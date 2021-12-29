Как побороть зависимость от соцсетей — советы от специалиста

Кроме того, использование соцсетей может вызвать в мозге дофаминовый ответ, подобный тому, который возникает при употреблении наркотиков или алкоголя. Такая реакция может привести к тому, что нам повторять одни и те же действия, из-за чего формируется зависимость. Вот как с этим бороться.

Если желание постоянно следить за обновлениями в социальных сетях становится навязчивым, а без доступа к смартфону возникает тревожность , это может быть признаком зависимости. Американское общество аддиктивной медицины определяет зависимость как поведение, которое приобретает компульсивный характер или продолжается, несмотря на негативные последствия.

Как побороть зависимость от социальных сетей

В 2021 году люди с доступом в интернет по всему миру проводили в соцсетях в среднем 142 минуты в день. Однако исследования показывают, что для психического здоровья оптимально ограничить это время до 30 минут в день.

Для лечения наркотической или алкогольной зависимости часто рекомендуется воздержание, но в случае социальных сетей идеальный с точки зрения психики результат — это контролируемое использование. Нет необходимости полностью от них отказываться, но важно иметь стратегию ограничений.

Лин Стернлихт, консультант по вопросам психического здоровья в клинике Family Addiction Specialist, рекомендует людям, обеспокоенным зависимостью от соцсетей, предпринять следующие шаги.

Сделайте перерыв. Бросьте себе вызов и не проверяйте аккаунты в течение определенного времени, будь то несколько часов или целая неделя. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что некоторые студенты, которые в течение пяти дней обходились без соцсетей, испытывали «чувство умиротворенности», тогда как другие боялись что-то упустить, не проверив ленту.

Бросьте себе вызов и не проверяйте аккаунты в течение определенного времени, будь то несколько часов или целая неделя. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что некоторые студенты, которые в течение пяти дней обходились без соцсетей, испытывали «чувство умиротворенности», тогда как другие боялись что-то упустить, не проверив ленту. Удалите приложения или отключите уведомления. Большинство заходят в социальные сети бездумно, поэтому попробуйте поставить себе небольшой барьер, отключив уведомления. Если вы не будете видеть иконку или оповещение каждый раз, когда берете в руки телефон, вы с меньшей вероятностью будете проводить там время.

Большинство заходят в социальные сети бездумно, поэтому попробуйте поставить себе небольшой барьер, отключив уведомления. Если вы не будете видеть иконку или оповещение каждый раз, когда берете в руки телефон, вы с меньшей вероятностью будете проводить там время. Установите ограничения и придерживайтесь их. Многие девайсы позволяют контролировать время, проведенное в тех или иных приложениях. Также можно использовать программу, которая заблокирует нежелательные сайты после превышения лимита. Американская академия педиатрии также рекомендует подросткам не пользоваться соцсетями во время семейных обедов, физических упражнений или в часы отдыха.

Многие девайсы позволяют контролировать время, проведенное в тех или иных приложениях. Также можно использовать программу, которая заблокирует нежелательные сайты после превышения лимита. Американская академия педиатрии также рекомендует подросткам не пользоваться соцсетями во время семейных обедов, физических упражнений или в часы отдыха. Посвятите время хобби или другим занятиям. Это может помочь обуздать желание заходить в социальные сети. «Смысл в том, чтобы заполнить свободное время тем, что вам интересно и полезно, — объясняет Стернлихт. — Времени на социальные сети останется меньше, а на жизнь — и, желательно, на личное общение, а не экранное — больше».

Ответственность важнее воздержания

Цифровой детокс — или полное воздержание от социальных сетей в течение определенного периода — может быть эффективен для некоторых людей, но не для всех, считает Неха Чаудхари, врач, детский и подростковый психиатр из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы.

«Для некоторых он может стать разрывом цикла, который стал токсичным или обрел негативный эффект, — говорит она. — Для других полное прекращение использования может привести к возникновению сильной тяги, и они не смогут выдержать перерыв, или же лишатся доступа к полезным аспектам социальных сетей, таким как возможность оставаться на связи и обращаться за поддержкой».

Вместо полной детоксикации Чодхари рекомендует установить ограничения и привлечь к этому друзей и членов семьи.

«Ответственность играет большую роль в попытках добиться каких-либо изменений, — говорит она. — Попробуйте договориться с кем-то из друзей, что оба хотите сократить использование соцсетей, или расскажите о своих целях кому-то из членов семьи, чтобы вас могли время от времени проверять. Как бы то ни было, найдите способ, чтобы кто-то помогал вам придерживаться намеченного курса, поскольку в одиночку отказаться от привычки может быть сложно».

В тяжелых случаях следует также обратиться за профессиональной помощью к врачу или психотерапевту.

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