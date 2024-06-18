Уменьшение патента на страховые взносы

Обязательным условием для работы ИП на патенте является уплата страховых взносов за себя и сотрудников. Их перечисляют независимо от того, работает предприниматель или нет. В статье расскажем, как снизить страховые взносы для ИП на ПСН и что делать, если у ИП несколько патентов.

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Правила уменьшения страховых взносов на патентном режиме налогообложения

Страховые сборы при патентной системе налогообложения (ПСН) состоят из 2 частей:

Обязательной (фиксированной) на пенсионное и медицинское страхование — 49,5 тыс. рублей в 2024 году.

Дополнительной, в виде 1% от прибыли более 300 тыс. рублей.

В вычет включают такие платежи:

По обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию персонала.

За первые 3 дня листа нетрудоспособности сотрудника, оплаченных предпринимателем.

Взносы на личное добровольное страхование работников.

Дополнительную и фиксированную доли патентного сбора.

Чтобы решить проблему с налоговым вычетом по налогам при ПСН, предпринимателю нужно поступить таким образом:

Перечислить в налоговую страховые сборы по патенту до окончания срока его действия. Направить в ИФНС заявление на зачет страховых платежей. Заполнить форму уведомления о налоговом вычете по ПСН. Переслать его в налоговую. Заплатить оставшуюся часть налога, если цена патента не снизилась на 100%.

Как снизить патент на страховые взносы для ИП без работников

ИП без сотрудников может уменьшить цену патента на всю сумму страховых взносов, указанных в фиксированной части. Сделать это можно в том же году, в котором они были уплачены.

Уменьшать налог в дополнительной части за 2024 год предприниматели могут только в 2025 году.

Рассчитать размер сбора поможет такой порядок действий:

Разделить цену патента на коэффициент 0,06. Вычесть из результата 300 тыс. рублей. Умножить полученное число на 1%.

Например, если патент стоит 60 тыс. рублей, то после расчетов дополнительный сбор составит 7 тыс. рублей. Тогда полный налоговый вычет будет равен 7+49,5, или 56,5 тыс. рублей.

После расчета вычета предприниматель заплатит 3,5 тыс. рублей. Но сначала ему нужно отправить уведомление в налоговую.

Как уменьшить патент на страховые взносы для ИП с работниками

С работниками ИП тоже может оформить вычет со страховых сборов. Размер льготы в этом случае ограничен 50% от цены патента. В расчет включают все сборы, которые уплачены до и после покупки разрешения, главное, чтобы они были перечислены в том календарном году, на который распространяется действие патента. Вычет оформляют только на сотрудников, чья деятельность связана с работой по разрешению.

Как и когда подать уведомление

Российское законодательство не устанавливает точных сроков подачи уведомления на уменьшение налога по патенту на страховые взносы. Главное — уведомить налоговую до окончания срока действия разрешения.

Чтобы не запутаться, лучше уплатить налог заранее. Если ИП работает без наемных сотрудников, а перечислить 1/3 взносов нужно до 1 апреля, то послать уведомление можно сразу после новогодних праздников, в первой половине января.

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Когда у предпринимателя в штате постоянный персонал, поступить таким образом нельзя, поскольку взносы за сотрудников учитывают после того, как они уплачены.

Поэтому бизнесмену нужно сделать так:

Начислить и выдать заработную плату персоналу. Перечислить за них и за себя страховые взносы. Составить и отправить уведомление в ИФНС ближе к сроку уплаты 1/3 налога.

Форму документа разработали и утвердили в приказе ФНС России от 26 марта 2021 г. № ЕД-7-3/218@.

Он состоит из 3 листов:

титульного,

листов А и Б.

В титульном листе нужно заполнить строки с указанием следующих данных:

Ф.И.О.,

ИНН,

количества листов, из которых состоит уведомление.

В листе А понадобится заполнить графы с такими сведениями:

Номером патента.

Датами начала и окончания его действия.

Признаком налогоплательщика.

Размером налога к уплате.

Величиной, на которую нужно уменьшить сумму патента на страховые взносы за текущий период.

Размером налога, на который были снижены прошлые платежи.

В листе Б указывают следующие сведения:

Сумму, на которую можно уменьшать налоги.

Платежи, согласно которым снижают взносы.

