Мария Передок
С 4 по 8 января 2021 года пройдёт Всероссийский онлайн-лагерь «Инженерный резерв России» для школьников 5-9 классов. Для участия надо подать заявку на сайте лагеря.
Школьников приглашают в бесплатный онлайн-лагерь «Инженерный резерв России»Мария Передок
Ребята будут проходить мастер-классы, челленджи и индивидуальные конкурсы. Занятия ведут специалисты и преподаватели Школы инженерного резерва ТИУ. Время занятий тюменское (+2 часа от московского).
Активных участников наградят памятными подарками.
Фото на обложке: пресс-служба ТИУ
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