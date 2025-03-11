Какие существуют виды безналичных расчетов

Электронные платежи стали основным способом оплаты в бизнесе и повседневной жизни. Они позволяют быстро переводить деньги без использования наличных. Компании принимают оплату через банки, платежные сервисы и мобильные приложения. В статье рассмотрим виды безналичных расчетов, их особенности и правила.

Виды расчетов

Сегодня существует безналичный расчет, который делает платежи быстрее и удобнее. Мы расплачиваемся картами, переводим деньги через мобильные приложения и пользуемся электронными кошельками. Для бизнеса это еще и способ сократить риски и контролировать финансы. Рассмотрим основные виды безналичных денежных расчетов и их применение.

Банковский перевод

Один из самых надежных способов перевода денег. Подходит как для личных платежей, так и для бизнеса. К примеру, предприниматель оплачивает поставку товара, отправляя деньги через расчетный счет.

Оплата картой

Кредитные и дебетовые карты позволяют быстро платить в магазинах и интернете.

Электронные кошельки

Удобны для интернет-платежей и переводов между людьми. Например, фрилансер получает оплату за работу на кошелек ЮMoney и выводит средства на карту.

Система быстрых платежей (СБП)

Позволяет мгновенно переводить деньги по номеру телефона, без комиссии между разными банками.

Аккредитив

Применяется для крупных сделок, когда деньги переводятся продавцу только после выполнения условий договора. Компания заказывает оборудование из-за границы, и оплата проходит только после его доставки.

Чеки и векселя

Редко используются в повседневной жизни, но остаются важными в крупных расчетах.

Например, организация выдает чек поставщику, который затем обналичивает его в банке.

Все эти формы осуществления безналичных расчетов позволяют быстро и безопасно проводить платежи. Важно учитывать, какие формы безналичных расчетов в РФ лучше подходят для конкретных ситуаций: для частных лиц удобнее карты и СБП, а для бизнеса — переводы, аккредитивы и платежные поручения.

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Платежными поручениями

Это еще один вид формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями (ПП) — это один из самых популярных способов для бизнеса.

ПП — это документ, который используется для перевода денег от одного юридического или физического лица к другому. По сути, это форма поручения банку на перевод средств. Обычно его применяют для оплаты товаров, услуг или долгов.

Компания, работающая в сфере поставок товаров, часто использует расчет платежными поручениями для оплаты своим поставщикам. Каждый месяц они оформляют поручения на оплату товарных поставок, указывая точные суммы и реквизиты, а банк автоматически переводит деньги.

Оформление платежного поручения требует указать определенные данные:

Реквизиты плательщика и получателя — это основные данные, которые указываются в поручении — название компании, ИНН, расчетные счета.

— это основные данные, которые указываются в поручении — название компании, ИНН, расчетные счета. Сумма платежа.

Назначение платежа — описание того, за что именно производится оплата (например, оплата за товары, услуги или долги).

Например, компания, предоставляющая услуги по ремонту техники, оформляет платежное поручение для оплаты работы сторонних специалистов. В поручении указывается, за какие работы и в каком объеме будет произведен перевод средств.

После того как платежное поручение заполнено, его нужно передать в банк, чтобы выполнить перевод. Банки могут это делать в течение одного дня, однако срок зависит от того, когда было подано поручение и от условий самого банка.

Пример из бизнеса: производитель мебели каждую неделю делает переводы своим сотрудникам и поставщикам через платежные поручения. С момента подачи поручения в банк и до зачисления средств проходит обычно 1-2 рабочих дня.

Преимущества расчетов при помощи ПП:

Простота и доступность. Платежное поручение легко заполняется и подается в банк, не требуя особых знаний. Удобство. Можно делать переводы не выходя из офиса, сэкономив время. Безопасность. Платежные поручения защищены различными мерами безопасности, такими как подписи и печати.

Магазин стройматериалов задействует использование форм безналичных расчетов с клиентами и поставщиками, отправляя им скан платежного поручения. Даже если деньги еще не поступили на счет, скан — основная гарантия оплаты.

Платежные поручения чаще всего используют для:

Оплаты поставок. Когда нужно перевести деньги за товары или услуги.

Когда нужно перевести деньги за товары или услуги. Оплаты налогов. Для уплаты различных налоговых сборов в бюджет.

Для уплаты различных налоговых сборов в бюджет. Погашения долгов. Когда необходимо вернуть долг по соглашению.

Для того чтобы расчет с помощью платежных поручений прошел без проблем, важно избегать распространенных ошибок:

Всегда проверяйте точность указанных данных получателя.

указанных данных получателя. Пересчитывайте сумму до отправки поручения, чтобы избежать лишних расходов.

