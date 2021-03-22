Дональд Трамп планирует запустить свою социальную сеть

Советник Трампа Джейсон Миллер сообщил, что бывший президент США собирается запустить собственную социальную платформу в ближайшие месяцы. После публикаций, спровоцировавших беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, Трампа заблокировали на большинстве площадок, включая Facebook и Twitter.

Джейсон Миллер, выступая на канале Fox News, сказал: «Примерно через два-три месяца президент Трамп вернется в социальные сети с собственной платформой. Я думаю, она станет настоящим хитом». Миллер отказался сообщить подробности, но рассказал, что в резиденции экс-президента регулярно проходят встречи с влиятельными представителями различных компаний, заинтересованных в проекте.

Из-за публикаций, спровоцировавших беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года и гибель пяти человек, Трампа заблокировали в большинстве социальных сетей, включая Facebook и Twitter. После этого Трамп, который когда-то публиковал сотни твитов за день, делает короткие заявления через свой офис. Это похоже на твиты, которые публикуют репортеры и политические консультанты.

Миллер, который вел предвыборную кампанию Трампа в 2016 году и был его старшим советником во время выборов 2020 года, рассказывает, что экс-президент США собирается привлечь на свою платформу десятки миллионов новых пользователей.

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