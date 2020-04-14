«Мы предприниматели и должны зарабатывать». Как превратить эко-идеи и социальные ценности в бизнес

Анастасия и Никита рассказали Rusbase, почему решили запустить «Простое дело», как пытались прожить 30 дней по принципу zero waste, сложно ли было оформить ООО, кто их клиент, а кто конкурент, и как сделать ваш ивент более экологичным.

Анастасия Варлыгина и Никита Литвинов хотели сделать мир лучше и чище. Им удалось перенести свои ценности в бизнес. Их проект «Простое дело» помогает компаниям и стартапам внедрять экологические процессы и снижать вред для окружающей среды. Еще они обучают принципу zero waste (ноль отходов), делают аксессуары из ненужных баннеров, проводят образовательные лекции и не только.

Анастасия Варлыгина (22)

Сооснователь, директор по развитию

Закончила кафедру «Инновационное предпринимательство» на факультете «Инженерный бизнес и менеджмент» в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Отвечает за коммуникации и планирование развития компании, занимается расчетом экономической эффективности от внедрения экологичных решений для бизнеса. Никита Литвинов (21)

Сооснователь, генеральный директор Закончил кафедру «Экология и промышленная безопасность» по профилю «Инженерная защита окружающей среды» в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Разрабатывает экологичные технологические решения для бизнеса и производств; исследования в области LCA, анализирует экологичность упаковки и рассчитывает углеродный след.

– Как вы познакомились? Что вас объединило?

Анастасия: В университете я интересовалась образованием и культурой будущего. Я думала о высших ценностях, о том, как привнести их в мир. Но я долго не могла найти, в какой материальной форме или продукте можно было бы их транслировать. В вузе мы познакомились с Никитой. Мы пара, но не позиционируем бизнес через наши отношения, так как это очень личное. Хотя да, идея проекта выросла из них.

Никита: По образованию я инженер-эколог, поэтому у меня есть системное видение процессов, которые происходят в мире с точки зрения устойчивого развития. Многие мои ценности совпадают с ценностями Насти. Перед тем, как создать проект, мы в течение года обсуждали разные идеи.

Анастасия: В 2018 году мы решили, что пора действовать. Мы решили воспользоваться концепцией Protopia и занялись прототипированием будущего из настоящего: ты представляешь будущее через 5-10 лет и мысленно начинаешь отматывать время назад до текущего момента. И формулируешь шаги, которые помогут этого будущего достичь.

– А что вы хотите видеть через 10 лет?

Анастасия: Грамотное взаимодействие человека с природой, симбиоз. Совместное решение общих проблем и вызовов. Чтобы человек не воспринимал мир как ресурс, который ему должен.

Никита: Мы верим, что через 10 лет люди будут вести экологичный образ жизни, а устойчивое развитие бизнеса и бережное отношение к окружающей среде у всех станет нормой. Для этого наша компания формирует культуру устойчивого развития через бизнес, образование и искусство в России.

Чтобы не быть голословными, мы начали с себя и решили попробовать месяц жить по концепции zero waste . Через неделю поняли, что это сложно. Пункты сбора вторсырья два года назад находились очень далеко от нас, а рядом не было специальных баков. Мы не знали, чем заменить губку, средство для мытья посуды и много других бытовых вещей. Пошли изучать рынок и инфраструктуру. Скоро у нас появилось очень много контактов и единомышленников.



Форум мышления Остров 10-20, июль 2019

«Еще не начали работать, а уже получили нелепый штраф»

– Как именно вы решили оформить свои идеи в бизнес?

Анастасия: У меня был опыт в сфере стартапов и предпринимательства, из которого я понимала, что большинство компаний на старте не задумываются о том, как их бизнес влияет на экологию. В одной из компаний, в которой я работала некоторое время, было нелегко внедрить экологичные практики: было сложно договориться о централизованном вывозе макулатуры.

Да, здорово, когда люди принимают для себя решение отказаться от одноразового пластика, лишней упаковки и т.д. Но серьезные системные изменения лежат в том числе на плечах бизнеса и государства. Мы решили работать с этим. Сделали сайт, сформулировали концепцию, начали разрабатывать продукт для компаний. Бизнесу можно многое предложить.

– С чего вы начали?

Анастасия: В вузе у меня были экономические дисциплины, где мы изучали основы предпринимательства, юридические и финансовые основы бизнеса и не только. Наша основная деятельность связана с B2B-сектором: ООО – более удобная форма в отношениях с клиентами.

Никита: Нам было важно уйти от ассоциаций с благотворительностью и НКО и показать, что мы – коммерческая организация, которая помогает встраивать практики устойчивого развития в экономическую систему.