до отправки поручения, чтобы избежать лишних расходов. Не забудьте подписать поручение, иначе банк не сможет его обработать.

Основополагающие принципы

Безналичная система расчетов делает платежи удобными и безопасными. Она нужна как бизнесу, так и обычным людям, позволяя быстро переводить деньги, оплачивать товары и контролировать финансы.

Но чтобы система работала надежно, она строится на нескольких ключевых принципах:

Безопасности. Деньги в безналичной системе защищены лучше, чем наличные. Банки используют шифрование, двухфакторную аутентификацию и антифрод-системы. Если владелец бизнеса использует корпоративную карту, он может установить лимиты на траты и получать уведомления о каждой операции. Скорости и доступности. Платежи проходят мгновенно или в течение нескольких часов, что ускоряет финансовые процессы. Прозрачности. Все транзакции фиксируются, что помогает вести учет и избегать ошибок. Удобстве для пользователей. Современные технологии позволяют проводить платежи через мобильные приложения, интернет-банкинг и терминалы. Сейчас покупатель в супермаркете может оплатить покупки телефоном, не доставая карту.

Благодаря этим принципам безналичная система расчетов становится основой современной экономики. Она охватывает разные виды и формы безналичных расчетов, обеспечивая безопасность, прозрачность и удобство для всех участников финансовых операций.

Предприятия используют различные методы оплаты, включая безналичные расчеты. Виды платежей зависят от особенностей и доступных технологий.

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Процесс оформления

В зависимости от целей платежа предприятия заранее определяют, какие формы безналичных расчетов подходят для конкретной сделки.

Для начала компания определяет, каким путем удобнее провести оплату.

Например:

Перевод между счетами подходит для крупных сделок и расчетов с партнерами.

Оплата картой удобна для быстрых покупок и онлайн-заказов.

Электронные кошельки ускоряют переводы между физическими лицами.

Мобильные платежи позволяют клиентам оплачивать товары без ввода информации о карте.

Вводятся реквизиты. Отправитель указывает информацию о получателе, сумму и назначение платежа. Важно проверять правильность сведений, чтобы избежать ошибок.

Что нужно указать:

При переводе на счет: ИНН, БИК, расчетный счет получателя.

ИНН, БИК, расчетный счет получателя. При оплате картой: номер карты, срок действия, CVV-код.

номер карты, срок действия, CVV-код. При переводе через СБП: номер телефона или QR-код.

Ожидается подтверждение операции. Финансовые учреждения требуют подтвердить платежа для безопасности. В зависимости от метода оплаты это может быть:

Код из SMS.

Верификация через мобильное приложение банка.

Биометрия (Face ID, отпечаток пальца).

Контролируется зачисление. После того, как отправили средства важно убедиться, что оплата дошла до получателя. Это можно сделать несколькими способами:

Проверить статус в интернет-банке.

Запросить квитанцию о переводе.

Получить подтверждение от человека.

Возврат платежей

Чтобы вернуть деньги, компании важно иметь в наличии несколько документов:

Подтверждение платежа: это может быть чек или квитанция, которую клиент получил при оплате.

это может быть чек или квитанция, которую клиент получил при оплате. Запрос от клиента: нужно, чтобы клиент официально попросил возврат, в идеале с указанием причины.

нужно, чтобы клиент официально попросил возврат, в идеале с указанием причины. Согласование с платёжной системой: в зависимости от метода оплаты, может понадобиться согласование с платёжным сервисом или банком.

Время возврата зависит от способа оплаты:

Через платёжные системы — несколько часов или дней.

— несколько часов или дней. Через банковские карты — обычно от 3 до 7 рабочих дней.

— обычно от 3 до 7 рабочих дней. Через электронные кошельки — до нескольких дней в зависимости от системы.

Чтобы процесс прошёл без проблем, нужно:

Проверить реквизиты клиента.

Следить за сроками.

Информировать клиента.

Это важный инструмент для поддержания хороших отношений с клиентами. Быстрое и правильное выполнение возврата помогает бизнесу оставаться честным и прозрачным, а клиентам — довольными и лояльными.

Оплата безналичными платежами

Популярные способы:

В магазине. Большинство покупателей предпочитают платить картой или смартфоном, поэтому бизнес устанавливает POS-терминалы. Например, владелец продуктового магазина замечает, что 80% клиентов платят картами. Он подключает эквайринг с низкой комиссией, чтобы снизить расходы на обслуживание. В интернете. Онлайн-магазины и сервисы подключают платежные шлюзы, чтобы принимать карты, электронные кошельки и СБП. По подписке. Многие сервисы и компании используют автоматические списания, чтобы клиенты не забывали оплачивать услуги. Например, приложение доставки еды предлагает подписку на ежедневные обеды. Покупатели оплачивают ее раз в месяц, а еда поступает автоматически, без необходимости оформлять заказ каждый раз. По счету. Организации часто отправляют потребителям счета для безналичной оплаты товаров и услуг.

