Отказ от соцсетей: можно ли повысить продуктивность, перестав листать ленту?

Возможный выход из ситуации — разумный подход к потреблению информации в соцсетях. Некоторые решились частично или полностью отказаться от аккаунтов в Facebook, Instagram и прочих платформах. Вот какие изменения они заметили.

Соцсети очень часто развивают в нас синдром упущенной выгоды. Пока друзья выкладывают жаркие фото из отпуска, коллега хвастает в Instagram новой машиной, может показаться, что ваша собственная жизнь стоит на месте. Под таким давлением сосредоточиться на работе бывает очень непросто.

Два года назад Дульси Коулинг, соучредитель и креативный директор агентства Hell Yeah!, начала удалять свои аккаунты в социальных сетях. Сначала был Facebook, затем та же участь постигла и Instagram.

«Из-за отсутствия концентрации я начала испытывать тревогу, — говорит Коулинг. — Кроме того, мои карьерные амбиции подтолкнули меня к отказу телефона и приложений соцсетей. Потеря концентрации на работе и пустая трата свободного времени стали казаться мне той ценой, которую платить не стоит».

Однако, когда Коулинг взвешивала идею ухода из соцсетей, ее работа показалась ей препятствием.

«Я боялась оказаться не у дел и потерять связь с тем, как люди потребляют рекламу и новости. Но, несмотря на это, я чувствовала, как они негативно влияют на мою креативность и способность сосредотачиваться».

По данным портала статистики Statista, в среднем по миру люди проводят в социальных сетях 145 минут в день (а многие — еще больше). Неудивительно, что значительное число пользователей пересматривает приоритеты и отказывается от социальных сетей.

Недавно Facebook сообщил, что число его ежедневных активных пользователей сократилось на 500 тыс.

«Люди все больше осознают, какое влияние та или иная платформа может оказать на их время, энергию или настроение, и становятся более разборчивыми в том, как проводят время в интернете», — говорит Бекка Кэдди, технический журналист и автор книги Screen Time.

Если соцсети нужны в работе, отказ от них может ударить по вашей карьере. Но многие считают, что повышение личной продуктивности перевешивает этот риск.

«Основной причиной моего отказа от социальных сетей была переоценка времени, проведенного на сайтах», — рассказывает Кара Мосс, менеджер по работе с клиентами в телекоммуникационной компании RPS Telecom, которая в январе отказалась от Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok. Мосс осталась на LinkedIn.

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«Недавно я продала свой бизнес D2C, который в значительной степени зависел от Facebook и Instagram, а теперь работаю в B2B, где не рассматриваю их как основной источник генерации лидов. LinkedIn — гораздо более удобный ресурс для B2B-работы в моей отрасли».

Кэллоуэй Кук, основатель компании Illuminate Labs, производящей биологически активные добавки, отказался от социальных сетей два года назад, чтобы не отвлекаться на них во время запуска своего стартапа.

«Я также обнаружил, что использование социальных сетей не способствовало улучшению моего психического состояния, поскольку я чувствовал синдром упущенной выгоды, смотря на то, как другие проводят отпуска и тому подобное», — говорит Кук. Но он не беспокоился о каких-либо негативных последствиях для своей карьеры, поскольку оставался в LinkedIn.

«Я никогда не вел никаких дел на Facebook или Snapchat. Я бы не рекомендовал удалять свой аккаунт в LinkedIn тем, кто беспокоится о перспективах будущей карьеры», — добавил он.

Тида Хокинс, старший преподаватель Манчестерского института моды, никогда не имела аккаунта в Facebook, Instagram или Twitter. Однако она пользуется LinkedIn.

«На определенном этапе присутствие в других социальных сетях могло бы положительно повлиять на мою карьеру, но минусы перевесили, — говорит она. — Я не верю, что это может как-то обогатить меня и никогда не чувствовала, что что-то упускаю, — говорит Хокинс. — На большинстве своих рабочих мест я общалась физически и заводила реальные связи, что на самом деле куда важнее».

Коулинг тоже не считает, что отказ от соцсетей негативно сказывается на ее карьере.

«Если делать работу хорошо, то работа будет говорить сама за себя, и я хотела повысить способность сосредоточиться на работе моих клиентов, а не пытаться рекламировать себя», — объясняет Коулинг.

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Психотерапевт и автор книги The Phone Addiction Workbook Хильда Берк считает, что постоянная проверка социальных сетей может отвлекать людей от того, чего они действительно хотят достичь в жизни.

«Я часто замечаю, как клиенты начинают переживать из-за того, что увидели в социальных сетях что-то о бывшем коллеге или однокласснике, — рассказывает она. — Интересно то, что иногда они используют для сравнения критерии, к которым сами даже не стремятся. В такие моменты я мягко напоминаю им, что "цели", по которым, как им кажется, они отстают, даже не являются их целями. Я призываю их сосредоточиться на собственных стремлениях и своих действиях».

Берк считает, что соцсети могут негативно влиять и на уровень продуктивности. «Очевидно, что даже просто физическая близость смартфона может помешать нам справиться с поставленной задачей. Я бы сказала, что сейчас на работе больше отвлекают именно их приложения», — говорит она.

Тем не менее, все зависит от того, как вы распоряжаетесь своим временем на платформе, считает Кэдди. По ее мнению, использование социальных сетей, даже в профессиональной сфере, имеет множество преимуществ.

«Я считаю, что социальные сети — настоящий спасательный круг для всех, кто работает самостоятельно, начиная от общения с потенциальными новыми клиентами или работодателями и заканчивая людьми, которые работают на себя и общаются с другими самозанятыми. То же самое касается тех, у кого нет доступа к офисам или другим помещениям, которые многие воспринимают как должное», — говорит она.

Это положительный фактор и для людей, которым необходимо регулярно проверять социальные сети по работе и следить за новостями и источниками.

Вместо того чтобы позволять соцсетям управлять вами, Кэдди советует обратить внимание на то, как конкретные приложения влияют на ваше время, энергию и настроение.

«Вы сможете определить, какие из них вызывают у вас чувство грусти, злости или просто отнимают много времени, а какие — нет, — говорит она. — Так вы сможете избегать ненужных аккаунтов и ресурсов и полностью отказаться от некоторых платформ или установить ограничения на использование тех, которые хочется оставить».

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