Анастасия: Оформлять ООО мы начали уже в процессе переговоров с компаниями.

Никита: Этим занимался я. Пришлось осваивать все с нуля.

Анастасия: Там есть свои тонкости. В налоговой мы пять или шесть раз подходили к человеку, который принимал документы, потому что мы лишний раз указали регион или заполнили поля, которые не надо было заполнять. В налоговой был один компьютер, длинная очередь. Но мы сделали это.

Никита: Отдельная история была с подключением онлайн-бухгалтерии для сдачи отчетности. Инстанции находятся в разных местах, перенаправляют вас друг другу, в ПФР по телефону было не дозвониться и так далее, поэтому потребовалось время.

Анастасия: В начале работы с нас хотели взяли лишний штраф в 200 рублей. Было очень обидно и странно, потому что мы даже не начали работать в полную силу, а уже получили штраф. Мы думали, что это какой-то развод. Чтобы оспорить штраф необходимы услуги нотариуса.

Никита: В итоге мы просто пришли в налоговую, где нам сказали, что подобная ошибка иногда вылезает и мы не первые. Думаю, что это показательно – не все приходят оспаривать такие суммы, проще заплатить и забыть. Но нам было принципиально выяснить ситуацию.



Международный форум Effie Russia, октябрь 2019

«Большинство клиентов приходит по сарафанному радио»

– Кто ваш клиент? Как в числе первых клиентов удалось заполучить Levi’s?

Анастасия: В акселераторе Social Impact Award у нас был ментор, который сосредоточил фокус на custdev. Мы провели много глубинных интервью. Первые клиенты пришли как раз благодаря таким интервью. С Levi’s сработали личные контакты. Мой знакомый по фридайвингу пригласил нас на пикник, где я разговорилась с одной девушкой. Оказалось, она работает в Levi’s. И в какой-то момент она пригласила нас провести воркшоп для сотрудников. Мы общаемся до сих пор.

Точно так же мы получили приглашение в КБ «Стрелка»: друг, который там работает, рассказал, что у них в офисе стоят баки для раздельного сбора, но многие сотрудники не знают, как правильно сортировать отходы. Попросил нас провести воркшоп для них и объяснить. Мы стараемся выстраивать открытую коммуникацию в Instagram, откуда к нам тоже приходят клиенты. Например, участники проекта Zero Waste to landfill из компании-производителя кофе Paulig обратились к нам с через социальные сети. Кто-то приходит на открытые лекции, им нравится наш подход, кто-то разделяет ценности.

60-70% клиентов приходят по рекомендациям. Сейчас мы только отстраиваем стабильные каналы продаж – тестируем все.

Никита: В основном наши клиенты – это молодые инновационные компании и российские представительства международных компаний, которые разделяют ценности устойчивого развития. Для них важно транслировать это своим сотрудникам и клиентам, встраивать принципы в бизнес-процессы и обучать сотрудников.

Анастасия: Мы рады, что для наших клиентов ответственность – не только повод для пиара: для них важны ценности.



Дискуссия в рамках Phygital Nights. Future Ecology, февраль 2020

«Мы помним, что делаем бизнес и должны зарабатывать»

– Наблюдаю, что сейчас стало очень много экоактивистов, экоблогеров. И стало очень много лекций в том числе о zero waste. Экоактивисты и экоблогеры – ваши конкуренты?

Анастасия: Первый год мы большинство лекций проводили бесплатно, потому что нам было важно заявить о себе. В какой-то момент выступлений о zero waste действительно стало много. Мы сходили на пару лекций и послушали. Я понимаю, что у нас гораздо глубже погружение в тему, больше инструментов. Поэтому мы максимально отказались от бесплатных выступлений, но открыты к темам, которые нам интересны с точки зрения ценностей и стратегии развития.

При этом мы помним, что мы – бизнес. И должны зарабатывать. Не все люди осознают ценность материала. К счастью, сейчас приходят осознанные компании и они понимают, за что они платят. А наши основные конкурентные преимущества перед другими – инженерные компетенции, широкая сеть партнеров,экспертов и комплексный подход.

Никита: В обучении сотрудников мы не ограничиваемся только темой zero waste-привычек. У нас много тематик: от основ экологичного быта и раздельного сбора отходов до принципов циклической экономики, среза российского рынка в сфере предпринимательства в области устойчивого развития. Есть лекции про связь технологий, искусства и экологии.



Лекция на PLACE 1703, март 2019

«Стали узнавать цены и поняли, что просим меньше коллег»

– Сколько вы зарабатываете консультациями и своими услугами ?

Анастасия: Себестоимость продукта и сервиса сильно разная – на рынке, который только-только формируется, нет единой цены. Стоимость работ зависит от многих факторов. В том числе от размеров офиса, числа сотрудников, специфики бизнеса. Цены начинаются от 15-20 тысяч за простой формат.

