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YOUNG

Начался приём заявок на инженерную олимпиаду Кружкового движения НТИ

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Кружковое движение НТИ открыло приём заявок на Всероссийскую инженерную олимпиаду. Ученики 8-11 классов могут подать заявку до 30 октября. Для 5-7 классов будет специальный трек Junior по пяти технологическим сферам. Дистанционные отборочные этапы начнутся 1 октября. 

Начался приём заявок на инженерную олимпиаду Кружкового движения НТИ

Соревнования пройдут по 28 инженерным направлениям. Все они связаны с прорывными технологиями и актуальными социальными и технологическими проблемами. Задания олимпиады соответствуют основным принципам — командная работа, междисциплинарность и практическая ценность. 


Организаторы отмечают, что в этом году будут комплексно готовить участников соревнований. Помимо теоретических материалов появится практика — финалисты олимпиады поедут на  учебно-тренировочные сборы от университета Иннополис. 


В рамках олимпиады проводится студенческий трек. Его победители смогут бесплатно поступить в магистратуру или на стажировку в крупную технологическую компанию. 


Победители и призёры конкурса получат льготы при поступлении в инженерные вузы России.

Фото на обложке: пресс-служба Кружкового движения НТИ

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