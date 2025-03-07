Валютный платеж: оформление и порядок проведения

В статье расскажем, что такое валютный платеж, как его отправить и получить, какие документы нужны и на что стоит обратить внимание.

Валютные платежи — неотъемлемая часть международного бизнеса. Так компании оплачивают товары и услуги в иностранных валютах, ведут расчеты с зарубежными партнерами и выходят на новые рынки.

Что такое валютный платеж

Это отправка денежных средств в иностранной валюте за границу или внутри страны. Этим пользуются как юридические, так и физические лица, если это не противоречит законодательству. Простыми словами, если российский предприниматель покупает товар у китайского производителя и оплачивает его в юанях, это и есть валютный платеж.

Какие бывают валютные платежи?

международные — когда отправляют деньги за границу, например, для оплаты поставок или услуг иностранных компаний;

— когда отправляют деньги за границу, например, для оплаты поставок или услуг иностранных компаний; внутренние — в валюте внутри одной страны, например, между резидентами РФ в долларах или евро;

— в валюте внутри одной страны, например, между резидентами РФ в долларах или евро; торговые — расчеты за товары и услуги;

— расчеты за товары и услуги; неторговые — переводы между родственниками или благотворительные взносы.

Нюансы:

комиссии банков — международные операции стоят дороже, чем рублевые. Стоимость зависит от банка и системы SWIFT или альтернативных методов;

— международные операции стоят дороже, чем рублевые. Стоимость зависит от банка и системы SWIFT или альтернативных методов; санкционные риски — ограничения влияют на скорость транзакции;

— ограничения влияют на скорость транзакции; курсовые разницы — валюта меняется в цене, что влияет на итоговую сумму платежа;

— валюта меняется в цене, что влияет на итоговую сумму платежа; валютный контроль — финансово-кредитные учреждения проверяют документы: если они не соответствуют требованиям, транзакцию задержат или отклонят.

Как проводить валютный платеж

Такие операции контролируют государственные органы, включая Центральный банк России, Правительство РФ и Федеральную таможенную службу. Чтобы провести транзакцию, нужно соблюдать определенный порядок, особенно если речь идет о международных расчетах. Какие этапы нужно пройти клиенту:

Открыть валютный счет. Чтобы отправлять и получать деньги в иностранной валюте, откройте валютный счет в банке. Для этого потребуется заявление, учредительные документы компании (если юрлицо) или паспорт (если ИП или физлицо). Заключить договор с контрагентом. Если сумма превышает лимит, который установлен законодательством, нужно будет предоставить контракт контрагента. Перед переводом денег подпишите контракт, в котором укажите сумму и валюту, реквизиты получателя и условия оплаты. Оформить платежное поручение. Это основной документ для перевода средств. В нем указывают реквизиты отправителя и получателя (включая SWIFT-код), сумму операции, назначение платежа и код денежной операции (определяет, на каких основаниях переводятся деньги). Пройти валютный контроль. Банк проверяет корректность транзакции и законность операции. Если все в порядке, деньги отправляют получателю.

После того как банк одобрит операцию, деньги перечисляют на счет получателя. Сроки зависят от страны назначения и банков-посредников. В среднем процесс занимает:

1–2 дня — внутри одного банка;

2–5 дней — международные переводы.

Как провести валютный платеж за границу

После ограничений перечислять деньги за границу стало сложнее. Ниже представлены рекомендации:

Подготовьте документы. Предоставьте договор с контрагентом, счета-фактуры и другие документы, в зависимости от типа сделки. Выберите валюту. Заранее уточните, какая валюта будет принята получателем. Банки, как правило, предлагают евро, доллары, юани или рубли. В некоторых случаях, из-за санкций, переводы ограничивают только определенными валютами. Выберите систему перевода. Несмотря на то, что Россию отключили от SWIFT, продолжает работать альтернативная система — Национальная система платежных карт (НСПК), которую используют для перечислений в страны СНГ и другие партнерские государства.

