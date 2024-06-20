Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Действителен ли товарный чек без кассового

Истории
Владислав Афонин
Владислав Афонин

Редактор

Владислав Афонин

Подтверждением совершения покупки считается выдача официальных документов — кассового и товарного чека. Продавцам важно знать нюансы оформления каждого из них. В статье расскажем об их отличиях и о том, в какой ситуации возможен товарный чек без кассового, а в какой он будет лишь дополнением.

Действителен ли товарный чек без кассового
  1. Истории

Содержание

Важность электронной отчетности

До введения обязательного использования кассовых аппаратов товарные чеки выписывались продавцами довольно часто. Ситуацию изменил закон №54-ФЗ от 2017 года, в котором детально прописаны требования к использованию товарного чека без кассового, когда его обязательно выдавать, а в каких случаях только по требованию покупателя.

У продавцов с введением онлайн-касс появилась дополнительная статья расходов — покупка техники и ее обслуживание. Исправить ошибки стало сложнее. Штрафные санкции за неверное оформление или невыдачу чека стали значительными.

Однако с момента начала работы с ККТ отчетность перед контролирующими органами стала прозрачнее и проще. Все данные с кассовых чеков передаются через онлайн-соединение в налоговую.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Введение кассовых аппаратов, которые работают через интернет, сформировало рынок операторов фискальных данных (ОФД). Они собирают сведения, сохраняют, а потом передают в налоговую для ведения учета. Потому бизнесмен должен оформить договор с таким оператором при регистрации и подключении кассы. Важно, чтобы он был из списка, который утвердила налоговая служба.

В законе №54-ФЗ были указаны реквизиты, которые нужны в кассовом чеке. Только при их наличии чеки считаются действительными. Это нововведение принесло пользу покупателям. Теперь в любой спорной ситуации, например, когда требовалась замена или возврат товара, у них была вся информация о нем на кассовом чеке.

Когда электронная отчетность прочно вошла во все виды торговли, стали видны ее преимущества — проверок стало гораздо меньше, регистрацию ККТ в налоговой можно делать без личного визита, а вся отчетность предприятия стала предельно прозрачна.

В такой ситуации товарные бланки перестали быть нужными для продавцов, так как затрата времени на заполнение чека вручную перестала быть актуальной. Гораздо проще отследить выручку с помощью смартфона, а не делать учет и сводить баланс по товарным чекам на калькуляторе.

Кассовый чек — один из главных документов при совершении сделок между покупателем и продавцом, а также для составления отчетности для контролирующих органов. Требование обязательного оформления кассовых чеков обязаны выполнять и самозанятые с помощью приложения «Мой Налог».

Что такое кассовый и товарный чеки?

Кассовый чек — документ, который сформирован с помощью кассовой техники (ККТ). Он подтверждает проведение оплаты за переданный покупателю товар и может быть оформлен в двух вариантах — на бумаге или в электронном формате.

На его бланке указываются все реквизиты по совершенной финансовой операции:

  • Наименование компании, ИНН, выбранная система налогообложения.
  • Регистрационный номер ККТ, а также номер сформированного кассового чека.
  • Корректные данные о товаре или предоставленной услуге.
  • Дата совершения сделки и точное время.
  • Полная стоимость.
  • В самом низу должен стоять QR-код.

Эту информацию продавец обязан указать на кассовых документах. Существует также возможность внести в чеки и дополнительные данные. Например, указать сумму НДС или Ф. И. О. кассира. Информация фиксируется в фискальном накопителе и автоматически поступает в ОФД и налоговую. По этой причине формирование кассового чека — это обязательное требование.

Невыдача кассовых чеков или неверное их оформление — наказуемо со стороны надзорных органов. За нарушение требований выписывается штраф, причем за каждый факт нарушения отдельный. Неверно оформленный документ в налоговой не будет признан действительным и не станет подтверждением расходования средств. По этой причине нужно к ошибочным вариантам пробить чеки коррекции, чтобы избежать штрафных санкций от ФНС.

