Действителен ли товарный чек без кассового

Подтверждением совершения покупки считается выдача официальных документов — кассового и товарного чека. Продавцам важно знать нюансы оформления каждого из них. В статье расскажем об их отличиях и о том, в какой ситуации возможен товарный чек без кассового, а в какой он будет лишь дополнением.

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Важность электронной отчетности

До введения обязательного использования кассовых аппаратов товарные чеки выписывались продавцами довольно часто. Ситуацию изменил закон №54-ФЗ от 2017 года, в котором детально прописаны требования к использованию товарного чека без кассового, когда его обязательно выдавать, а в каких случаях только по требованию покупателя.

У продавцов с введением онлайн-касс появилась дополнительная статья расходов — покупка техники и ее обслуживание. Исправить ошибки стало сложнее. Штрафные санкции за неверное оформление или невыдачу чека стали значительными.

Однако с момента начала работы с ККТ отчетность перед контролирующими органами стала прозрачнее и проще. Все данные с кассовых чеков передаются через онлайн-соединение в налоговую.

Введение кассовых аппаратов, которые работают через интернет, сформировало рынок операторов фискальных данных (ОФД). Они собирают сведения, сохраняют, а потом передают в налоговую для ведения учета. Потому бизнесмен должен оформить договор с таким оператором при регистрации и подключении кассы. Важно, чтобы он был из списка, который утвердила налоговая служба.

В законе №54-ФЗ были указаны реквизиты, которые нужны в кассовом чеке. Только при их наличии чеки считаются действительными. Это нововведение принесло пользу покупателям. Теперь в любой спорной ситуации, например, когда требовалась замена или возврат товара, у них была вся информация о нем на кассовом чеке.

Когда электронная отчетность прочно вошла во все виды торговли, стали видны ее преимущества — проверок стало гораздо меньше, регистрацию ККТ в налоговой можно делать без личного визита, а вся отчетность предприятия стала предельно прозрачна.

В такой ситуации товарные бланки перестали быть нужными для продавцов, так как затрата времени на заполнение чека вручную перестала быть актуальной. Гораздо проще отследить выручку с помощью смартфона, а не делать учет и сводить баланс по товарным чекам на калькуляторе.

Кассовый чек — один из главных документов при совершении сделок между покупателем и продавцом, а также для составления отчетности для контролирующих органов. Требование обязательного оформления кассовых чеков обязаны выполнять и самозанятые с помощью приложения «Мой Налог».

Что такое кассовый и товарный чеки?

Кассовый чек — документ, который сформирован с помощью кассовой техники (ККТ). Он подтверждает проведение оплаты за переданный покупателю товар и может быть оформлен в двух вариантах — на бумаге или в электронном формате.

На его бланке указываются все реквизиты по совершенной финансовой операции:

Наименование компании, ИНН, выбранная система налогообложения.

Регистрационный номер ККТ, а также номер сформированного кассового чека.

Корректные данные о товаре или предоставленной услуге.

Дата совершения сделки и точное время.

Полная стоимость.

В самом низу должен стоять QR-код.

Эту информацию продавец обязан указать на кассовых документах. Существует также возможность внести в чеки и дополнительные данные. Например, указать сумму НДС или Ф. И. О. кассира. Информация фиксируется в фискальном накопителе и автоматически поступает в ОФД и налоговую. По этой причине формирование кассового чека — это обязательное требование.

Невыдача кассовых чеков или неверное их оформление — наказуемо со стороны надзорных органов. За нарушение требований выписывается штраф, причем за каждый факт нарушения отдельный. Неверно оформленный документ в налоговой не будет признан действительным и не станет подтверждением расходования средств. По этой причине нужно к ошибочным вариантам пробить чеки коррекции, чтобы избежать штрафных санкций от ФНС.

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Если покупатель захотел получить электронную версию кассового чека на свою почту или телефон и указал свои данные, то продавец обязан его отправить. Важно понимать тот факт, что электронные версии всех кассовых чеков приравниваются по законности к бумажным вариантам, потому они действительны и считаются официальным подтверждением совершения покупки.

Товарный чек — тоже подтверждение совершения розничной покупки. Однако функции у этого документа несколько иные. После перехода на обязательное обслуживание покупателей через ККТ с автоматической передачей данных в налоговую, товарные чеки стали носить в большей степени дополнительный характер. Товарный чек продавец выписывает в том случае, если покупатель обозначил свое желание получить его, то есть выдает по требованию или когда формирование кассового технически невозможно.

Эти чеки — первичные документы (ст. 493 ГК РФ) и считаются подтверждением совершения розничной покупки товара или услуги, в них содержится основная информация по совершенной сделке. Однако они имеют разную юридическую силу. Товарный чек только дополняет, но не заменяет кассовый, хотя и здесь есть исключения.

Основные отличия товарного чека от кассового:

Товарный чек часто выписывается в произвольной форме или по утвержденному в компании шаблону, поскольку у него нет строгого регламента. Поскольку товарный чек не фискальный документ, он не передается в налоговую. Товарные чеки выдаются по требованию покупателя или в исключительных случаях, закрепленных в законодательстве. С указанием всех реквизитов товарный чек оформляется только в том случае, если он станет заменой кассовому, а значит, становится единственным документом для отчетности.

Когда нужен товарный чек?

Товарный чек оформляется по требованию покупателя, когда нужна подробная информация о товаре, но важно помнить, что описание товара надо уместить в 128 символов.

Постановление № 2463 регламентирует, для каких товаров нужно оформлять одновременно оба вида чеков.

