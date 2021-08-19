Вирусы, вредоносное или шпионское ПО: что опаснее?

Компьютерные программы постоянно совершенствуются. Это касается и вредоносного ПО. Рассказываем, чем троян отличается от дроппера или программы-шпиона, их принципы действия и признаки их присутствия.

Компьютерные вирусы — это лишь один из видов угроз безопасности, причем не самый распространенный. Вирусы встречаются довольно редко, так как это неприбыльная ниша для злоумышленников. Шпионские ПО крадут личные данные, которые преступники могут продать на черном рынке, банковские трояны похищают деньги прямо с карты, а программы-вымогатели требуют выкуп.

Пути распространения вредоносного ПО

Вирус устанавливается на устройство в момент запуска зараженной программы или загрузки ПО с зараженного диска или USB-накопителя. Как правило, вирусы никак себя не проявляют, так как они стремятся заразить как можно больше файлов на устройстве, не будучи обнаруженными.

В большинстве случаев код вируса просто заражает новые программы или диски. В конце концов, часто в заранее определенную дату и время, активируется полезная нагрузка вируса. Если раньше он просто стирал данные, теперь вирус чаще всего ворует информацию или участвует в DDoS-атаке (доведение высчилительной системы до отказа) на крупный сайт.

Черви в целом похожи на вирусы, однако они могут распространяться без участия пользователя. Проще говоря, червь создает свою копию на другом компьютере, а затем запускает ее. В 1988 году червь Морриса, первоначально созданный как простой тест для измерения зарождающегося интернета, нанес серьезный ущерб, поразив тысячи интернет-узлов в США.

Троянские программы скрывают вредоносный код внутри, казалось бы, полезного приложения так же, как греки скрывали воинов внутри троянского коня. Игра, утилита или другое приложение обычно выполняет заявленную задачу, но в какой-то момент она совершает некие мошеннические операции. Этот тип угрозы распространяется, когда пользователи или сайты непреднамеренно делятся ею с другими.

Троянские программы также могут приносить прибыль своим разработчикам. Банковские трояны, например, создают поддельные транзакции, чтобы опустошить банковские счета жертв. Другие трояны могут красть личные данные пользователей, чтобы мошенники затем смогли продать их в даркнете.

Виды атак вредоносного ПО

Вирусы, черви и трояны определяются по способу их распространения. Другие вредоносные программы названы согласно видам их атак.

Шпионское ПО следит за компьютером пользователя и крадет его пароли или другую личную информацию. Более того, оно также может буквально шпионить за владельцем с помощью веб-камеры или подслушивая разговоры с помощью микрофона.

Одна из разновидностей шпионского ПО — Stalkerware, которая устанавливается на телефон жертвы и передает данные о местоположении и личную информацию тому, кто ее преследует. Многие современные антивирусные программы включают компоненты, специально разработанные для защиты от программ-шпионов.

Рекламное ПО показывает нежелательные рекламные объявления, иногда они основываются на данных о пользователе, украденных шпионским ПО. Реклама бывает настолько ресурсоемкой, что пользоваться устройством становится практически невозможно.

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Руткит — это набор программных средств, которые подключаются к операционной системе, чтобы скрыть компоненты вредоносной программы. Когда утилита безопасности запрашивает у Windows список файлов, руткит перехватывает его, удаляет свое собственное имя и передает скомпрометированный список запрашивающей программе. Руткиты могут выполнять такие же действия и с запросами данных из реестра.

Компьютер, на который устанавливается бот, как правило, не страдает от него напрямую. Но он начинает причинять вред другим. Бот тихо прячется, пока владелец (иногда его называют бот-пастухом) не передаст команду. Затем, вместе с сотнями или тысячами других таких же ботов, он выполняет любые инструкции. Они часто используются для рассылки спама.

Дроппер — маленькая и незаметная программа, которые занимается исключительно загрузкой вредоносного ПО на компьютер жертвы и может получать инструкции от разработчика. Создатель дроппера зарабатывает, распространяя чужие программы.

Как следует из названия, программа-вымогатель шифрует компьютер или данные пользователя с целью получения выкупа. Теоретически антивирус должен отслеживать программы-вымогатели так же, как и любые другие вредоносные программы. Однако учитывая последствия подобных атак, есть смысл использовать отдельную утилиту защиты от программ-вымогателей.

Не все антивирусы безопасны

Используйте только проверенные антивирусы. Часто мошенники имитируют подобные утилиты, чтобы пользователь установил вредоносное ПО. Оно не только не защищают устройство, но и наносит ущерб. ПО навязчиво предлагает пользователю заплатить за регистрацию, после чего похищают данные банковской карты и передают злоумышленникам.

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