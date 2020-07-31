14 скрытых расходов при запуске онлайн-бизнеса

Если вы хотите стать предпринимателем, онлайн-бизнес — один из наиболее выгодных вариантов. Экономия на аренде и оформлении пространства позволяет инвестировать больше средств в развитие компании. При этом в сфере электронной коммерции есть некоторое количество специфических трат — как на этапе запуска компании, так и в дальнейшем.

1. Привлечение новых клиентов

Многие предприниматели предпочитают онлайн-бизнес из-за низкой стоимости входа, однако они часто забывают учитывать стоимость привлечения и удержания клиентов. Для этого могут потребоваться программы лояльности, скидки и специальное программное обеспечение. Привлечение нового клиента обходится бизнесу в среднем в пять раз дороже, чем его удержание, поэтому данная статья расходов критически важна для бизнеса. — Аманда Кристинат, Moonshot

2. Просроченные платежи

Открытие нового бизнеса нередко занимает все внимание начинающего предпринимателя. В таких условиях легко упустить из виду важные мелочи — например, забыть вовремя оплатить один из счетов, что в дальнейшем может привести к дополнительным затратам. На стадии планирования стоит заложить определенную сумму на непредвиденные расходы, чтобы такая ситуация не стала проблемой для компании. — Мария Аллен, Unisys

3. Доставка

Онлайн-бизнес активно развивается и продолжит это делать в дальнейшем. Важно учитывать затраты, связанные с доставкой товаров. Чем лучше в компании будет организован этот процесс, тем выше шансы привлечь внимание покупателей. — Стив Гэнслер, Janney Montgomery Scott

4. Профессиональные сборы

Перед запуском проекта нужно узнать о профессиональных сборах, принятых в конкретной сфере, а также учесть контрактные обязательства, расходы на бухгалтерский учет и налоговую нагрузку. Владельцы онлайн-бизнесов часто упускают из виду подобные затраты. — Джефф Рут, Rootfin, LLC

5. Стоимость продажи

Онлайн-бизнесы работают на разных платформах. Если не подсчитать должным образом стоимость продажи (например, забыть про налог с продаж, оплату доставки или сборы за использование платформы), эти траты могут поглотить большую часть дохода и привести к убыткам. — Девеш Патхак, Devesh Pathak, CPA

6. Патент

Владельцам онлайн-бизнесов иногда приходится оформлять патенты и регистрировать торговые марки, чтобы обеспечить защиту уникальных идей и продуктов. Этот процесс стоит денег: размер патентных пошлин может составлять $1-20 тысяч в зависимости от специфики конкретного товара. — Джаред Вайц, United Capital Source Inc.

7. Страхование

Зачастую онлайн-стартапы недооценивают либо игнорируют бизнес-риски. Это может выражаться в отсутствии страховки, включая обязательную с точки зрения законодательства. Для бизнеса очень важно гарантировать защиту от возможных рисков — особенно при работе с непредсказуемыми рынками. — Мадс Андреас Олесен, MXNEY.io

8. Юридические услуги

И офлайн-, и онлайн-бизнесы должны время от времени оформлять и подавать различные юридические документы — связанные с этим расходы можно сократить, но нельзя свести к нулю. Впрочем, стоимость запуска сегодня гораздо ниже, чем 10-20 лет назад. — Рейчел Фишер, VSC

9. Маркетинг

Многие предприниматели недооценивают уровень трат на рекламу. Прогнозы стоимости конверсии, основанные на опросе потенциальных клиентов, часто не оправдываются. При запуске онлайн-бизнеса нужно внести в бизнес-план расходы на маркетинг на несколько месяцев вперед. — Кристиан Камейр, Sustany Capital

Фото: Unsplash

10. Операционные расходы

Издержки могут возникать на всех этапах: начиная с мозгового штурма и бета-тестирования до фактической реализации и продвижения. По опыту многих компаний, попытки сэкономить часто приводят к проблемам, разочарованию и дополнительным тратам в будущем. — Роберт Ридер, GlassView

11. Налоги

Одна из основных статей расходов в любом бизнесе — это налоги: например, на доходы, заработную плату или самозанятость. Если забывать их выплачивать в течение продолжительного времени, сумма долга может стать неподъемной. — Тим Клэрмонт, Clear Financial Partners

12. Улучшение пользовательского опыта

Запустив онлайн-продажи, компания автоматически выходит на мировую аудиторию, при этом предприниматели не всегда понимают важность настройки сайта для потребителей из разных стран. Добавление новых валют, альтернативных способов оплаты или перевод сайта на несколько языков — это дополнительные расходы, но именно они в конечном итоге позволят увеличить количество продаж. — Эрик Кристенсен, Digital River

13. Сайт

Качественный профессиональный сайт для онлайн-бизнеса стоит $5-10 тысяч. Часто основатели стартапа закладывают в смету расходы на доменное имя и хостинг, но забывают учесть стоимость обработки онлайн-платежей. — Джанетт Родригес-Охеда, Prestige Finance LLC

14. Привлечение трафика

Запуская обычный бизнес, можно повысить количество клиентов, выбрав помещение в месте с большой проходимостью. У онлайн-бизнеса такой возможности нет: нужно потратить много времени, денег и усилий, чтобы привлечь посетителей на сайт. Наиболее эффективный способ запустить этот процесс — покупка трафика в Google и Facebook. Эти расходы также важно учитывать при составлении бизнес-плана. — Дэвид Гасс, Anderson Business Advisors, LLC

Источник.

Фото на обложке: Unsplash