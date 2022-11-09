Как понять, что вы вредите своей команде

Нет ничего плохого в том, чтобы быть требовательным руководителем. Но что, если ожидания слишком высоки, а люди жалуются, что с вами трудно работать? Рассказываем, как найти подход, который обеспечит мотивацию в команде и выполнение целей.

В ходе недавнего опроса 82% работников в 10 отраслях заявили, что допускают возможность уволиться из-за поведения начальника. Для руководителя очень важно понимать, когда он поощряет людей быть лучше, а когда слишком требователен. В противном случае он рискует привести команду к выгоранию и даже стать причиной увольнений.

Возможно, вы слишком упрощаете задачи?

Этот прием помогает избежать путаницы и предоставить поиск деталей команде — при условии, что вы даете ей достаточно информации.

Приведем пример. CEO одной компании хотела, чтобы глава отдела продаж уволил руководителя, который давно работал в команде, но больше не мог выполнять квартальные цели. Для нее это был самый быстрый и прямолинейный способ справиться с проблемой.

Однако глава отдела продаж напомнил ей о последствиях решения: у них не было потенциальных кандидатов на замену, его увольнение могло бы привести к снижению выручки, а клиенты были лояльны к нему, что могло отразиться на их удержании.

Поэтому он попросил времени на то, чтобы изменить структуру продаж. В конце концов, CEO поддержала своего подчиненного и предпочла сохранить существующую команду.

Когда перед вами с виду очевидное решение, притормозите и подумайте о последствиях разных порядков:

первый порядок — это немедленное действие, которое необходимо предпринять (например, уволить руководителя отдела продаж),

второй — то, как это действие повлияет на других,

третий — воздействие на организацию и время, которое потребуется.

Это позволит оценить последствия решения для всей системы.

Какие цели вы ставите — реальные или недостижимые?

Достижение амбициозных целей на рабочем месте — увлекательный способ поддерживать у сотрудников мотивацию к самосовершенствованию. Эффект Пигмалиона гласит: если возлагать большие надежды на непосредственных подчиненных, они будут соответствовать им и справляться с целями.

Однако если команда раз за разом терпит провал, стоит понизить планку. Тем не менее, чтобы амбициозные цели сработали, у команды должны быть соответствующие возможности, ресурсы и внутренняя мотивация.

Возьмите пример с того, как ставят цели в Meta*. Каждой команде рекомендуется раз в полгода ставить цели «50 на 50»: половина — достижимые, а половина — масштабные и амбициозные. Такая пропорция обеспечивает высокие, но реалистичные стандарты.

Рассказываете ли вы людям о влиянии их работы?

В ходе одного из экспериментов исследователи разделили людей, собирающих пожертвования, на две группы. Одна группа просто обращалась с просьбой, а вторая рассказывала, как эти деньги повлияют на бенефициаров.

Вторая группа не только собрала больше денег и сделала больше звонков, но и была гораздо более довольна своей работой. Это была уже не просто задача, это была цель.

Исследования показали, что сотрудники, работа которых имеет цель, демонстрируют лучшие результаты, чем их коллеги.

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Ожидание и реальность: как не разочароваться в инновациях

Если вы фокусироваться только на том, что необходимо сделать, люди будут менее вовлечены, более подвержены эмоциональному выгоранию и с большей вероятностью покинут организацию. С другой стороны, если связать их работу с тем, как она влияет на общую миссию компании, они получат источник мотивации, который побудит их сделать больше, чем просто выполнять работу.

Попробуйте провести время с командой и обсудить ее влияние на цели организации и влияние компании на мир. Помогите своей команде почувствовать цель своей работы. Даже это упражнение помогает воодушевить сотрудников.

Готовы ли вы прислушаться к другим?

Часто требовательные руководители очень замотивированы и четко видят, в каком направлении будет развиваться продукт или организации. Но что происходит, когда команда не разделяет эти чувства?

Подумайте, как вы обычно реагируете, когда кто-то задает вопросы или высказывает критику. Что вы делаете — убеждаете их в своей правоте или задумываетесь? Насколько вы цените чужое мнение?

Самые выдающиеся лидеры готовы делиться с командой своим видением, открывая пространство для обсуждения и разных мнений. Даже если вы в конечном итоге последуете первоначальному плану, важно обсудить возможные вопросы и разногласия.

Не забывайте отметить вклад тех, кто участвовал в обсуждении. Это помогает сформировать особую культуру, в которой поощряется дискуссия и учитываются альтернативные мнения.

Что служит для вас ориентиром — отношения или транзакции?

Транзакционные отношения рассчитаны на краткосрочную перспективу — выполнить работу любой ценой. Основное внимание уделяется победе и достижению целей, а желания и устремления людей игнорируются.

Это сказывается на построении отношений, снижает вовлеченность команды, инновации и результаты, к которым вы стремитесь.

Исследования демонстрируют, что самые успешные лидеры управляют как результатами, так и отношениями. Расставьте приоритеты во взаимоотношениях с непосредственными подчиненными и привязывайте их цели к бизнес-результатам. Эффективные руководители проявляют заботу, устанавливают связи и проявляют гибкость по отношению к людям, которыми они руководят.

Возьмите за правило проводить личные встречи с непосредственными подчиненными. Спросите: «Как для вас выглядит успех?», «Как я могу помочь вам достичь ваших целей?». Ответы помогут лучше понять их мотивы, стремления и цели.

Если руководитель сделает это своевременно, он добивается доверия команды. Сотрудникам легче следовать его видению и верить в высокие ожидания, которые, возможно, на них возлагаются.

У каждого начальника есть недостатки, но он может стать лучше. Понимая, как его поведение может повлиять на команду, он может стать лидером, который вдохновляет, развивает и помогает людям расти. В качестве бонуса, когда люди растут и совершенствуются, улучшается и их влияние на результаты. Вывод: не позволяйте своему поведению мешать вашему личному успеху, успеху команды и реализации вашего совокупного потенциала.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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