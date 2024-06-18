Уменьшение патента на страховые взносы

Обязательным условием для работы ИП на патенте является уплата страховых взносов за себя и сотрудников. Их перечисляют независимо от того, работает предприниматель или нет.
В статье расскажем, как снизить страховые взносы для ИП на ПСН и что делать, если у ИП несколько патентов.
- Истории
Содержание
- Правила уменьшения страховых взносов на патентном режиме налогообложения
- Как и когда подать уведомление
- Что делать с переплатой
- Как уменьшить патент при совмещении налоговых режимов
- Что делать, если у ИП несколько патентов
Правила уменьшения страховых взносов на патентном режиме налогообложения
Страховые сборы при патентной системе налогообложения (ПСН) состоят из 2 частей:
- Обязательной (фиксированной) на пенсионное и медицинское страхование — 49,5 тыс. рублей в 2024 году.
- Дополнительной, в виде 1% от прибыли более 300 тыс. рублей.
В вычет включают такие платежи:
- По обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию персонала.
- За первые 3 дня листа нетрудоспособности сотрудника, оплаченных предпринимателем.
- Взносы на личное добровольное страхование работников.
- Дополнительную и фиксированную доли патентного сбора.
Чтобы решить проблему с налоговым вычетом по налогам при ПСН, предпринимателю нужно поступить таким образом:
- Перечислить в налоговую страховые сборы по патенту до окончания срока его действия.
- Направить в ИФНС заявление на зачет страховых платежей.
- Заполнить форму уведомления о налоговом вычете по ПСН.
- Переслать его в налоговую.
- Заплатить оставшуюся часть налога, если цена патента не снизилась на 100%.
Как снизить патент на страховые взносы для ИП без работников
ИП без сотрудников может уменьшить цену патента на всю сумму страховых взносов, указанных в фиксированной части. Сделать это можно в том же году, в котором они были уплачены.
Уменьшать налог в дополнительной части за 2024 год предприниматели могут только в 2025 году.
Рассчитать размер сбора поможет такой порядок действий:
- Разделить цену патента на коэффициент 0,06.
- Вычесть из результата 300 тыс. рублей.
- Умножить полученное число на 1%.
Например, если патент стоит 60 тыс. рублей, то после расчетов дополнительный сбор составит 7 тыс. рублей. Тогда полный налоговый вычет будет равен 7+49,5, или 56,5 тыс. рублей.
После расчета вычета предприниматель заплатит 3,5 тыс. рублей. Но сначала ему нужно отправить уведомление в налоговую.
Как уменьшить патент на страховые взносы для ИП с работниками
С работниками ИП тоже может оформить вычет со страховых сборов. Размер льготы в этом случае ограничен 50% от цены патента. В расчет включают все сборы, которые уплачены до и после покупки разрешения, главное, чтобы они были перечислены в том календарном году, на который распространяется действие патента. Вычет оформляют только на сотрудников, чья деятельность связана с работой по разрешению.
Как и когда подать уведомление
Российское законодательство не устанавливает точных сроков подачи уведомления на уменьшение налога по патенту на страховые взносы. Главное — уведомить налоговую до окончания срока действия разрешения.
Чтобы не запутаться, лучше уплатить налог заранее. Если ИП работает без наемных сотрудников, а перечислить 1/3 взносов нужно до 1 апреля, то послать уведомление можно сразу после новогодних праздников, в первой половине января.
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Когда у предпринимателя в штате постоянный персонал, поступить таким образом нельзя, поскольку взносы за сотрудников учитывают после того, как они уплачены.
Поэтому бизнесмену нужно сделать так:
- Начислить и выдать заработную плату персоналу.
- Перечислить за них и за себя страховые взносы.
- Составить и отправить уведомление в ИФНС ближе к сроку уплаты 1/3 налога.
Форму документа разработали и утвердили в приказе ФНС России от 26 марта 2021 г. № ЕД-7-3/218@.
Он состоит из 3 листов:
- титульного,
- листов А и Б.
В титульном листе нужно заполнить строки с указанием следующих данных:
- Ф.И.О.,
- ИНН,
- количества листов, из которых состоит уведомление.
В листе А понадобится заполнить графы с такими сведениями:
- Номером патента.
- Датами начала и окончания его действия.
- Признаком налогоплательщика.
- Размером налога к уплате.
- Величиной, на которую нужно уменьшить сумму патента на страховые взносы за текущий период.
- Размером налога, на который были снижены прошлые платежи.