Прием безналичных платежей

Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию, как правильно принимать безналичные деньги.

Для этого надо:

Шаг 1. Открыть расчетный счет. Это позволяет получать переводы от клиентов и проводить платежи поставщикам.

Как это сделать:

Предприниматель выбирает банк с выгодными условиями.

Оформляет документы и открывает счет.

Получает реквизиты, чтобы получать платежи.

Шаг 2. Подключить эквайринг. Чтобы принимать оплату картами, магазины, кафе и другие компании подключают торговый эквайринг (терминалы) или интернет-эквайринг.

Что для этого нужно:

Бизнес заключает договор с финансовым учреждением или платежным сервисом.

Устанавливает POS-терминалы или подключает систему на сайт.

Начинает принимать оплату картами, телефонами и онлайн-платежами.

Шаг 3. Настроить автоматические платежи. Многие компании подключают регулярные списания, чтобы покупатели не забывали оплачивать услуги.

Как применяется:

Клиент соглашается на автоматическое списание.

Средства отчисляются в заданный день каждый месяц.

Клиент получает уведомление о списании.

К примеру, основатель сервиса онлайн-обучения подключает подписку, и клиенты автоматически продлевают доступ к курсам, не совершают каждый раз оплату вручную.

Формы безналичных платежей

Бизнес может использовать разные структуры расчетов в зависимости от типа операций и удобства потребителей. Формы безналичных расчетов позволяют организациям адаптировать финансовые операции под современные требования рынка.

Ниже рассмотрим безналичные денежные расчеты.

Формы и примеры:

По ссылке

Компании все чаще используют платежные ссылки, то есть позволяют людям оплачивать услуги и товары в один клик без выставления счета.

Как работает:

Продавец генерирует ссылку через платежный сервис.

Отправляет ее человеку в мессенджере, по email или SMS.

Покупатель переходит по ссылке, вводит сведения и оплачивает заказ.

Например: маркетолог продает консультации онлайн и принимает оплату через платежные ссылки. Это сокращает время оформления сделки и делает процесс удобнее для всех.

Через чат-ботов

Мессенджеры становятся полноценными инструментами продаж, поэтому организации добавляют туда автоматизированные способы оплаты.

Как действует:

Покупатель заказывает товар или услугу через чат-бота.

Виртуальный помощник предлагает варианты (карта, СБП, кошелек).

Клиент оплачивает прямо в мессенджере, получает чек и подтверждение.

Например, владелец цветочного магазина запускает чат-бота в Telegram, который принимает заказы и предлагает оплату через СБП. Теперь покупателю не нужно заходить на сайт или звонить оператору.

По NFC (бесконтактные платежи)

Все больше людей отказываются от пластиковых карт и используют смартфоны или умные часы для расчетов.

Как происходит процесс:

Клиент привязывает карту к МИР Pay, Alfa Pay или T‑Pay.

Подносит устройство к терминалу, подтверждает оплату Face ID или отпечатком пальца.

Деньги списываются мгновенно.

Через маркетплейсы

Как функционирует:

Человек оплачивает заказ на платформе (Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет).

Деньги сначала поступают на счет маркетплейса.

После подтверждения доставки торговая площадка переводит средства продавцу.

Через терминалы самообслуживания

Некоторые фирмы принимают платежи через аппараты и позволяют посетителям самостоятельно вносить оплату.

Как применяется:

Человек выбирает услугу или товар на экране терминала.

Вносит оплату картой, смартфоном или наличными.

Получает чек и подтверждение оплаты.

По биометрии

Некоторые магазины и банки уже тестируют оплату по распознаванию лица. Например, Сбер предлагает оплачивать товары улыбкой в тех магазинах, где установлены специальные терминалы для этого.

Как устроено:

Клиент регистрирует свои биометрические данные в системе банка или магазина.

На кассе смотрит в камеру, которая считывает личность.

Деньги списываются автоматически с привязанного счета.

Итог

Безналичные расчеты позволяют бизнесу быстрее и удобнее получать деньги, оплачивать товары и услуги, а также автоматизировать финансовые процессы.

Предпринимательство активно использует основные формы безналичных расчетов.

Электронные транзакции помогают предпринимателям экономить время, упрощать учет и масштабировать бизнес. Чем удобнее и безопаснее система оплаты, тем выше доверие покупателей и стабильность финансовых потоков.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock