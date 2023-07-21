Банкротство VanMoof. Что случилось с любимцем инвесторов?

В материале — о причинах краха VanMoof и том, что ждет бизнес далее.

На этой неделе нидерландский стартап электровелосипедов VanMoof объявил о банкротстве. Теперь покупатели велосипеда стоимостью $3998 не знают, смогут ли использовать его, а конкуренты уже готовят предложения для пострадавших. Некоторые даже призывают Илона Маска спасти ситуацию.

Венчурный капитал помог появиться многим вещам. Это полупроводники, технология рекомбинантной ДНК и... очень красивые и невероятно дорогие электровелосипеды.

Но мечте о красивом и экологичном транспортном средстве был нанесен удар, когда нидерландский стартап VanMoof, который привлек около $200 млн от таких инвесторов, как Balderton и Felix Capital, был объявлен банкротом.

Проблемы компании копились уже некоторое время: данные за 2021 год показывают, что производство и ремонт велосипедов превышали цену продажи; затраты на ремонт или замену по гарантии в том же году составили около €8 млн; а поставки затягивались из-за проблем с логистической цепочкой.

После новости о банкротстве компания сообщила через сайт, что ее доверенные лица сейчас «обеспечивают процесс продажи активов и деятельности VanMoof, чтобы найти сторону, которая готова продолжить деятельность VanMoof [в Нидерландах]».

Лучший велосипед на рынке — когда он работает

Франц Калина, 26-летний студент, живущий в Австрии, приобрел свой велосипед VanMoof по подписке в 2018 году.

«Люди часто говорят: "О, какой красивый велосипед — что это? Откуда?", что очень приятно услышать», — признается он.

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Недавно Калина связался с компанией, чтобы отключить подписку. Он получил email, в котором говорилось, что для этого он должен зайти в магазин VanMoof. Проблема в том, что у VanMoof нет магазинов в Вене, поэтому ему пришлось отправиться на поезде в Берлин.

«Я проделал весь этот путь и хотел вернуть его в пятницу, но обнаружил, что магазин закрыт. Там все еще висели велосипеды, ожидавшие ремонта. Это выглядело жутковато, как будто они уходили в спешке. На данный момент я все еще плачу им, хотя и пытался отказаться. То, как ведет себя VanMoof, кажется очень непрофессиональным» — комментирует Калина.

«Когда велосипед работает, это, безусловно, лучший электровелосипед на рынке», — рассказывает житель Нидерландов, который заказал последнюю модель VanMoof более чем за €3 тысячи в апреле, но еще не получил ее.

«Велосипед должны были доставить в июне. Но мне объяснили, что из-за задержек с транзитом его привезут на месяц позже. Тем временем стало известно, что компания обанкротилась. Теперь я в тупике. Я предполагаю, что не получу возврат... Так что придется подождать и надеяться на удачу» — добавляет он.

Tesla среди велосипедов

В социальных сетях бурно отреагировали на новость, выражая печаль и разочарование. Это еще раз показывает, что VanMoof всегда был чем-то большим, чем просто средством передвижения.

Поскольку пандемия подстегнула спрос на велосипеды, VanMoof сам по себе стал символом статуса. С ними фотографировались певец Фрэнк Оушен, рэпер Tyler, The Creator, а также модельер Саймон Порт Жакмюс. Один пользователь YouTube сравнил VanMoof с «Mercedes-Benz или Tesla среди электровелосипедов».

В отличие от обычного велосипеда, VanMoof мог похвастаться привилегиями и дополнениями. Клиенты могли доплатить $348 за трехлетнее техническое обслуживание и $398 — «охотникам за велосипедами», которые разыскивали украденный велосипед.

Стартап также предлагал ремонт в магазинах VanMoof. Но многие из этих функций, включая базовые блокировку и разблокировку велосипеда, зависят от приложения. Его будущее остается туманным, поскольку компания, стоящая за ним, терпит крах.

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Некоторые пользователи уже разрабатывают обходные пути; например, человек, который называет себя бывшим сотрудником VanMoof, написал в группе Facebook* для владельцев VanMoof, что готов предоставить техническую поддержку в районе Утрехта «по справедливой цене».

Другие призывают на помощь власти, что побудило полицию Амстердама выступить с заявлением:

«Полиция Амстердама в настоящее время получает множество сообщений и вопросов от клиентов ныне обанкротившейся велосипедной компании VanMoof. Полиция хотела бы попросить всех пострадавших не обращаться в полицию. Банкротство — это гражданское, а не уголовное дело».

Реакция конкурентов

Конкуренты VanMoof извлекают максимальную выгоду из этого момента.

Бельгийский Cowboy, ближайший конкурент VanMoof, создал приложение Bikey, которое должно позволить владельцам VanMoof и дальше пользоваться велосипедами, если серверы VanMoof будут отключены.

Венгерский производитель электровелосипедов Blurby Bike стал первым, кто предложил trade-in для клиентов стартапа. Желающие получить Blurby получат €500 скидки за VanMoof S2 или S3, и €1 тысячу — за последнюю модель S5.

Эрик Квиденус-Вальфорсс, основатель немецкой компании по подписке на электронные велосипеды Dance, предложил владельцам VanMoof скидку в размере 25% на ее услуги, заявив, что голландская компания «внесла огромный вклад в то, чтобы сделать города более удобными для жизни, посадив много людей на свои велосипеды и жаль, что у них ничего не получилось».

Критика

Пока многие клиенты VanMoof не знают, что произойдет с их велосипедами, далеко не все им сочувствуют. Высокая цена в сочетании с тем фактом, что отремонтировать их можно было только в фирменных шикарных магазинах компании в центре города, побудила одного голландского пользователя LinkedIn описать бренд как «символ разрыва между городом и деревней, богатыми и бедными, имущими и неимущими».

Тем временем венчурные капиталисты поспешили раскритиковать бренд как продукт инвестиционной среды, недоступной простому человеку.

Другие отметили, что продукт не является экологичным, в первую очередь из-за отходов, которые образуются из-за невозможности отремонтировать велосипед.

Что дальше?

У VanMoof также есть операционные подразделения в Германии, Франции и Великобритании, а также в США и на Тайване, которые не были объявлены банкротами.

Компания заявила, что планирует поддерживать приложение и серверы для нидерландских клиентов, но порекомендовала им настроить резервный код, который при необходимости позволит разблокировать велосипед с помощью руля, а не приложения.

Клиентам в Нидерландах, нуждающимся в ремонте, придется долго ждать: хотя когда-то они могли заказывать отдельные детали и ремонтировать велосипеды самостоятельно, ранее в этом году VanMoof отказалась от этой возможности и попросила клиентов вместо этого отправлять свои велосипеды в ремонтные мастерские.

На корпоративном сайте указано, что «в настоящее время записаться на ремонт в магазинах VanMoof в Нидерландах невозможно».

В заявлении компании добавляется, что «в зависимости от результатов продажи будет принято решение о продолжении ремонта в магазинах VanMoof». Велосипеды, которые в настоящее время находятся в ремонтных мастерских в Нидерландах, можно забрать — но только в том случае, если владелец придет лично, и компания предупреждает, что «к сожалению, может случиться так, что ваш велосипед не будет отремонтирован при получении».

Онлайн-ресурс Sifted обратился за комментариями к инвесторам Balderton и Felix Capital.

Эй, Илон? Поскольку VanMoof продолжает поиски покупателя, некоторые фанаты уже обращаются Маску через Twitter, прося спасти компанию.

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Фото на обложке: Weelz!