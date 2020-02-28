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YOUNG

Mail.ru Group запустила курс по digital-профессиям для студентов

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

Mail.ru Group открыла набор на четыре бесплатных образовательных трека: digital-маркетинг, нестандартная реклама и спецпроекты, UX-исследования и IT-рекрутмент. Подать заявку на отбор можно до 6 марта, рассказали в пресс-службе компании.

Mail.ru Group запустила курс по digital-профессиям для студентов

Обучение пройдет в формате интенсива с середины марта по май в московском офисе Mail.ru Group. Вести занятия будут сотрудники компании.  

На направлении «Digital-маркетинг» расскажут, как устроен глобальный и российский рынок рекламы, основы трафик-менеджмента и мобильные digital-стратегии.

На «Нестандартной рекламе и спецпроектах» студенты разберут цикл создания креативной кампании — от получения брифа и разработки креативной идеи до оценки эффективности. 

 Эксперты направления «UX-исследования» расскажут, как планировать и проводить разные типы исследований, включая юзабилити-тесты, интервью и фокус-группы. 

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 Направление «IT-рекрутмент» посвящено особенностям поиска кандидатов на этом рынке.

Лучшим студентам предложат работу в компании.

Фото на обложке: Shutterstock / SFIO CRACHO

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