В листе Б указывают следующие сведения:
- Сумму, на которую можно уменьшать налоги.
- Платежи, согласно которым снижают взносы.
- Налог, учтенный при уплате в прошедший период.
- Остаток после снижения сборов.
Если заявление составляют в электронном виде, его заверяют электронной подписью. Для налоговой применяют квалифицированную ЭЦП.
Уведомление отправляют в ту же инспекцию ФНС, в которой был получен патент.
Сделать это можно следующими способами:
- На бумаге — письмом с описанием вложений или лично в офисе налоговой.
- В электронной форме — через ЭДО.
Датой отправки считают число по штемпелю на письме или в описании вложения. При взаимодействии через ЭДО — электронное подтверждение получения.
На проверку уведомления у налоговой имеется 20 дней. Если за это время предприниматель не получил отказ, значит, ошибок в заявлении нет, и он может уменьшить патент на страховые взносы.
Что делать с переплатой
После перечисления единого налогового платежа (ЕНП), в состав которого входят сборы по патенту, ИФНС распределяет накопленную сумму по статьям в таком порядке:
- долги по налогу на доходы физического лица,
- фактический НДФЛ,
- недоплаты страховых взносов,
- текущие платежи по ним,
- просрочки по остальным налоговым взносам,
- налоги и сборы по отчетному периоду,
- накопленные пени за просроченные платежи,
- проценты по недоимкам,
- начисленные штрафы.
Если денег на едином налоговом счете недостаточно, инспектор распределит деньги пропорционально статьям. В результате на ЕНС образуется отрицательное сальдо. Неиспользованные средства переносятся на положительное сальдо.
Иногда предприниматель обнаруживает переплату по патенту на страховые взносы. В ст. 78 НК РФ закреплено право на возмещение излишне уплаченных налогов. П. 1 этой статьи регламентирует порядок компенсации за переплату. Если налоговая обнаружит, что предприниматель перечислил за патент на страховые взносы больше, чем положено, она обязана сообщить об этом в течение 10 рабочих дней.
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Для возврата переплаты бизнесмен пишет заявление в инспекцию ФНС, в которой он зарегистрирован. После проверки при положительном сальдо излишки перечислят на расчетный счет ИП или перенесут в счет будущих платежей.
Если предприниматель не продлил срок действия патента не следующий год, а за текущий заплатил полностью, он также имеет право на возврат переплаты. Для этого он уведомляет налоговую, которая проверяет его платежи. Если сальдо ЕНС положительное и требование на возврат обоснованное, деньги ему вернут или предложат учесть в следующем периоде.
Как уменьшить патент при совмещении налоговых режимов
Если бизнесмен совмещает патентный способ налогообложения с упрощенным, он имеет право снизить налог таким образом:
- По страховым платежам за себя — по ПСН и УСН.
- По сборам за сотрудников — в зависимости от того, к какому налоговому режиму относится работа, которую они выполняют.
Поэтому предприниматель переходит к раздельному учету доходов и расходов по разным налоговым режимам. Прибыль распределяют пропорционально между УСН и ПСН, если нельзя определить, к какому налоговому режиму она относится.
Рассчитать доли поможет такой порядок действий:
- Определить прибыль по каждому из налоговых режимов (по месяцам за патент и за отчетный период по УСН).
- Вычислить сумму доходов по обоим способам налогообложения с начала года нарастающим итогом.
- Сложить полученные данные из пп. 1 и 2.
- Умножить сумму на 100.
- Рассчитать доли ПСН и УСН.
- Пропорционально распределить взносы между патентным и упрощенным режимами.
При подаче уведомления об уменьшении взносов в налоговую указывают только те из них, которые относятся к ПСН. Порядок действий по основному или единому сельскохозяйственному способу налогообложения напоминает алгоритм работы при УСН.
Что делать, если у ИП несколько патентов
Если все патенты куплены в одной ИФНС, то он подает в нее одно заявление, в котором перечисляет все действующие разрешения. На каждом листе А помещается 7 наименований патентов. На нем указывают цену каждого из них. Если разрешений больше, то заполняют дополнительную страницу. На листе Б приводят расчет суммы уплаченного налога.
Если какие-то из патентов покупались в других инспекциях или областях, то подавать уведомление нужно в каждую из них. На каждом бланке указывают налоги, уплаченные за персонал. Взносы за себя можно упомянуть в любом уведомлении. Кроме того, переплату за разрешение из одного региона учитывают при расчете налогов в другом.
Фото на обложке: Unsplash
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