Начался приём заявок на инженерную олимпиаду Кружкового движения НТИ

Кружковое движение НТИ открыло приём заявок на Всероссийскую инженерную олимпиаду. Ученики 8-11 классов могут подать заявку до 30 октября. Для 5-7 классов будет специальный трек Junior по пяти технологическим сферам. Дистанционные отборочные этапы начнутся 1 октября.

Соревнования пройдут по 28 инженерным направлениям. Все они связаны с прорывными технологиями и актуальными социальными и технологическими проблемами. Задания олимпиады соответствуют основным принципам — командная работа, междисциплинарность и практическая ценность.

Организаторы отмечают, что в этом году будут комплексно готовить участников соревнований. Помимо теоретических материалов появится практика — финалисты олимпиады поедут на учебно-тренировочные сборы от университета Иннополис.

В рамках олимпиады проводится студенческий трек. Его победители смогут бесплатно поступить в магистратуру или на стажировку в крупную технологическую компанию.

Победители и призёры конкурса получат льготы при поступлении в инженерные вузы России.