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В пермском политехе создали лабораторию для удалённого изучения робототехники

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Специалисты из пермского политеха совместно с компанией Promobot создали лабораторию, которая позволит изучать робототехнику удалённо. Новые технологии позволят объединяться студентам из разных вузов России в независимости от того, в каком городе они находятся, и работать над совместными проектами, рассказали в пресс-службе Promobot.  

В пермском политехе создали лабораторию для удалённого изучения робототехники

Новая лаборатория оборудована сервисными роботами Promobot четвёртой версии, видеокамерами и датчиками. Это помогает студентам следить за ситуацией в лаборатории и управлять роботами. Устройства объединены между собой за счёт специального веб-интерфейса, который напоминает систему «умного дома». 

Занятия полностью проходят онлайн: студент подключается к роботу, проверяет работу систем дроида и приступает к лабораторной практике. В режиме реального времени обучающийся получает данные о состоянии робота и лаборатории. Следить можно даже за температурой в помещении. 

Данная программа помогает объединять студентов из разных вузов России и вместе работать над проектами. Сейчас в ней проходят курсы по компьютерному зрению от ПНИПУ (Пермь), цифровой обработке сигналов в системе управления объектами робототехники от «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург) и курс об электронных устройствах автономных сервисных роботов от КАИ (Казань). 

Фото на обложке: пресс-служба Promobot

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