Читайте по теме:

Что такое фискальный накопитель (ФН)

Как правильно сделать и оформить чек коррекции на кассе

Если покупатель захотел получить электронную версию кассового чека на свою почту или телефон и указал свои данные, то продавец обязан его отправить. Важно понимать тот факт, что электронные версии всех кассовых чеков приравниваются по законности к бумажным вариантам, потому они действительны и считаются официальным подтверждением совершения покупки.

Товарный чек — тоже подтверждение совершения розничной покупки. Однако функции у этого документа несколько иные. После перехода на обязательное обслуживание покупателей через ККТ с автоматической передачей данных в налоговую, товарные чеки стали носить в большей степени дополнительный характер. Товарный чек продавец выписывает в том случае, если покупатель обозначил свое желание получить его, то есть выдает по требованию или когда формирование кассового технически невозможно.

Эти чеки — первичные документы (ст. 493 ГК РФ) и считаются подтверждением совершения розничной покупки товара или услуги, в них содержится основная информация по совершенной сделке. Однако они имеют разную юридическую силу. Товарный чек только дополняет, но не заменяет кассовый, хотя и здесь есть исключения.

Основные отличия товарного чека от кассового:

  1. Товарный чек часто выписывается в произвольной форме или по утвержденному в компании шаблону, поскольку у него нет строгого регламента.
  2. Поскольку товарный чек не фискальный документ, он не передается в налоговую.
  3. Товарные чеки выдаются по требованию покупателя или в исключительных случаях, закрепленных в законодательстве.
  4. С указанием всех реквизитов товарный чек оформляется только в том случае, если он станет заменой кассовому, а значит, становится единственным документом для отчетности.

Когда нужен товарный чек?

Товарный чек оформляется по требованию покупателя, когда нужна подробная информация о товаре, но важно помнить, что описание товара надо уместить в 128 символов.

Постановление № 2463 регламентирует, для каких товаров нужно оформлять одновременно оба вида чеков.

Обязательна выдача товарных чеков в дополнение к кассовому при продаже:

  • Оружия, а в документе указывается его марка, номер, тип и сведения о патронах к нему.
  • Мебели, а в чеке должны быть прописаны детали: количество, артикул, вид обивки и количество фурнитуры.

При продаже этих видов товаров продавец обязан вручную заполнить товарный чек с указанием детальной информации, подписать, прикрепить к кассовому и отдать покупателю.

Читайте по теме:

Инструменты для автоматизации работы общепита: полный список

Онлайн-кассы в 2024 году: что это, кому нужны и как выбрать кассовое оборудование

На продукцию, которая перечислена ниже, товарный чек выдается в случае, если важных сведений для покупателя нет в кассовом, например, не указан артикул:

  • Изделия из меха, а также любая одежда и обувь.
  • Различные технически сложные товары, такие как компьютеры, всевозможная бытовая техника, электроинструмент или сельхозмашины.
  • Строительные материалы.
  • Растения и живые рыбы или животные.

Товарные чеки могут потребоваться в том случае, если клиенту понадобится подтвердить целевое расходование средств. Например, показать работодателю, что куплены именно канцелярские товары на конкретную сумму. Могут понадобиться товарные чеки и для обслуживания в сервисном центре по гарантии.

Когда можно обойтись только товарным чеком?

В федеральном законе №54 есть указание на то, что определенные условия позволяют работать предпринимателям без кассовых чеков.

Товарный чек действителен без кассового чека в следующих случаях:

  1. Район, где ведется предпринимательская деятельность, считается удаленным, где совсем нет интернета или его работа нестабильна. Списки этих пунктов составляет и публикует на официальном сайте администрация каждого субъекта РФ. Если компания зарегистрирована в таком регионе, то предпринимателям разрешается вести бизнес без ККТ. Уточнить эти данные можно как в администрации, так и через налоговую. Продавцу в таком случае разрешено обходиться без кассовых чеков, но для подтверждения произведенного расчета он должен предоставить покупателю иной документ с реквизитами — товарный чек.
  2. ИП ведет деятельность на патенте или вид предпринимательства в принципе не использует чеки (предприниматель платит гражданам заработную плату, аренду, матпомощь и прочие схожие платежи). Предпринимателю, который торгует вразнос, продает мороженое или газеты с журналами разрешено использовать товарный чек без кассового. Полный список можно найти во второй статье закона №54-ФЗ. Потому продавцам рекомендуется иметь запас бланков с указанием всех реквизитов, чтобы выписывать товарные чеки быстро и качественно.

