За десять лет число компаний-единорогов выросло почти в 16 раз

Инвесторы боятся упустить следующую крупную компанию, которая принесет значительную прибыль, и это приводит к заключению крупных сделок на поздних стадиях. Согласно отчету Morningstar Unicorn Market Monitor, общая рыночная стоимость единорогов выросла с $235 млрд до $4,5 трлн.

Как пишут в Morningstar, в мире венчурного капитала большую часть прибыли фонду часто приносят лишь несколько компаний, примером которых являются единороги.

Большинство единорогов по-прежнему базируются в США. В то же время с 2020 года в Китае и Индии наблюдается самый быстрый рост — на 63% и 200% соответственно.

Как появились компании-единороги

Термин «единорог» возник десять лет назад. Эйлин Ли, основательница фонда Cowboy Ventures, который вкладывается в разработчиков ПО на посевной стадии, написала статью для TechCrunch с заголовком Welcome To The Unicorn Club: Learning From Billion-Dollar Startups («Добро пожаловать в клуб единорогов: учимся на опыте стартапов стоимостью $1 млрд»).

Ли включила в «Клуб единорогов» 39 компаний — фонд определил их как американские компании-разработчики ПО, которые основаны с 2003 года и оцениваются государственными и частными инвесторами более чем в $1 млрд. В то время Facebook* был «суперединоргом» при оценке более $100 млрд.

Как утверждала Ли, такой суперединорог возникал при каждой крупной волне технологических инноваций. 1970-е годы ознаменовали рождение персонального компьютера и Apple, а 2000-е годы — соцсетей и Facebook*. Таким образом, суперединорог 2020-х годов почти наверняка будет оснащен ИИ.

ИИ по-прежнему привлекает финансирование

В 2023 году объем венчурных инвестиций достиг шестилетнего минимума — отчасти из-за краха Silicon Valley Bank и Signature Bank. Согласно отчету, в прошлом году во всем мире был создан лишь 81 единорог, тогда как в 2022 году — 330.

Объемы финансирования по-прежнему невелики, но единороги в сфере ИИ пользуются популярностью. С искусственным интеллектом и машинным обучением работают 44% компаний, которые в 2023 году достигли оценки в $1 млрд. Благодаря спросу на чат-ботов стартап OpenAI оценивается в $80 млрд, а его конкурент Anthropic — более чем в $18 млрд.

Единороги не спешат выходить на биржу

Примечательно, что «единороги» живут дольше, чем когда-либо. В Morningstar обнаружили, что средняя продолжительность их жизни до совершения экзита увеличилась с 6,9 до 10,7 лет. Это означает, что частные компании имеют широкий доступ к капиталу, чтобы продолжать расти.

У публичных компаний есть рыночная капитализация, которую легко рассчитать. Однако на стоимость стартапа влияет несколько факторов, в том числе прогнозы в отношении роста и даже эго основателя. Поэтому не исключено, что единороги в итоге выйдут на биржу при оценке, ниже ожидаемой.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

