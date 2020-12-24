С 4 по 8 января 2021 года пройдёт Всероссийский онлайн-лагерь «Инженерный резерв России» для школьников 5-9 классов. Для участия надо подать заявку на сайте лагеря.

Школьников приглашают в бесплатный онлайн-лагерь «Инженерный резерв России»