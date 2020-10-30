В пермском политехе создали лабораторию для удалённого изучения робототехники

Специалисты из пермского политеха совместно с компанией Promobot создали лабораторию, которая позволит изучать робототехнику удалённо. Новые технологии позволят объединяться студентам из разных вузов России в независимости от того, в каком городе они находятся, и работать над совместными проектами, рассказали в пресс-службе Promobot.

Новая лаборатория оборудована сервисными роботами Promobot четвёртой версии, видеокамерами и датчиками. Это помогает студентам следить за ситуацией в лаборатории и управлять роботами. Устройства объединены между собой за счёт специального веб-интерфейса, который напоминает систему «умного дома».

Занятия полностью проходят онлайн: студент подключается к роботу, проверяет работу систем дроида и приступает к лабораторной практике. В режиме реального времени обучающийся получает данные о состоянии робота и лаборатории. Следить можно даже за температурой в помещении.

Данная программа помогает объединять студентов из разных вузов России и вместе работать над проектами. Сейчас в ней проходят курсы по компьютерному зрению от ПНИПУ (Пермь), цифровой обработке сигналов в системе управления объектами робототехники от «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) и курс об электронных устройствах автономных сервисных роботов от КАИ (Казань).