Бэкстейдж-профессии, на которые стоит обратить внимание

Какие бэкстейдж-профессии существуют, на что нужно обратить внимание начинающему специалисту и как попасть в креативную индустрию, рассказал Борислав Володин, директор Национального открытого Чемпионата творческих компетенций ArtMasters .

За созданием любого творческого продукта стоят бэкстейдж-специалисты — это люди, которые остаются за кадром при создании фильмов и клипов, за кулисами в спектакле, профессионалы, создающие анимации и игры. Все это бэкстейдж-специалисты, работа которых не менее важна, чем работа тех, кто находится на сцене.

По данным ООН, объем мирового рынка креативных индустрий за 13 лет (с 2002 г. по 2015 г.) вырос в два раза, с $208 млрд до $509 млрд. Эксперты также отмечают коммерческую и культурную ценность мирового рынка креативной продукции. Вклад в мировой ВВП креативного кластера составил 6,6% в мире, а в некоторых странах он держится на уровне 8–12%, рассказали в своем докладе, посвященном креативному рынку, ученые Ержан Жаров и Олег Патласов.

Какие специальности относятся к бэкстейдж-профессиям

Бэкстейдж-специалисты — это геймдизайнер, клипмейкер, художник-аниматор, саунд-дизайнер, сценарист, оператор кино и ТВ, композитор популярной музыки или режиссер монтажа. Таких специальностей много, например, в Чемпионате ArtMasters-2021 представлено 19 бэкстейдж-компетенций.

Кому место в бэкстейдже

Специальность геймдизайнер подойдет тем, у кого есть большой игровой опыт и желание создавать собственный продукт. Для того чтобы сделать игру, необходима команда единомышленников.

«Попробуйте создать маленькую видеоигру, чтобы расширить портфолио и еще немного подрасти. Можно попробовать принять участие в геймджемах, но сильно не увлекайтесь: лучше одна игра доведенная до ума, чем арсенал незаконченных проектов», — считает финалист компетенции «Геймдизайнер» ArtMasters в 2020 году Тимур Квеквескири.

Клипмейкер — человек, который может увидеть красоту в мире вокруг и знает, как показать свое видение другим. Для клипмейкера важно ориентироваться в трендах аудиовизуальных продуктов и уметь воплощать чувства и эмоции в коротких видеоисториях.

Клипмейкер и сценарист Елена Кипер говорит о том, что специалист должен слышать свою аудиторию, чувствовать, что нужно социуму для того, чтобы во время после показа ролика зритель мог сделать для себя выводы и пережить трансформации.

Саунд-дизайнер умеет находить интересное звуковое оформление, которое сочетается с происходящим на экране и воссоздать на экране задуманный творческий результат. Такая профессия подойдет тем, кто интересуется музыкой и физикой звука.

Звукорежиссер и саунд-дизайнер в кино, член MPSE, главный эксперт компетенции «Саунд-дизайнер» ArtMasters Алексей Синицын считает, что для саунд-дизайнера важно понимание базовых принципов звукового монтажа и умение монтировать звуковые эффекты и фоны.

Профессия сценарист для тех, кто умеет рассказывать интересные истории. У них хорошо развита фантазия и есть писательский талант. Сценарист и кинодраматург Зоя Кудря отмечает, что для сценариста важна способность с помощью интерпретаций и заимствований из произведений любых авторов создавать собственный продукт.

Оператор кино и ТВ — это человек с широким кругозором и с развитым вкусом. Профессионал может воплотить творческий замысел режиссера, управлять несколькими камерами в разных точках и монтировать изображения в единую композицию.

«Способность работы с композицией, светом, цветом, колоритом, тональностью и оптическим рисунком кадра — важнейшие навыки для оператора», — считает оператор-постановщик кино и ТВ Иван Гудков.

Композитор популярной музыки, по мнению саунд-продюсера и композитора Игоря Полонского, должен знать основы теории, полифонию и музыкальные формы. Наличие образования в сфере музыки станет дополнительным преимуществом среди специалистов.

Режиссер монтажа собирает и редактирует отснятый видеоматериал, подбирает звуки, музыку, добавляет визуальные эффекты и титры.

«Такая профессия подойдет организованному и усидчивому человеку, который может структурировать большое количество данных», — рассказывает режиссер монтажа, Член Гильдии кинорежиссеров, преподаватель программы «Режиссура монтажа» Московской школы кино, главный эксперт компетенции «Режиссер монтажа» Чемпионата ArtMasters Мария Сергеенкова.

