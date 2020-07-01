«Я умею очень жёстко защищать своих людей»

Сегодня её герой — Илья Сачков, основатель международной компании по кибербезопасности Group-IB. Он расскажет, как школьные годы повлияли на его карьеру, почему скептическое отношение семьи толкает к успеху и какова обратная сторона работы в сфере кибербезопасности.

Rusbase Young публикует самые интересные моменты из интервью Яны Кушнер в рамках платформы #YKПреданныеДелу. На ней успешные предприниматели и профессионалы дают советы двадцатилетним.

Роль семьи в создании собственного бизнеса

Из всех членов семьи только мой старший брат сказал, что открыть своё дело хорошая идея. Я взял у брата начальный капитал в 5 тыс. долларов. Строить бизнес в основном помогали мои одногруппники из Бауманки, с кем мы всё это делали. Мама вообще не особо разговаривала со мной на эту тему. У нас в семье были такие отношения: они думали, что у меня не получится, а я именно это и делал. Их скепсис и мой успех взаимосвязаны.

Надо прислушиваться к тому, чем вы хотели заниматься в детстве, иметь разные хобби.

Если бы я делал работу только ради денег, то уже давно бы сдался по многим причинам. Я делаю то, что мне нравится, а деньги — средство достижения.

Обратная сторона работы

Поначалу кажется, что расследования — это прикольно. Но потом выясняется, что это очень опасно. Например, у меня сейчас седые волосы не от того, что много работы, а потому что приходится видеть мир таким, каким его мало кто видит.

Эта не выдающиеся хакеры, которые вдохновляют своими мозгами, а классическая преступность, которая перешла в интернет.

Например, сейчас очень много преступных групп, которые таргетируют пенсионеров и малообеспеченные семьи, и это граждане нашей страны! Люди воруют по 1500-2000 рублей. А эти деньги нуждающимся выдало государство в качестве дотаций, например.

Традиционно очень много преступлений происходит весной — их совершают психически нездоровые люди. В нашей работе есть много того, что мы никогда не стремились узнать.

Как школьные годы повлияли на карьеру

У нас в школе была сильная информатика и математика, которые заложили фундамент. Мне кажется, предпринимателям в первую очередь нужна математика. Она учит решать задачи и искать нестандартные решения, а не считать.

В России математика всегда была сильнее, чем в Америке и Китае, пока не внедрили тесты.

То усреднение уровня, которое произошло после введения ЕГЭ, ближайшие годы драматически отразится на думающем населении.

Про внутреннее устройство в компании

У нас нет ограничений по возрасту и по наличию или отсутствию высшего образование. Единственное, на что мы смотрим — это умение решать сложные задачи. Чтобы попасть к нам на практику, вы пишите нам письмо, мы присылаем тестовое задание. Если практика вам нравится и вы легко находите общий язык с подразделением, в котором находитесь, то можете остаться у нас работать.

Мы предлагаем каждому, кто приходит в Group-IB развиваться в нескольких направлениях - прокачивать технические знания, расти как управленец, переходить в отдел, который со временем стал более интересным, создавать свое направление или выбрать вариант с релокацией в другую страну и продолжать развитие там.

В этом плане нет никаких ограничений — главное расти.

Если хочется работать у нас в целом, всегда можно писать мне напрямую, но тут есть простое правило — я рекомендую потратить немного времени, изучить сайт, понять, что мы делаем, а потом развёрнуто написать, чем вы хотите заниматься в компании. Я честно отвечаю на все сообщения на почте, в телеграме и фейсбуке.

Ценности и культура в компании

Group-IB – это новая генерация инженеров, создающих технологии, основанные на многолетнем опыте борьбы с киберпреступностью во всем мире. В то же время мы - семья, где уважают убеждения и приветствуют открытость. Мы считаем, что критика важна, потому что позволяет стать лучше. Мы не используем слово корпоративный, поскольку не стремимся быть корпорацией.

Главная ценность — чтобы люди, которые делают с нами дела, были счастливыми и постоянно развивались.

Если это естьто с такими ребятами и девчонками мы сможем решить самую сложную инженерную задачу и расследовть любое киберпреступление в любой стране мира.

Мы не должны подводить наших клиентов. Для нас важно делать так, чтобы вопросы кибербезопасности перестали быть для них головной болью и вещью, которая отнимает деньги. Наша задача, чтобы у клиента уменьшалось количество расходов на ту историю, которой мы занимаемся.

Принципы управления

Во мне сочетается весёлый, добрый и отзывчивый человек, который может перерасти в тирана или военачальника на какое-то время. Да, у нас большая хорошая команда - нас уже больше 400, но если какой-то человек своими действиями делает так, что всем становится плохо, то я постараюсь сделать так, что ему тоже будет тяжко. Я умею очень жёстко защищать своих людей. Ещё у меня есть принцип никогда не показывать своё настоящее настроение. Это такой ход Шредингера.

У меня политика открытой двери. Каждый сотрудник может обратиться ко мне напрямую. Если кому-то плохо, он может зайти ко мне в кабинет и я его обниму.

Я считаю, что это очень крутая штука, когда к руководителю можно зайти и выплакаться.

Про собеседования

К собеседованию нужно готовиться, смотреть, чем занимается компания, куда ты хочешь устроиться на работу. Очень простой тезис: время и здоровье — два ограниченных ресурса в мире, всё остальное можно найти в интернете. Когда человек связывает своё время с карьерой, неужели ему не интересно заранее посмотреть информацию о месте, где он будет работать? Я не понимаю людей, которые этого не делают. Это то же самое, что встречаться с человеком по фотографии и ничего не знать о его жизни.

Я люблю задавать неудобные вопросы, предлагать решить логические загадки, неважно, как человек ответит, важнее то, как он рассуждает, ведь есть задачи, которые вообще не имеют ответа.

Если ты хочешь попасть на работу к герою интервью, заполни резюме!

Фото на обложке: Unsplash