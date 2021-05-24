Сингапурская компания OsomeFood создала веганскую версию яйца вкрутую

Производитель продуктов питания OsomeFood, расположенный в Сингапуре, разработал полностью веганское яйцо вкрутую. В его составе — набирающий популярность грибной микопротеин, полученный путем ферментации.
Микопротеин содержит многие незаменимые аминокислоты, которые встречаются в животных продуктах. По данным прошлогоднего научного доклада Mycoproteins as Safe Meat Substitutes, это самый безопасный и экологичный аналог животных белков.
Растительные яйца набирают все большую популярность в мире. Они представляют самую быстрорастущую категорию среди продуктов на растительной основе. Согласно последним данным Plant Based Foods Association и Good Food Institute, в 2020 году продажи веганских яиц выросли на 168%. Это почти в 10 раз больше динамики спроса на куриные яйца.
На данный момент OsomeFood предлагает OsomeFish (веганские рыбные шарики и пироги), OsomeEgg (веганские яйца), OsomeNoodle (лапша) и различные суперфуды.
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