Обязательна выдача товарных чеков в дополнение к кассовому при продаже:

Оружия, а в документе указывается его марка, номер, тип и сведения о патронах к нему.

Мебели, а в чеке должны быть прописаны детали: количество, артикул, вид обивки и количество фурнитуры.

При продаже этих видов товаров продавец обязан вручную заполнить товарный чек с указанием детальной информации, подписать, прикрепить к кассовому и отдать покупателю.

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На продукцию, которая перечислена ниже, товарный чек выдается в случае, если важных сведений для покупателя нет в кассовом, например, не указан артикул:

Изделия из меха, а также любая одежда и обувь.

Различные технически сложные товары, такие как компьютеры, всевозможная бытовая техника, электроинструмент или сельхозмашины.

Строительные материалы.

Растения и живые рыбы или животные.

Товарные чеки могут потребоваться в том случае, если клиенту понадобится подтвердить целевое расходование средств. Например, показать работодателю, что куплены именно канцелярские товары на конкретную сумму. Могут понадобиться товарные чеки и для обслуживания в сервисном центре по гарантии.

Когда можно обойтись только товарным чеком?

В федеральном законе №54 есть указание на то, что определенные условия позволяют работать предпринимателям без кассовых чеков.

Товарный чек действителен без кассового чека в следующих случаях:

Район, где ведется предпринимательская деятельность, считается удаленным, где совсем нет интернета или его работа нестабильна. Списки этих пунктов составляет и публикует на официальном сайте администрация каждого субъекта РФ. Если компания зарегистрирована в таком регионе, то предпринимателям разрешается вести бизнес без ККТ. Уточнить эти данные можно как в администрации, так и через налоговую. Продавцу в таком случае разрешено обходиться без кассовых чеков, но для подтверждения произведенного расчета он должен предоставить покупателю иной документ с реквизитами — товарный чек. ИП ведет деятельность на патенте или вид предпринимательства в принципе не использует чеки (предприниматель платит гражданам заработную плату, аренду, матпомощь и прочие схожие платежи). Предпринимателю, который торгует вразнос, продает мороженое или газеты с журналами разрешено использовать товарный чек без кассового. Полный список можно найти во второй статье закона №54-ФЗ. Потому продавцам рекомендуется иметь запас бланков с указанием всех реквизитов, чтобы выписывать товарные чеки быстро и качественно.

Заполнение товарного чека в случае выдачи его вместо кассового:

Надо оформить шапку документа — указать полное наименование торговой компании, которая реализует товар, а также ИНН и КПП. Прописать фактический адрес, где произведена сделка купли-продажи. Прописать полностью наименование документа и его номер, если это важно для внутреннего документооборота компании продавца. Справа сверху написать дату совершения сделки. Указать информацию о применении скидки, ее размер и стоимость продукции с ее учетом. Перечислить сведения о товаре — наименование, единицу измерения, артикул, стоимость, количество и прочее. Прописать общую сумму к оплате (если применялась НДС, то с указанием ставки и суммы). Она должна быть указана как цифрами, так и прописью. Должность и Ф. И. О. того, кто принял от покупателя деньги и выписал ему товарный чек. Подписать бланк с расшифровкой фамилии и поставить печать.

Чек действителен, если заполнен таким образом. Товарный чек без кассового будет служить доказательством покупки.

Бланки для таких чеков могут быть любой формы:

составленными самостоятельно,

скачанными из интернета,

купленными в магазине.

Главное, чтобы на них была нужная информация. Их можно оформить от руки или заполнить в электронном формате с последующей распечаткой. Чтобы избежать чужого заполнения в товарном чеке, надо в пустых строках проставить прочерки. В документе недопустимы ошибки и опечатки. Для ускорения процедуры заполнения организации делают запас шаблонов.

Проверяющие комиссии и наказания

За использованием ККТ, выдачей чеков, правильностью их заполнения, а также за оформлением товарного чека без кассового следит налоговая служба. Она осуществляет разного рода проверки. Они могут быть:

Удаленными. С их помощью дистанционно ведется контроль за корректной работой кассы. Налоговая для ее проведения запрашивает в организации различные документы, проводит экспертизы и просит пояснения. Чаще всего их проводят в рамках плановых проверок, извещая компанию об этом заранее. Выездными. С помощью них делается проверка правильности работы кассы, для чего осуществляется контрольная закупка. Она выявляет, есть ли нарушения требований закона. Делается визуальный контроль кассы, проверяются ордера и квитанции.

Контролирующие органы вправе сделать проверку и оформления товарного чека по требованию покупателя, а также оценить правильность составления фискальных документов. Продавец должен выписать товарный чек и передать его инспектору.

В законодательстве (ст. 14.5 Кодекса об административных правонарушениях) прописаны наказания для нарушивших требования к оформлению документов:

Если в них допущены ошибки, то ИП грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, а для юрлица — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Если кассир не выдал товарный или кассовый чек, то штраф за нарушение для ИП будет 2 тыс. рублей, а для юрлица — 10 тыс. рублей, кроме тех компаний, которые имеют право работать без использования ККТ.

Повторное нарушение, а также при сумме от 1 млн рублей, что оказалась не пробита через кассу, грозит тем, что деятельность предприятия приостановят на 3 месяца, а должностное лицо получит дисквалификацию на срок до 2 лет.

Если нарушение совершено впервые, то комиссия может обойтись официальным предупреждением, но контроль за деятельностью компании будет усилен.

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