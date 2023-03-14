Как выглядит баланс между работой и личной жизнью в США, Франции, Австралии и Великобритании

Экспаты все чаще обсуждают, как сильно отличаются условия труда по всему миру — от общей рабочей нагрузки до оплачиваемых больничных и декретного отпуска. Вот как выглядит баланс между работой и личной жизнью в разных странах.

После переезда за рубеж люди часто замечают, насколько отличается политика разных стран относительно оплачиваемого отпуска и рабочего времени.

Тема уже набирает обороты в социальных сетях. Так, американка Лавен рассказала в TikTok о своем опыте работы в Австралии. Ей предложили 4 недели оплачиваемого отпуска каждые 12 месяцев. Для сравнения, по данным Бюро статистики труда США, среднее количество оплачиваемых отпусков после одного года работы в 2021 году составило 13 дней.

«Я знала, что в Америке плохо с трудовым правом, но я не знала, насколько, пока не получила свой австралийский контракт на полный рабочий день», — рассказывает Лавен в видео.

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Ролик побудил Business Insider задуматься о том, как соотносится баланс между работой и личной жизнью в США с другими странами, такими как Великобритания, Франция и Австралия. Вот что они выяснили.

США

В целом по миру наилучший баланс между работой и личной жизнью наблюдается в странах Северной Америки и Европы, но, согласно отчету Международной организации труда ООН, переработки все еще остаются серьезной проблемой. Более трети сотрудников находятся на работе не менее 48 часов в неделю.

Из отчета следует, что в США работали больше, чем в Великобритании, Франции и Австралии — в среднем 1750 часов в год. Хотя стандартная рабочая неделя с полной занятостью в США составляет 40 часов, в среднем американцы перерабатывают 400 часов в год.

Некоторые компании, включая Basecamp, Panasonic и ThredUP внедряют четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить переработки. А на прошлой неделе сенатор от штата Калифорния Марк Такано повторно внес в Палату представителей США законопроект, который сокращает стандартную рабочую неделю с 40 часов до 32.

Американские работники пытаются избежать профессионального выгорания, и в последнее время все чаще выбирают «тихое увольнение», решая выполнять исключительно должностные обязанности. Это следующий этап после «великой отставки» тренда, который заработал название в 2021 году, после того как профессионалы стали массово увольняться, чтобы найти возможности по душе.

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Что касается декретного отпуска, после рождения ребенка американцы имеют право на 12 неоплачиваемых недель отпуска в соответствии с Законом об отпуске по семейным и медицинским причинам. В этот период работник не может быть уволен.

Великобритания

По результатам мирового индекса Forbes, посвященного балансу между работой и личной жизнью, в топ-25 попали 5 британских городов.

Город с самым высоким рейтингом в Великобритании — Эдинбург, Шотландия, занимающий 9 место благодаря политике ежегодного отпуска продолжительностью 28 дней. Отпуск по беременности и родам в Эдинбурге предусматривает выплату заработной выплаты не менее 39 недель и один год отпуска (в отличие от 3 месяцев в США).

В видеоролике TikTok одна американская эмигрантка, живущая в Лондоне, сказала, что она переехала в Англию, чтобы лучше сбалансировать работу и личную жизнь, но в итоге «работала больше, а получала на 40% меньше». Пользователи в комментариях также выразили недовольство условиями в Великобритании.

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«Переезд в Лондон для улучшения баланса между работой и личной жизнью — это просто безумие! ради этого люди переезжают ИЗ Лондона. Тем не менее, удачи», — написал один.

В Великобритании прошло крупнейшее в мире испытание четырехдневной рабочей недели. В пилоте участвовали десятки компаний, и 90% из них заявили, что не вернутся к пятидневке.

Франция

Сериал «Эмили в Париже» от Netflix изображает нереалистичную картину — позднее начало работы, невероятно длинные перерывы на обед и вечеринки, на которых не обсуждают работу.

Хотя Париж не вошел в список Forbes, во Франции лица, работающие полный день, ежегодно получают 30 дней отпуска, а декретный отпуск длится до 26 недель.

Несмотря на то, что во Франции сотрудники сводят к минимуму обсуждения работы вне офиса, они не приходят на работу так поздно. Впрочем, как отмечает Мари Куллерон, 23-летняя менеджер проектов, которая ежедневно ездит в Париж на работу, все зависит от политики компании. По ее мнению, представители новых поколений обычно лучше устанавливают границы.

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«Я принадлежу к числу тех, кто считает важным соблюдать баланс между работой и личной жизнью, — говорит Куллерон. — У нас только одна жизнь, и мы не должны хотеть тратить ее на постоянную работу, независимо от того, приносит ли она удовлетворение».

Она продолжает: «Как только вы выйдете из системы, все. На сегодня с работой покончено. Социальные сети показывают, что люди разделяют те же взгляды. Молодежь не позволяет работе вторгаться в их личную жизнь».

Но для компаний это не слишком выгодно: молодые люди готовы уволиться, если увидят лучшую возможность, и не будут чувствовать себя виновытыми.

Значительная часть французов берет отпуск в августе. The Wall Street Journal писал со ссылкой на данные национального статистического агентства Insee, что в 2019 году половина всех наемных работников во Франции были в отпуске в течение первых трех недель августа.

Дэвид Ахилл, директор по дистрибуции спортивной газеты L'Equipe, тогда комментировал: «Вы звоните, никто не берет трубку. Вы отправляете email, но никто не отвечает».

Австралия

Мельбурн и Сидней, два крупнейших города Австралии, заняли 18 и 22 места в индексе Forbes.

В среднем австралийцы работают 32-38 часов в неделю. Они получают 20 оплачиваемого отпуска, за исключением государственных праздников, а декретный отпуск длится от 60 дней до 16 недель.

Хотя Австралия не вошла в топ-10, соседняя Новая Зеландия, где работник на полный день трудится 26 часов в неделю, заняла 6 место.

Около 20 организаций в Австралии и Новой Зеландии тестировали 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент стартовал в августе прошлого года и длился 6 месяцев. Сенаторы поддержали концепцию и заявили, что они должны опробовать ее в течение года, а также удвоить размер отпуска по уходу за ребенком, сообщает The Guardian.

Пользователь TikTok из США Крис, который сейчас живет в Австралии, делится: «Здесь невероятный баланс между работой и личной жизнью. Если в Штатах взять 4 недели отпуска, все бы сказали: "Это потрясающе". Австралийцы и глазом не моргнут, если услышат это, потому что здесь многие берут длительный отпуск. Это как часть нормы, они понимают, что так и должно быть».

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