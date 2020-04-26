Intel проведёт оплачиваемую практику для будущих IT-специалистов
В июле-августе 2020 года Intel организует Летнюю интернатуру для будущих IT-специалистов на базе нижегородского центра разработки программного обеспечения компании. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку до 5 мая.
Летняя интернатура от Intel позволит практикантам стать чатсью глобальных команд компании и поработать с коллегами из разных стран над реальными проектами. Ведущие эксперты организуют цикл лекций, тренингов и семинаров по искусственному интеллекту, автономному вождению, компьютерному зрению и машинному обучению.
Принять участие в программе могут студенты очной формы обучения второго курса бакалавриата и старше, магистранты, аспиранты или выпускники 2017, 2018, 2019 года российских вузов. Необходимо быть гражданином РФ.
Интернатура оплачивается. Отбор происходит на конкурсной основе. Формат проведения — онлайн или офлайн — будет объявлен дополнительно в июне 2020 года.
Фото а обложке: Unsplash
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