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YOUNG

Intel проведёт оплачиваемую практику для будущих IT-специалистов

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

В июле-августе 2020 года Intel организует Летнюю интернатуру для будущих IT-специалистов на базе нижегородского центра разработки программного обеспечения компании. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку до 5 мая. 

Intel проведёт оплачиваемую практику для будущих IT-специалистов

Летняя интернатура от Intel позволит практикантам стать чатсью глобальных команд компании и поработать с коллегами из разных стран над реальными проектами. Ведущие эксперты организуют цикл лекций, тренингов и семинаров по искусственному интеллекту, автономному вождению, компьютерному зрению и машинному обучению. 

Принять участие в программе могут студенты очной формы обучения второго курса бакалавриата и старше, магистранты, аспиранты или выпускники 2017, 2018, 2019 года российских вузов. Необходимо быть гражданином РФ. 

Интернатура оплачивается. Отбор происходит на конкурсной основе. Формат проведения — онлайн или офлайн — будет объявлен дополнительно в июне 2020 года. 

Фото а обложке: Unsplash

Если вы хотите поделиться опытом работы в крупной компании или маленьком стартапе, рассказать о перипетиях своей карьеры и раскрыть секреты профессии, пишите на [email protected]. Лучшие рассказы опубликуем на Rusbase.

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