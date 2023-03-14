Как выглядит баланс между работой и личной жизнью в США, Франции, Австралии и Великобритании

Экспаты все чаще обсуждают, как сильно отличаются условия труда по всему миру — от общей рабочей нагрузки до оплачиваемых больничных и декретного отпуска. Вот как выглядит баланс между работой и личной жизнью в разных странах.
После переезда за рубеж люди часто замечают, насколько отличается политика разных стран относительно оплачиваемого отпуска и рабочего времени.
Тема уже набирает обороты в социальных сетях. Так, американка Лавен рассказала в TikTok о своем опыте работы в Австралии. Ей предложили 4 недели оплачиваемого отпуска каждые 12 месяцев. Для сравнения, по данным Бюро статистики труда США, среднее количество оплачиваемых отпусков после одного года работы в 2021 году составило 13 дней.
«Я знала, что в Америке плохо с трудовым правом, но я не знала, насколько, пока не получила свой австралийский контракт на полный рабочий день», — рассказывает Лавен в видео.
Читайте по теме:
«Появляется время на магию»: опыт собственника бизнеса, который перешел на 20-часовую рабочую неделю
4-дневная рабочая неделя не влияет на продуктивность — эксперимент
Карьерные стратегии в мире BANI: чего придерживаться, чтобы не потерять работу
Ролик побудил Business Insider задуматься о том, как соотносится баланс между работой и личной жизнью в США с другими странами, такими как Великобритания, Франция и Австралия. Вот что они выяснили.
США
В целом по миру наилучший баланс между работой и личной жизнью наблюдается в странах Северной Америки и Европы, но, согласно отчету Международной организации труда ООН, переработки все еще остаются серьезной проблемой. Более трети сотрудников находятся на работе не менее 48 часов в неделю.
Из отчета следует, что в США работали больше, чем в Великобритании, Франции и Австралии — в среднем 1750 часов в год. Хотя стандартная рабочая неделя с полной занятостью в США составляет 40 часов, в среднем американцы перерабатывают 400 часов в год.
Некоторые компании, включая Basecamp, Panasonic и ThredUP внедряют четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить переработки. А на прошлой неделе сенатор от штата Калифорния Марк Такано повторно внес в Палату представителей США законопроект, который сокращает стандартную рабочую неделю с 40 часов до 32.
Американские работники пытаются избежать профессионального выгорания, и в последнее время все чаще выбирают «тихое увольнение», решая выполнять исключительно должностные обязанности. Это следующий этап после «великой отставки» тренда, который заработал название в 2021 году, после того как профессионалы стали массово увольняться, чтобы найти возможности по душе.
Читайте по теме:
Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста
32 года, женат и постоянно ищет Wi-Fi: портрет типичного цифрового кочевника
Что касается декретного отпуска, после рождения ребенка американцы имеют право на 12 неоплачиваемых недель отпуска в соответствии с Законом об отпуске по семейным и медицинским причинам. В этот период работник не может быть уволен.
Великобритания
По результатам мирового индекса Forbes, посвященного балансу между работой и личной жизнью, в топ-25 попали 5 британских городов.
Город с самым высоким рейтингом в Великобритании — Эдинбург, Шотландия, занимающий 9 место благодаря политике ежегодного отпуска продолжительностью 28 дней. Отпуск по беременности и родам в Эдинбурге предусматривает выплату заработной выплаты не менее 39 недель и один год отпуска (в отличие от 3 месяцев в США).
В видеоролике TikTok одна американская эмигрантка, живущая в Лондоне, сказала, что она переехала в Англию, чтобы лучше сбалансировать работу и личную жизнь, но в итоге «работала больше, а получала на 40% меньше». Пользователи в комментариях также выразили недовольство условиями в Великобритании.
Фото в тексте: Unsplash
«Переезд в Лондон для улучшения баланса между работой и личной жизнью — это просто безумие! ради этого люди переезжают ИЗ Лондона. Тем не менее, удачи», — написал один.
В Великобритании прошло крупнейшее в мире испытание четырехдневной рабочей недели. В пилоте участвовали десятки компаний, и 90% из них заявили, что не вернутся к пятидневке.
Франция
Сериал «Эмили в Париже» от Netflix изображает нереалистичную картину — позднее начало работы, невероятно длинные перерывы на обед и вечеринки, на которых не обсуждают работу.
Хотя Париж не вошел в список Forbes, во Франции лица, работающие полный день, ежегодно получают 30 дней отпуска, а декретный отпуск длится до 26 недель.
Несмотря на то, что во Франции сотрудники сводят к минимуму обсуждения работы вне офиса, они не приходят на работу так поздно. Впрочем, как отмечает Мари Куллерон, 23-летняя менеджер проектов, которая ежедневно ездит в Париж на работу, все зависит от политики компании. По ее мнению, представители новых поколений обычно лучше устанавливают границы.
Читайте по теме:
Жизнь и карьера в Париже: «Без диплома найти работу сложно»
Упрекаете себя за недостаточную продуктивность? Вот как это побороть
«Я принадлежу к числу тех, кто считает важным соблюдать баланс между работой и личной жизнью, — говорит Куллерон. — У нас только одна жизнь, и мы не должны хотеть тратить ее на постоянную работу, независимо от того, приносит ли она удовлетворение».
Она продолжает: «Как только вы выйдете из системы, все. На сегодня с работой покончено. Социальные сети показывают, что люди разделяют те же взгляды. Молодежь не позволяет работе вторгаться в их личную жизнь».
Но для компаний это не слишком выгодно: молодые люди готовы уволиться, если увидят лучшую возможность, и не будут чувствовать себя виновытыми.
Значительная часть французов берет отпуск в августе. The Wall Street Journal писал со ссылкой на данные национального статистического агентства Insee, что в 2019 году половина всех наемных работников во Франции были в отпуске в течение первых трех недель августа.
Дэвид Ахилл, директор по дистрибуции спортивной газеты L'Equipe, тогда комментировал: «Вы звоните, никто не берет трубку. Вы отправляете email, но никто не отвечает».
Австралия
Мельбурн и Сидней, два крупнейших города Австралии, заняли 18 и 22 места в индексе Forbes.
В среднем австралийцы работают 32-38 часов в неделю. Они получают 20 оплачиваемого отпуска, за исключением государственных праздников, а декретный отпуск длится от 60 дней до 16 недель.
Хотя Австралия не вошла в топ-10, соседняя Новая Зеландия, где работник на полный день трудится 26 часов в неделю, заняла 6 место.
Около 20 организаций в Австралии и Новой Зеландии тестировали 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент стартовал в августе прошлого года и длился 6 месяцев. Сенаторы поддержали концепцию и заявили, что они должны опробовать ее в течение года, а также удвоить размер отпуска по уходу за ребенком, сообщает The Guardian.
Пользователь TikTok из США Крис, который сейчас живет в Австралии, делится: «Здесь невероятный баланс между работой и личной жизнью. Если в Штатах взять 4 недели отпуска, все бы сказали: "Это потрясающе". Австралийцы и глазом не моргнут, если услышат это, потому что здесь многие берут длительный отпуск. Это как часть нормы, они понимают, что так и должно быть».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Четыре правила межкультурной коммуникации
- 2 Цифровизация ценных бумаг в Германии и борьба с контрафактом в Австралии: блокчейн-дайджест
- 3 Австралийское правительство собирается приравнять биткоин к валюте
- 4 6 интересных фактов о PR в Азии
- 5 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
ВОЗМОЖНОСТИ
14 марта 2023
16 марта 2023
17 марта 2023