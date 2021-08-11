7 советов, которые помогут строить карьеру в крупной компании

За семь лет Дарья выросла с позиции менеджера сектора касс до куратора кластера проектов по социально-экологической ответственности компании. Это просветительская работа по раздельному сбору отходов, посадка леса, информирование населения об экопривычках, помощь детским домам и домам престарелых.

Дарья Яковлева, менеджер по работе с клиентами «Леруа Мерлен» , рассказала о том, что нужно молодому специалисту, чтобы сделать карьеру в большой международной компании.

Иметь активную жизненную позицию

Важно быть открытым всему новому, находиться в непрерывном поиске эффективных решений и впитывать как губка знания и опыт, которыми делятся коллеги из других стран и старшие наставники. Не бойтесь переносить этот опыт на свою работу и адаптировать его к своей специфике. Несмотря на общие стандарты, в каждой стране свои особенности, в том числе связанные с менталитетом.

Например, мы наблюдали за работой коллег через социальные сети, видели творческие мастерские во Франции, как здорово там все организовано, и старались вникнуть в каждую деталь, чтобы перенять этот опыт и реализовать его в России. Сотрудники французского офиса проводили мастер-классы по созданию бизибордов и других изделий, полезных в быту.

Во Франции мы наблюдали активный интерес к мероприятиям по раздельному сбору мусора и другим экологическим инициативам со стороны посетителей магазинов и участников мастер-классов.

В нашей стране в то время (2014 год) об этом даже разговоров не было. Постепенно нам удалось воплотить best practice и изменить отношение людей к потреблению и социально-экологической ответственности, чем я безумно горжусь.

Иметь пытливый ум

Очень важно интересоваться всем, что происходит в тех областях, в которых ты работаешь. Это подстегивает к новым знаниям, позволяет развиваться профессионально и приносить пользу компании.

Например, если в компании, как и у нас, есть база знаний, которая открыта для всех сотрудников и содержит ресурсы для развития и обучения, то следует активно пользоваться этим. Компетентные сотрудники ценны компании.

Уметь управлять процессами вне иерархии

Важно уметь взаимодействовать с другими подразделениями, выстраивать отношения с людьми, выходящими из твоего привычного круга. Это такой выход из зоны комфорта, который очень способствует личностному росту и развитию управленческих навыков.

Например, когда ты организуешь большой городской фестиваль, нужно взаимодействовать не только с руководителями разных подразделений внутри компании, но и с внешними подрядчиками, чтобы все было сделано вовремя и на высоком уровне.

Взаимодействие с администрацией — это вообще отдельный пласт работы. Нужно суметь удержать контроль и распределить ресурсы так, чтобы все работало как часы. Когда ты умеешь выстраивать отношения вне иерархии, с совершенно новыми людьми, когда удается достичь поставленной цели, несмотря на сложности и препоны, это дорогого стоит. И потом этот опыт работает на тебя: проще находить нужных людей, договариваться и получать желаемое.

Быть небезразличным

Я всегда обращаю внимание на любое событие в компании, пусть даже не самое большое и громкое, откликаюсь на новые проекты и конкурсы. Жизнь компании — это не что-то отдельное, меня не касающееся, — я проживаю это все вместе с ней. Например, это может быть участие во внутренних опросах типа «Оцените качество нашей столовой». Казалось бы, мелочь, да и необязательно, но из таких мелочей состоит компания.

У нас насыщенная корпоративная жизнь с множеством внутренних мероприятий и комитетов. Есть комитет социального диалога, который помогает выстраивать корпоративную культуру, организовывать праздники, дни рождения с подарками, эстафеты, тимбилдинги и пр. Когда объявляют, что нужны волонтеры (а такое довольно часто происходит), я с радостью откликаюсь, потому что вкладываю частичку себя, своей энергии и тем самым помогаю нашей компании становиться лучше.

Если идешь мимо торгового зала и видишь, что покупателю не в твоем отделе нужна помощь, важно отреагировать. Так же, как если замечаешь на полу чек, который случайно выронил покупатель, или пустые телеги, которые нужно докатить до пункта сбора.

Важно не отстраняться раз за разом, потому что это «не твое». Быть небезразличным — значит, относиться к компании так же, как относишься к своему дому и своему имуществу.

Не бояться проявлять инициативу

Часто мы слышим фразу, что инициатива наказуема, но именно инициатива позволяет вырваться вперед — пусть даже через страхи, преодоления, сложности. Не получилось в этот раз — получится обязательно в другой и еще с большей отдачей, чем ты мог надеяться. Важно пробовать и не бояться своих желаний, иначе развитие останавливается и все упирается в тупик.

В 2016-м я выиграла в конкурсе «Тесты и эксперименты». Я предложила оптимизировать работу сотрудников путем автоматизации, что помогло бы уменьшить затраты и количество персонала на линии касс в зависимости от потока клиентов.

Исходя из данных по посещаемости, которые фиксируют датчики на входе в магазин, и статистики по загрузке в конкретные дни, можно было автоматически рассчитывать загрузку персонала на кассах. Я предложила саму идею, а впоследствии ее передали на реализацию в IT-отдел. В итоге получила главный приз, потому что проект был актуален и существенно снижал операционные затраты магазина.

Уметь договариваться

Я всегда говорю, что самое главное в работе — отношения между людьми. Сложности бывают везде, но чаще всего они связаны не с процессами или структурой в компании, а с человеческим фактором.

Уметь договариваться — ключевой навык в работе. Когда бывают сложные моменты, я говорю себе: вот это сейчас одномоментно, а то, что дает мне компания, постоянно. И эта уверенность перевешивает любые рабочие моменты.

Важно в любом вопросе вести диалог. Где-то стоит пойти на уступки, а где-то обосновать свою точку зрения и договориться. В этот момент очень важно смотреть на общую картину с точки зрения пользы для клиента.

Например, если мы с коллегами хотим провести мероприятие в разные дни или есть расхождения в каких-то нюансах, всегда садимся за стол переговоров, обсуждаем плюсы и минусы каждого варианта и выбираем решение, которое удобнее для клиента.

Использовать возможности для молодых специалистов

В крупных компаниях много возможностей для студентов и молодых специалистов. Работу можно легко совмещать с учебой. Например, у нас есть проект «Заяви о своем таланте». Он создан специально для новичков, в том числе для студентов. Можно проявить свои компетенции и показать себя, а потом получить повышение.

Обычно в крупных компаниях предусмотрен как вертикальный, так и горизонтальный рост. И если с вертикальным все знакомы, то горизонтальный многим в новинку. Бывает, что от природы человек не наделен качествами управленца и стратега. Это вовсе не означает, что в компании он не будет развиваться и останется на одном месте на долгие годы.

Можно в своей должности расти и повышать компетенции, но при этом не рваться к управлению. Главное — желание. Оплата труда при этом меняется пропорционально тому уровню, которого ты достиг в своей профессии. Я считаю, это гениально. Поэтому и я не стремлюсь быть руководителем только ради руководства, для меня это скучно.

Фото на обложке: Sergieiev/shutterstock.com