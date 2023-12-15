Как понять, что пора менять аккумулятор в iPhone

Срок службы аккумулятора iPhone составляет два-три года. Рассмотрим шесть признаков того, что его пора заменить.

Аккумулятор вздулся

Это может произойти по нескольким причинам, в том числе из-за перезарядки батареи, физического повреждения или износа.

Из-за вздутия аккумулятора корпус iPhone может деформироваться и стать выпуклым, особенно на задней панели. Поверхность также может казаться неровной или слегка мягкой при нажатии. В тяжелых случаях из-за давления от вздутой батареи экран может начать отклеиваться от корпуса.

Если это произошло с вашим iPhone, сразу прекратите его использовать и отнесите в мастерскую. Не игнорируйте проблему — это может привести к дальнейшему повреждению устройства и даже нарушить его структурную целостность.

Телефон разряжается намного быстрее

iPhone оснащен литий-ионным аккумулятором, который обладает более длительным сроком службы и быстрее заряжается по сравнению с более старыми технологиями.

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Однако со временем батарея теряет способность эффективно удерживать и выделять энергию. В результате одного заряда хватает не на целый день, а на несколько часов. В крайних случаях iPhone работает только при подключении к сети.

Емкость батареи составляет менее 80%

Перейдите в «Настройки» → «Аккумулятор» → «Состояние аккумулятора». «Максимальная емкость» указывает оставшуюся емкость аккумулятора по сравнению с исходной. Если это значение меньше 80%, подумайте о том, чтобы заменить батарею — это увеличит производительность и срок службы устройства.

iPhone часто перегревается

Одна из возможных причин — деградация батареи. При использовании iPhone его внутренние компоненты иногда выделяют тепло, которое рассеивается через корпус.

Когда аккумулятор изнашивается, он, как правило, выделяет больше тепла, что может еще больше повредить его и сократить срок службы. Поэтому если телефон перегревается без видимой причины — например, когда вы не используете его на солнце и не запускаете ресурсоемкие приложения, — батарею стоит заменить.

Телефон неожиданно отключается

Со временем аккумуляторы iPhone изнашиваются и иногда не способны обеспечивать достаточную мощность. Из-за этого телефон может неожиданно отключаться, особенно при большой нагрузке.

При этом может активироваться функция управления производительностью. Это означает, что ПО Apple ограничило определенные фоновые процессы и функции, чтобы неожиданного отключения больше не происходило. Сообщение об этом появится под пунктом «Пиковая производительность» в разделе «Состояние аккумулятора».

Приложения тормозят

При деградации батареи часто снижается производительность устройства. Заметными задержками и зависанием могут сопровождаться даже простые задачи, такие как открытие приложений и переключение между ними. Этому могут способствовать и другие факторы, но часто причина именно в износе аккумулятора.

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Фото на обложке: Tada Images / Shutterstock