Заполнение товарного чека в случае выдачи его вместо кассового:

  1. Надо оформить шапку документа — указать полное наименование торговой компании, которая реализует товар, а также ИНН и КПП. Прописать фактический адрес, где произведена сделка купли-продажи.
  2. Прописать полностью наименование документа и его номер, если это важно для внутреннего документооборота компании продавца. Справа сверху написать дату совершения сделки.
  3. Указать информацию о применении скидки, ее размер и стоимость продукции с ее учетом.
  4. Перечислить сведения о товаре — наименование, единицу измерения, артикул, стоимость, количество и прочее.
  5. Прописать общую сумму к оплате (если применялась НДС, то с указанием ставки и суммы). Она должна быть указана как цифрами, так и прописью.
  6. Должность и Ф. И. О. того, кто принял от покупателя деньги и выписал ему товарный чек. Подписать бланк с расшифровкой фамилии и поставить печать.

Чек действителен, если заполнен таким образом. Товарный чек без кассового будет служить доказательством покупки.

Бланки для таких чеков могут быть любой формы: 

  • составленными самостоятельно, 
  • скачанными из интернета,
  • купленными в магазине.

Главное, чтобы на них была нужная информация. Их можно оформить от руки или заполнить в электронном формате с последующей распечаткой. Чтобы избежать чужого заполнения в товарном чеке, надо в пустых строках проставить прочерки. В документе недопустимы ошибки и опечатки. Для ускорения процедуры заполнения организации делают запас шаблонов.

Проверяющие комиссии и наказания

За использованием ККТ, выдачей чеков, правильностью их заполнения, а также за оформлением товарного чека без кассового следит налоговая служба. Она осуществляет разного рода проверки. Они могут быть:

  1. Удаленными. С их помощью дистанционно ведется контроль за корректной работой кассы. Налоговая для ее проведения запрашивает в организации различные документы, проводит экспертизы и просит пояснения. Чаще всего их проводят в рамках плановых проверок, извещая компанию об этом заранее.
  2. Выездными. С помощью них делается проверка правильности работы кассы, для чего осуществляется контрольная закупка. Она выявляет, есть ли нарушения требований закона. Делается визуальный контроль кассы, проверяются ордера и квитанции.

Контролирующие органы вправе сделать проверку и оформления товарного чека по требованию покупателя, а также оценить правильность составления фискальных документов. Продавец должен выписать товарный чек и передать его инспектору.

В законодательстве (ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях) прописаны наказания для нарушивших требования к оформлению документов:

  • Если в них допущены ошибки, то ИП грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, а для юрлица — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
  • Если кассир не выдал товарный или кассовый чек, то штраф за нарушение для ИП будет 2 тыс. рублей, а для юрлица — 10 тыс. рублей, кроме тех компаний, которые имеют право работать без использования ККТ.
  • Повторное нарушение, а также при сумме от 1 млн рублей, что оказалась не пробита через кассу, грозит тем, что деятельность предприятия приостановят на 3 месяца, а должностное лицо получит дисквалификацию на срок до 2 лет.

Если нарушение совершено впервые, то комиссия может обойтись официальным предупреждением, но контроль за деятельностью компании будет усилен.

Фото на обложке: Freepik

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Илья Суцкевер создал новую ИИ-компанию, 30% российских IT-предприятий могут снизить инвестиции: главное 20 июня
  2. 2 Страховые компании начали предлагать клиентам платежи в рассрочку
  3. 3 Что такое рекуррентные платежи и как бизнесу с ними работать
  4. 4 Отличия кассового чека от товарного
  5. 5 Цифровое наследие: как обеспечить передачу активов будущим поколениям
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

21 июня 2024

Yandex ML Prize

23 июня 2024

MGIMO Ventures

23 июня 2024

Хакатон ко Дню рождения Алана Тьюринга

Все ВОЗМОЖНОСТИ