Насколько бэкстейдж-профессии востребованы на рынке

Бэкстейдж-профессии сейчас востребованы на рынке труда. По данным компании Ernst&Young, за время пандемии гейм-индустрия возросла на 9%. На конец 2019 года креативные индустрии составляли 4,4% валового внутреннего продукта стран Европы. Исследователи отмечают, что это больше, чем вклад телекоммуникаций, фармацевтики или автомобильной индустрии.

По мнению одного из экспертов конференции ООН по торговле и развитию креативной экономики Мариса Хендерсона, спрос на услуги креативного кластера будет все больше развиваться, сегодня востребованными становятся идеи, фантазия и творчество.

Доля креативных индустрий в экономической части некоторых российских мегаполисов сопоставима с показателями городов Европы. Так, в столице России она составила 19%, а в Петербурге — 12%, такие данные приводит Центр городских компетенций АСИ.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отмечает, что в современных реалиях креативная индустрия стала многомиллионным бизнесом, хотя раньше считалась баловством.

Где учиться бэкстейдж-профессии

В российском высшем образовании не представлены многие бэкстейдж-специальности. Хотя рост спроса на продукты креативных индустрий приводит к появлению новых специальностей в вузах. Например, по инициативе создателей ArtMasters и благодаря поддержке ректора ГИТИСа Григория Заславского специальность «Художник по гриму» стала одной из программ высшего образования.

Профиль по специальности «Информационные технологии в дизайне», где обучают геймдизайну, можно получить в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина, Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна и в Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники».

Отдельной специальности клипмейкер в вузах сегодня не существует, большинство клипмейкеров имеют режиссерское образование, которое можно получить в Театральном институте им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова и во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимов.

Саунд-дизайну можно научиться в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания им. Литовчина М.А. и в Московской школе кино.

Сценаристов готовят в СПбГИКиТ на профиле «Кинодраматург». В Гуманитарном институте телевидения и радиовещания есть профиль «Драматургия цифровых медиа».

Во ВГИКе и Новосибирском государственном техническом университете можно получить образование по специальности «Кинооператор».

Специальность «Композитор популярной музыки» не представлена в вузах России, но в Российской Государственной специализированной академии искусств и Государственном музыкально-педагогическом институте им. М.М. Ипполитова-Иванова есть направление «Искусство концертного исполнительства».

Профессию «Режиссер монтажа» можно освоить в Высшей школе кино и телевидения «Останкино» и Московской школе нового кино.

Сейчас много онлайн- и офлайн-курсов, где также можно получить качественное образование. Стажировки у профессионалов открывают путь в креативные индустрии, поэтому нужно стараться попасть на обучение к эксперту.

К практике зачастую приходят даже те, кто никогда не учился профессии, ведь часть таланта — это находить какие-то знания интуитивно, идти по наитию и нарабатывать опыт.

Как специалисту бэкстейдж-профессии получить опыт

Нужно пробовать себя и не бояться ошибаться. Эксперт ArtMasters Анатолий Горонеско считает, что даже история факапов покажет человека с профессиональной стороны.

Пробовать — это нормально, и то, что не удалось в первый, второй и десятый раз, может получиться в сотый раз. Ты можешь выдать отличный продукт, который другие специалисты без такого бэкграунда не смогли бы получить ни при каких обстоятельствах.

Также опыт можно получить, участвуя в конкурсах профессионального мастерства. На Чемпионате в этом году помимо категории от 18 до 35 лет представлены компетенции для юниоров — специалистов от 14 до 17 лет.

Приняв участие в конкурсе и выйдя на специалистов своего дела, через практику уже в 14 лет можно будет начать свой профессиональный путь. Сейчас компании обращают внимание не на дипломные корочки, а на опыт и портфолио.

Советы для тех, кто ищет свой путь в бэкстейдж-профессиях

Оцените динамику роста креативной экономики и востребованность в своем секторе. Спрогнозируйте собственную карьерную траекторию с учетом времени, потраченного на обучение и получение опыта. Вероятнее всего стажировка или участие в конкурсах профессионального мастерства смогут ускорить карьерные перспективы. Не зацикливайтесь на профильном образовании. Главное наработать собственное портфолио. Найдите единомышленников для обмена опытом и знаниями. Соберите свое факап-портфолио, и пусть оно станет артефактом вашего профессионального роста в профессии.

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