Налог, учтенный при уплате в прошедший период.

Остаток после снижения сборов.

Если заявление составляют в электронном виде, его заверяют электронной подписью. Для налоговой применяют квалифицированную ЭЦП.

Уведомление отправляют в ту же инспекцию ФНС, в которой был получен патент.

Сделать это можно следующими способами:

На бумаге — письмом с описанием вложений или лично в офисе налоговой.

В электронной форме — через ЭДО.

Датой отправки считают число по штемпелю на письме или в описании вложения. При взаимодействии через ЭДО — электронное подтверждение получения.

На проверку уведомления у налоговой имеется 20 дней. Если за это время предприниматель не получил отказ, значит, ошибок в заявлении нет, и он может уменьшить патент на страховые взносы.

Что делать с переплатой

После перечисления единого налогового платежа (ЕНП), в состав которого входят сборы по патенту, ИФНС распределяет накопленную сумму по статьям в таком порядке:

долги по налогу на доходы физического лица,

фактический НДФЛ,

недоплаты страховых взносов,

текущие платежи по ним,

просрочки по остальным налоговым взносам,

налоги и сборы по отчетному периоду,

накопленные пени за просроченные платежи,

проценты по недоимкам,

начисленные штрафы.

Если денег на едином налоговом счете недостаточно, инспектор распределит деньги пропорционально статьям. В результате на ЕНС образуется отрицательное сальдо. Неиспользованные средства переносятся на положительное сальдо.

Иногда предприниматель обнаруживает переплату по патенту на страховые взносы. В ст. 78 НК РФ закреплено право на возмещение излишне уплаченных налогов. П. 1 этой статьи регламентирует порядок компенсации за переплату. Если налоговая обнаружит, что предприниматель перечислил за патент на страховые взносы больше, чем положено, она обязана сообщить об этом в течение 10 рабочих дней.

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Для возврата переплаты бизнесмен пишет заявление в инспекцию ФНС, в которой он зарегистрирован. После проверки при положительном сальдо излишки перечислят на расчетный счет ИП или перенесут в счет будущих платежей.

Если предприниматель не продлил срок действия патента не следующий год, а за текущий заплатил полностью, он также имеет право на возврат переплаты. Для этого он уведомляет налоговую, которая проверяет его платежи. Если сальдо ЕНС положительное и требование на возврат обоснованное, деньги ему вернут или предложат учесть в следующем периоде.

Как уменьшить патент при совмещении налоговых режимов

Если бизнесмен совмещает патентный способ налогообложения с упрощенным, он имеет право снизить налог таким образом:

По страховым платежам за себя — по ПСН и УСН.

По сборам за сотрудников — в зависимости от того, к какому налоговому режиму относится работа, которую они выполняют.

Поэтому предприниматель переходит к раздельному учету доходов и расходов по разным налоговым режимам. Прибыль распределяют пропорционально между УСН и ПСН, если нельзя определить, к какому налоговому режиму она относится.

Рассчитать доли поможет такой порядок действий:

Определить прибыль по каждому из налоговых режимов (по месяцам за патент и за отчетный период по УСН). Вычислить сумму доходов по обоим способам налогообложения с начала года нарастающим итогом. Сложить полученные данные из пп. 1 и 2. Умножить сумму на 100. Рассчитать доли ПСН и УСН. Пропорционально распределить взносы между патентным и упрощенным режимами.

При подаче уведомления об уменьшении взносов в налоговую указывают только те из них, которые относятся к ПСН. Порядок действий по основному или единому сельскохозяйственному способу налогообложения напоминает алгоритм работы при УСН.

Что делать, если у ИП несколько патентов

Если все патенты куплены в одной ИФНС, то он подает в нее одно заявление, в котором перечисляет все действующие разрешения. На каждом листе А помещается 7 наименований патентов. На нем указывают цену каждого из них. Если разрешений больше, то заполняют дополнительную страницу. На листе Б приводят расчет суммы уплаченного налога.

Если какие-то из патентов покупались в других инспекциях или областях, то подавать уведомление нужно в каждую из них. На каждом бланке указывают налоги, уплаченные за персонал. Взносы за себя можно упомянуть в любом уведомлении. Кроме того, переплату за разрешение из одного региона учитывают при расчете налогов в другом.

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