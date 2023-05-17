Стартап Ильи Позина Telly предложил бесплатный смарт-ТВ, который постоянно транслирует рекламу

Стартап Telly обещает бесплатно раздать пользователям 500 тысяч новых телевизоров. Однако есть нюанс: придется смотреть рекламу в режиме 24/7, одновременно с телешоу и фильмами.

Компания разработала смарт-телевизор с экраном диагональю 55 дюймов и разрешением 4K HDR, встроенной звуковой панелью с пятью драйверами и вторым экраном с диагональю 9 дюймов. Второй экран располагается под основным и демонстрирует рекламу, а также виджеты, например погоду, музыку, спортивные результаты и курс акций. Он включен постоянно, даже во время просмотра контента на основном экране.

Однако, поскольку дополнительный экран намного меньше основного, а реклама занимает лишь четверть его площади, наверняка найдутся пользователи, которые смогут найти выход — например, приучиться совсем игнорировать рекламу. Для других она может быть слишком навязчивой. Но опять же, это бесплатный телевизор!

Есть и еще один компромисс — пользователю придется предоставить Telly определенные данные. В конце концов, устройство окупается исключительно благодаря рекламе.

«Telly — это революционный шаг вперед как для потребителей, так и для рекламодателей, — говорится в заявлении Позина, основателя и CEO Telly. — Слишком долго потребители не были равноправными участниками в обмене рекламной ценностью. Компании зарабатывают миллиарды долларов на рекламе, показываемой по телевидению, однако потребителям исторически приходилось платить как за телевизор, так и за контент, который они смотрят.

Сегодня все это меняется. Когда я стал соучредителем Pluto TV, мы создали совершенно новую модель, которая предлагала зрителям потрясающий телевизионный контент бесплатно. Теперь с помощью Telly мы также предоставляем настоящее телевидение бесплатно».

В настоящее время открыт предзаказ для пользователей из США. Поставки начнутся этим летом.

«Пусть вас не вводит в заблуждение бесплатная цена. Это самое совершенное телевидение, разработанное на сегодняшний день. Потребители больше никогда не будут смотреть на свой телевизор по-прежнему после того, как Telly превратит телевизор из настенного монитора в самое мощное и полезное устройство в доме», — добавил Позин.

По данным компании, розничная стоимость телевизора Telly составляет $1000.

Среди других примечательных функций можно выделить видеозвонки, который позволяют общаться с друзьями или семьей, а также виртуально просматривать контент вместе.

Здесь есть встроенная камера, сенсоры и микрофон. На выбор предлагается более 40 видеоигр, а также фитнес-программы с отслеживанием движений. Управлять всеми этими функциями можно при помощи контроллера, пульта или движений собственного тела.

Голосовой ассистент на базе ИИ позволяет установить таймер, задавать вопросы и многое другое. Например, пользователи могут смотреть любимый футбольный матч и попросить телевизор открыть список игроков на нижнем экране.

Еще одним отличием компании от других конкурентов является то, что у нее нет собственного ПО для смарт-ТВ. Телевизор Telly будет поставляться с медиаплеером Android TV, а также поддерживать другие подключенные устройства вроде Roku, Amazon Fire TV и Apple TV.

Однако Techcrunch нашел красные флаги в политике конфиденциальности Telly. Согласно ей, стартап собирает данные о том, какую информацию пользователь просматривает, какой контент смотрит, и какие выводы можно сделать на основе этой информации.

Но некоторые пункты вызывают опасения по поводу его методов обработки данных. В частности, там говорится, что компания не собирает персональные данные лиц для 13 лет, во всяком случае намеренно.

Внимание журналистов привлек один фрагмент, видимо, размещенный по ошибке: «Если мы узнаем, что собрали личные данные ребенка младше 13 лет, мы удалим эту информацию как можно быстрее. (Не уверен, что это корректно. Нужно ли нам писать, что мы удалим эту информацию, или есть другой способ это обойти?)».

Вскоре после обращения к Telly за комментарием компания удалила этот раздел из своей политики конфиденциальности.

Директор по стратегии Telly Даллас Лоуренс сообщил по email, что старый проект политики конфиденциальности был загружен по ошибке. Он добавил, что детям младше 13 лет «не разрешается регистрироваться» в Telly.

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Вопросы вызывает не только это. Согласно политике, стартап собирает и такие конфиденциальные данные, как точное геолокационное местоположение, имена, адреса email, номера телефонов, возраст и даты рождения, почтовые индексы, пол и этническая принадлежность, а также информация о «сексуальной жизни или сексуальной ориентации» (этот текст был удален после публикации на Techcrunch).

Стартап утверждает, что он также собирает ваши «культурные или социальные идентификаторы», например, любимую спортивную команду, предпочтительные физические упражнения, а также такие факты, как принадлежность к сообществу активистов за защиту окружающей среды.

Хотя, возможно, нет ничего удивительного в том, что бесплатный продукт с поддержкой рекламы собирает огромное количество информации о пользователях, сбор этих данных изначально сопряжен с опасностями.

Рекламные сети собирают огромное количество информации из различных источников — сайтов, телефонных приложений и поддерживаемого рекламой оборудования — чтобы создавать профили пользователей, которые можно использовать для таргетированной рекламы.

Вся эта информация помогает сделать выводы о пользователе. Чем больше данных, тем точнее они смогут подобрать рекламу, выше вероятность, что по ней кликнут, и тем больше сети заработают.

Кроме того, эти данные могут быть переданы информационным брокерам, которые затем продают их другим компаниям для любых целей — от предотвращения мошенничества до обеспечения слежки.

Умные телевизоры печально известны из-за сбора данных. Несколько лет назад телевизоры Vizio была уличены в слежке за привычками пользователей, и позже от компании потребовали дать клиентам способ отказаться от отслеживания.

Другие производители не отстают: например, Samsung тоже собирает информацию о том, что пользователи смотрят на ее смарт-телевизорах. В прошлом году эти данные утекли в сеть. Особенно в случае с аппаратным обеспечением, такого понятия, как «бесплатно», не существует.

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Фото на обложке: Telly