Российские банки, которые продолжают выполнять международные переводы:

ВТБ разрешает перечислять средства в национальных валютах таких стран, как Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Вьетнам, Иран и другие. В ряде стран можно отправлять российские рубли, таких как Армения, Беларусь, Киргизия, Монголия, Турция и другие;

разрешает перечислять средства в национальных валютах таких стран, как Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Вьетнам, Иран и другие. В ряде стран можно отправлять российские рубли, таких как Армения, Беларусь, Киргизия, Монголия, Турция и другие; «Газпромбанк» остается частью международной системы и продолжает предоставлять услуги перевода в китайских юанях, а также в российских рублях;

остается частью международной системы и продолжает предоставлять услуги перевода в китайских юанях, а также в российских рублях; «Т-Банк» использует сотрудничество с международными посредниками и проводит перечисления в валютах, так как тоже использует расчетные системы, которые не зависят от SWIFT;

использует сотрудничество с международными посредниками и проводит перечисления в валютах, так как тоже использует расчетные системы, которые не зависят от SWIFT; «Сбер» продолжает работу с НСПК и предлагает перечисления в рублях и национальных валютах — индийских рупиях, белорусских рублях — для стран ближнего зарубежья.

Валютный платеж для нерезидента

Если российская компания или предприниматель переводит деньги иностранному партнеру (нерезиденту), нужно учитывать законодательство, банковские требования и санкционные риски. Рассмотрим, как провести такую транзакцию без ошибок.

Определить статус нерезидента. Нерезидентом в России считают иностранные компании и ИП, зарубежные банки и финансовые организации и иностранных граждан, которые постоянно проживают за границей. От этого статуса зависит, какие документы потребуются для платежа. Открыть валютный счет. Его открывают в любом банке, нужно предоставить стандартный пакет документов. Заключить контракт. Перед оплатой подпишите договор с нерезидентом, в котором укажите сумму и валюту, реквизиты получателя (наименование, SWIFT-код банка), цель транзакции (оплата товаров, услуг, аренды, дивидендов) и условия расчетов (предоплата, частичная оплата). Если сумма превышает установленный лимит, финансовая организация запросит копию контракта. Заполнить поручение. Для того чтобы перевести средства в пользу нерезидента, оформляется поручение, которое содержит реквизиты отправителя и получателя, сумму и валюту, назначение (например, «оплата за маркетинговые услуги по договору №…»), код операции (например, 10100 — импорт товаров, 11100 — услуги). Пройти валютный контроль. Банк проверяет законность операции, соответствие контракту и отсутствие санкционных ограничений. Для проверки потребуются контракт или инвойс, акт выполненных работ (для услуг) и иные документы, которые подтвердят назначение платежа.

Некоторые переводы могут задерживаться из-за комплаенс-проверок или санкций. После платежа банк выдает SWIFT-квитанцию, которую можно отправить получателю.

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Какие нужны документы для проведения платежа

Для того чтобы перевести валюту за границу, банки запрашивают пакет документов. Его состав зависит от суммы и назначения перевода, статуса получателя (резидент или нерезидент).

Основные документы:

Платежное поручение. Договор (контракт, соглашение). Инвойс (счет на оплату). Акт выполненных работ / приемки товаров.

Дополнительные документы (по запросу банка):

Таможенная декларация — если перевод связан с импортом товаров. Калькуляция стоимости услуг — если платеж за нематериальные услуги (консалтинг, IT и т. д.). Лицензия или разрешение — если перевод связан с лицензируемыми видами деятельности. Документы, которые подтвердят целевое использование средств — если перевод по кредитному договору.

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Если сумма транзакции превышает лимит, банк обязан проверить его законность. В таком случае потребуются:

Контракт с указанием валютных условий. Справка об операциях. Отчет о выполненных обязательствах.

Если платеж осуществляется иностранному партнеру, понадобятся:

Свидетельство о регистрации нерезидента. Документы, которые подтверждают оказание услуг или поставку товаров. Подтверждение налогового статуса.

Чтобы избежать задержек, заранее уточните требования у банка.