Перед внедрением инфраструктурных экологических решений мы проводим аудит, в зависимости от которого делаем предложение. У нас есть стабильный ценник на онлайн-курс и очные лекции, а вот с аудитом, внедрением и разработкой решений, исследованиями – индивидуальная история. Обычно мы привлекаем к этому еще наших партнеров. В среднем это стоит от 100-200 тысяч рублей.

– А вас часто спрашивают: «Эй, ребята, вы такие молодые, за что вы берете столько денег?»

Анастасия: Мы начинали с очень маленьких сумм. Потом стали больше узнавать про цены в смежных областях, стоимость продуктов и поняли, что обесцениваем свой труд. Недавно мы получили заказ от компании из большой четверки: будем обучать их сотрудников.

Наши клиенты четко понимают, за что мы берем деньги и какую ценность они от этого получат – это все прописано в коммерческом предложении.



Форум мышления Остров 10-22, июль 2019

Как снизить экологический вред от ивента. Советы героев

– Вы говорили в интервью про экологичность мероприятий. Насколько скоро мы придем к тому, что компании будут организовывать события с этой точки зрения? Дайте пожалуйста совет, как сделать эвент более экологичным для окружающей среды.

Анастасия: Все зависит от количества участников, и масштаба, поэтому точные цифры насколько это дешевле или дороже, назвать нельзя. Но есть простые вещи.

Например, отказаться от ненужной макулатуры и раздатки – перевести это все в digital: рассылки, приложения. Ввести вместо билетов и пропусков QR-код. Гид и расписание можно прислать заранее на почту с просьбой сохранить его. Можно сделать QR-код на каталог и выделить его на стойке регистрации. Рекомендуем установить контейнеры для раздельных отходов, чтобы они пошли на переработку.

Раздаточные материалы – ручки, блокноты – их легко можно заказать из вторсырья. Сегодня есть типографии, которые печатают продукцию на переработанной или сертифицированной FSC (Лесной попечительский совет – международная НКО, куда входят представители экологических и социальных ассоциаций. – Прим. Rusbase) бумаге, например, «Идея принт» или EcoByKu.

ПВХ-баннеров и пресс-воллов из вторсырья мы не встречали – скорее всего их просто нет. Но вы можете либо в принципе отказаться от них, либо выбрать бумажный или однотипный пластик, который можно переработать. Сами ПВХ-баннеры в России не перерабатываются. После мероприятия можно отдать их нам – мы можем сделать из ненужных баннеров мерч.

Вверху я говорила о бейджах с семенами из сделанной вручную переработанной бумаги: они стоили примерно 70-100 рублей за штуку, в то время как за дешевый бейдж вы заплатите 30-40 рублей. Но если использовать бейджи из переработанной бумаги промышленного производства, то цена будет не сильно выше обычных бейджей. Все зависит от того, какой именно бейдж нужен.

Если говорить о кейтеринге, то в Санкт-Петербурге есть проект фуд-активистов «Еда спасет мир», которые придерживаются концепции waste eat и готовят из непроданных продуктов или продуктов, которые вот-вот потеряют срок годности. В Москве и Санкт-Петербурге еду, которая осталась после мероприятия, можно отдать в комьюнити фудшеринга. А количество пластика легко решается с помощью капшеринговых проектов, которые дают в аренду многоразовую посуду.



Финал программы Social Impact Award 2019, сентябрь 2019

– Как вы работаете сейчас, учитывая реалии про вирус и кризис?

Анастасия: Мы почти всегда работаем удаленно, поэтому такой формат нам хорошо знаком и удобен. Еще один из проектов компании – коллаборация с дизайнером Frut Arin Clothes – upcycle-проект banements. Мы шьем разные аксессуары из отработанных рекламных баннеров. Недавно мы сделали заказ для крупного телеканала. Пришел платеж, что стало подушкой безопасности на этот период. Плюс, у нас выходит онлайн-курс.

Нам есть над чем работать. Мы были задействованы в больших партнерских проектах, что отнимало много ресурсов. У нас не хватало элементарно времени на внутренние процессы. Сейчас мы замедлились, чтобы сфокусироваться на главном. Обновляем коммуникационные ресурсы: сайт и социальные сети; обновляем брендинг. У нас не было и нет страха, тем более в таких ситуациях он бесполезен и лишь отнимает энергию, которую можно использовать для поиска решений. Воспринимаем это как возможность сфокусироваться на главном: на себе, на внутренних процессах. Сейчас время всемирной трансформации, обновления и возможности многое переосмыслить.

Фото из личного архива героев материала