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Школьников приглашают в бесплатный онлайн-лагерь «Инженерный резерв России»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

С 4 по 8 января 2021 года пройдёт Всероссийский онлайн-лагерь «Инженерный резерв России» для школьников 5-9 классов. Для участия надо подать заявку на сайте лагеря.

Школьников приглашают в бесплатный онлайн-лагерь «Инженерный резерв России»

Ребята будут проходить мастер-классы, челленджи и индивидуальные конкурсы. Занятия ведут специалисты и преподаватели Школы инженерного резерва ТИУ. Время занятий тюменское (+2 часа от московского). 

Активных участников наградят памятными подарками.  


Фото на обложке: пресс-служба ТИУ

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