Оплата валютного платежа

Банки взимают комиссию за переводы валюты иностранным получателям в качестве оплаты. Тарифы и условия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) указаны в таблице ниже:

«Газпромбанк» Турецкая лира, юань 3 тыс. руб. за каждый перевод

независимо от суммы «Райффайзенбанк» Доллар США 0,5%,

мин. $20, макс. 300

«Росбанк» Евро, доллар США 0,15%,

€100–200 0,09%, $20–189 Т-Банк Доллар США, евро, фунт стерлингов 0,2–0,15%, 19–49 у.е. «Локо-Банк» Доллар США, евро 3%, мин. 50 тыс. руб. «Ак Барс» Доллар США, евро 0,35%, $50–650 0,5%, €200–700 ВТБ Доллар США 0,27%, $40–250 «Русский стандарт» Доллар США, евро и др. 0,3%, 1,9–10 тыс. руб. «Уралсиб» Доллар США 0,15%, $20–250 ОТП Доллар США, евро 0,2%, $50–300 0,2%, €50–300

Правила безопасности

При проведении валютных транзакций соблюдайте меры предосторожности. Ошибки приведут к тому, что банк задержит перевод или заблокирует средства.

Мошенники могут прислать поддельный инвойс с измененными реквизитами. Чтобы не попасться:

сверяйте реквизиты с оригинальным контрактом;

запрашивайте подтверждение счета у контрагента по телефону или видеосвязи;

проверяйте, совпадают ли реквизиты в договоре и счете.

Международные транзакции сопровождаются комиссиями банков-посредников. Чтобы не потерять деньги:

уточняйте, какие комиссии берет ваш банк и банк получателя;

выбирайте подходящий тип комиссии (OUR — платите вы, SHA — делится между сторонами, BEN — платит получатель);

следите за курсом валют — переводы иногда обрабатываются несколько дней, и курс может измениться.

Передача данных через незащищенные мессенджеры или e-mail — это риск. Лучшие практики:

отправляйте реквизиты только через корпоративные защищенные почтовые серверы;

используйте двухфакторную аутентификацию для того, чтобы получить доступ к банковским системам;

не открывайте подозрительные письма и вложения.

После отправления перевода:

запросите SWIFT-квитанцию у банка;

уточните у получателя, дошли ли деньги;

если транзакция задерживается, проверьте статус у банка (возможны проверки комплаенс-служб).

Если что-то кажется подозрительным, лучше перепроверить, чем потерять деньги.

Ошибки, упущения и как их избежать

Банки проверяют законность валютных операций. Если компания не предоставляет нужные документы или указывает неверное назначение транзакции, банк откажет в переводе. Штраф в таких случаях достигает до 100% суммы платежа (ст. 15.25 КоАП РФ), а сам перевод блокируется.

Для того чтобы избежать подобных казусов:

готовьте полный пакет документов заранее;

проверяйте правильность назначения платежа;

используйте только официальные контракты.

Если компания не зачислила выручку на счет в срок или не вернула аванс при срыве сделки, это считается нарушением закона. Наказание в таких случаях:

штраф от 3% до 10% суммы нарушения для юрлиц;

для ИП — штраф от 20 000 до 30 000 руб.

Чтобы избежать этого:

контролируйте сроки поступления выручки;

оформляйте возврат авансов вовремя;

согласовывайте с банком все отсрочки и изменения условий контрактов.

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Перечисление средств в банки, которые находятся под санкциями, или на счета, которые не указаны в контракте, влекут наказание:

штраф до 100% суммы перевода;

блокировку средств и невозможность их возврата.

Как оградить компанию от штрафных санкций:

Нанять специалиста по валютному контролю. Разобраться во всех нюансах сложно. Лучше доверить эту работу профессионалу. Использовать автоматизированные системы. Современные ERP-системы (1С, SAP) помогают отслеживать переводы, контролировать сроки и формировать отчетность. Консультироваться с банком. Перед крупными платежами лучше уточнить у банка всю информацию — это убережет от блокировки перевода. Проверять контрагентов. Работать только с проверенными партнерами, проверять их санкционный статус и репутацию. Хранить все документы. Банки и налоговая могут запросить отчеты по транзакциям за последние 3 года. Лучше заранее подготовить архив.

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