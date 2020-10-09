Как WeChat стал одним из самых популярных приложений в мире — и мишенью для Трампа

Эксперт по цифровым медиа и доцент Вашингтонского университета Хуатун Сунь рассказывает, что значит WeChat для китайцев и чем грозит возможный запрет приложения в США.

Социальная сеть WeChat — самое популярное мобильное приложение в Китае, у которого 1,2 млрд активных пользователей. В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете WeChat. Затем Федеральный суд США временно отменил решение президента, но что ждет американских пользователей приложения, пока неизвестно.

Хотя исполнение указа Трампа о запрете WeChat временно приостановлено, администрация президента США настаивает на запрете соцсети.

По мнению Трампа, WeChat угрожает национальной безопасности страны, потому что «автоматически накапливает обширные объемы информации». В результате у Компартии Китая может быть доступ к персональным данным американцев, считает глава Белого дома. Как отмечается в указе президента США, это позволяет Китаю отслеживать местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж.

Указ Трампа вызвал серьезное беспокойство у выходцев из Китая и Юго-Восточной Азии, которые проживают в США. Они переживают, что не смогут поддерживать связь с родственниками и друзьями. WeChat — самая популярная социальная сеть в Китае и незаменимый способ общения для представителей китайской диаспоры в разных странах мира.

WeChat используют для общения, обмена новостями, знакомств и связи с родственниками из Китая. Во время пандемии приложение помогало китайско-американским семейным магазинам, небольшим ресторанам и индивидуальным предпринимателям связываться с клиентами и принимать заказы от этнических сообществ.

Есть две версии WeChat, работающие с разных серверов данных: Weixin для пользователей материковой части Китая и WeChat — международная версия для зарубежных пользователей. На сегодняшний день Weixin и WeChat в совокупности насчитывают около 1,21 млрд активных пользователей в месяц. Среди мессенджеров аудитория больше только у WhatApp и Facebook Messenger: 2 млрд и 1,3 млрд пользователей соответственно. Но WhatApp и Facebook Messenger заблокированы в Китае, поэтому WeChat оказывается едва ли не единственным средством связи для китайцев.

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В чем секрет успеха WeChat?

Кроме отсутствия альтернатив, есть еще одна причина глобального успеха WeChat: разработчики и дизайнеры приложения учли особенности китайской культуры , в том числе ее сдержанный характер.

В отличие от Facebook Messenger, WhatsApp и Line, в WeChat нельзя увидеть статус пользователя, а сообщения не помечаются как прочитанные. По словам одного из дизайнеров WeChat, пользователи как будто надевают «мантию-невидимку из Гарри Поттера»: они могут прочитать сообщение, но ответить на него сразу — и об этой задержке никто не узнает.

Культурные особенности учитывались и при разработке мобильных платежей в WeChat. Эта функция выполнена в формате «красных конвертов»: по традиции в Китайский Новый год работающие взрослые дарят старшим родственникам и детям хунбао — красные конверты с деньгами и пожеланиями.

В том числе благодаря отсылке к древней китайской традиции платежная система WeChat Pay получила миллионы пользователей за короткое время. В пиковый день после запуска функции было отправлено 16 млн красных конвертов, а количество пользователей WeChat Pay выросло с 30 млн до 100 млн за месяц. В четвертом квартале 2019 года количество активных пользователей WeChat Pay достигло 800 млн человек.

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У WeChat сегодня нет альтернатив для выходцев из Китая, поэтому он стал жизненно важным каналом связи с соотечественниками и близкими.

Конечно, WeChat не идеален — например, многие указывают на цензурирование контента. Но цензура есть и в американской соцсети Facebook. Специалисты по кибербезопасности задаются вопросом: действительно ли запрет WeChat защитит национальную безопасность США или эффект от блокировки приложения будет минимальным? При этом уже есть реальные последствия запрета, который пока даже не вступил в силу. Так, американская нефтяная компания Chevron попросила сотрудников по всему миру удалить приложение.

Многие представители китайской диаспоры столкнулись с дилеммой: зарубежные мессенджеры запрещены в Китае, а китайский мессенджер рискует оказаться под запретом в США. Кроме того, запрет соцсети станет огромным ударом для эмигрантов, корые используют WeChat, чтобы преодолеть языковые и культурные барьеры и построить бизнес в США.

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