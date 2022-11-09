Как развивать стартап в 17 лет? Советы и инсайты от школьницы из Липецка

Сейчас Софье семнадцать, и параллельно с подготовкой к олимпиадам и ЕГЭ она развивает собственный стартап. Девушка рассказала, какие hard и soft skills нужны начинающему стартаперу и что помогает ей эффективно управлять командой.

Запуск стартапа — сложная задача, но ее под силу выполнить не только опытным резидентам бизнес-инкубаторов. Софья Дейкина живет в Липецке и учится в одиннадцатом классе. Девушка увлекается программированием, активно участвует в хакатонах, недавно прошла двухгодичное обучение программированию в «Лицее академии Яндекса» .

Как понять, что ты готов запустить стартап

Один из первых вопросов, который задают себе начинающие предприниматели: смогу ли я самостоятельно запустить продукт, достаточно ли у меня опыта и знаний для этого? Конечно, можно долго прокачивать скиллы и ждать «того самого момента», но мне кажется, что это бесконечный процесс, который никогда не даст полной уверенности в себе.

Еще на нерешительность могут влиять, например, трудности с оформлением компании до достижения 18 лет. Лично я решила не ждать, а действовать — готовиться к открытию бизнеса и пробовать, потому что только так можно понять, своим ли делом ты занимаешься. На самом деле, для большей части задач возраст — не помеха.

Сейчас мы тестируем MVP, собираем базу пользователей и привлекаем инвестиции на разработку и рекламную кампанию. Официально зарегистрировать компанию я планирую сразу, как только мне исполнится 18 лет.

Я пришла к выводу, что хочу создавать собственные проекты, когда училась в «Лицее академии Яндекса». Программа обучения построена так, что в первый год мы осваивали теорию по промышленному программированию на Python, а во второй — работали со своими проектами в командах.

Окунувшись в процесс создания продукта, я поняла, что это дело, которое приносит мне целый спектр эмоций. Это и послужило отправной точкой для того, чтобы запустить стартап.

Сейчас мы с командой разрабатываем и скоро запустим сервис Idiclo — маркетплейс кастомизированных вещей. На нашей платформе люди смогут найти мастеров-художников, которые перенесут задумки заказчика на одежду и сделают дизайн уникальным.

Как собрать и удержать команду

Когда ты — начинающий стартапер, да еще и школьник, найти единомышленников может быть непросто. Мне повезло, потому что я встретила ребят, увлеченных программированием и проектной деятельностью, в технопарке «Кванториум». Это бесплатные образовательные площадки для детей, где они могут обучаться по 14 направлениям, среди которых робототехника, анализ данных, IT, VR и другие.

В таких местах обычно собираются «заряженные» ребята — им достаточно рассказать об идее, и они сами загораются желанием помочь. Так было и у меня: я узнавала от преподавателей и одногруппников, кто хорошо себя зарекомендовал в программировании или других областях во время учебы, встречалась с этим человеком и предлагала присоединиться к проекту. В процессе работы мы смотрели, совпадаем ли по ценностям и чем можем быть полезны друг для друга.

Размер команды зависит от задач, которые приходится решать. Сейчас в команде работает 5 человек, но был период, когда коллектив разрастался до 11. Большинство занимались веб-разработкой, фронтендом, бэкендом и дизайном.

Конечно, когда ресурсы ограничены, собрать много людей проблематично. Здесь спасают универсальные разработчики, которые могут подхватить любую задачу. Но даже в таких условиях в команде всегда должен быть отдельный финансист и маркетолог — это важные люди, которые помогают строить успешную бизнес-модель.

Мало найти заинтересованных людей — их еще нужно удержать. Часто на старте работы команда не получает зарплату, поэтому важно заранее обговорить, каким будет материальное вознаграждение после запуска проекта. Мы сразу обсудили, как поделим прибыль: 51% уходит основателю, исполнительному директору и ментору, а оставшиеся 49% распределяются пропорционально сделанному вкладу остальных участников.

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Так, например, у нас уже есть ребята, которые в проекте с самого начала, они делают основную работу по бэкэнду и фронтенду, кто-то вложил собственные средства в покупку хостинга, доменного имени. Конечно, они первыми займут свои доли после того, как сервис начнет приносить деньги.

Кроме того, я для себя решила, что хочу быть открытой ребятам — показывать, что я не только руководитель, который следит за работой, но также коллега и друг. Поэтому мы хорошо общаемся за рамками стартапа, часто проводим время вместе и отдыхаем, не говоря о делах. Такие встречи помогают поддерживать командный дух и общую мотивацию, это очень важно в проектной деятельности.

Наша работа на этом этапе, в первую очередь, про эмоции. Мы тратим на нее много ресурсов, времени и энергии, но взамен получаем огромный заряд сил, когда видим готовый сайт и показываем результаты работы инвесторам. Вся команда понимает, что работа проходит не зря.

Как занять свою нишу

Конечно, любому предпринимателю хочется сразу «выстрелить» и завоевать рынок. Но чтобы создать жизнеспособный продукт, который будет закрывать потребности аудитории (а значит, соответствовать рынку), фаундеру нужно стать исследователем: представить себя на месте пользователя и начать мыслить как он. Какие у него есть нужды и боли?

Найти неосвоенную нишу помогает также оценка вашего собственного пользовательского опыта. Подумайте, с какими проблемами сталкивались вы сами и насколько они актуальны для других людей. Чтобы «докрутить» зародившуюся идею до рабочей гипотезы, используйте всевозможные инструменты. Мы с командой делали следующее.

Мозговые штурмы

Изначальная идея принадлежит фаундеру, но «докручивать» ее до рабочего сценария лучше вместе с людьми разных специальностей (разработчиками, маркетологами и так далее). Это помогает прийти к верному решению с учетом разных мнений и выбрать оптимальную стратегию.

Так у нас родилось название проекта: первым вариантом рассматривали «Матрешку», но это слово довольно часто используется в неймингах разных сервисов или услуг. Более того, иностранцам будет сложно его выговаривать, а у нас есть планы по выходу на зарубежные рынки.

Мы собрались вместе и генерили идеи до поздней ночи, перебирали разные варианты, пока не родилось Idiclo. В это название мы вложили особый смысл как для художников, так и для людей, которым важно проявлять уникальность в стиле. Для художников Idiclo — это I design clothes Я занимаюсь дизайном одежды, для пользователей — id designed clothes Уникальная дизайнерская одежда.

Еще один плюс в том, что благодаря таким совместным брейнштормам люди чувствуют сопричастность к общей идее и больше проникаются продуктом.

Коридорные исследования — один из видов тестирования продукта. Их проводят, чтобы выяснить, удобно ли неподготовленному человеку пользоваться прототипом будущего сервиса. Например, при разработке мы проверяли на случайных людях, готовы ли они пользоваться нашим продуктом.

Опрашивать целевую аудиторию нам было удобно онлайн с помощью гугл-форм. Мы искали каналы, где могут быть как потенциальные заказчики, так и сами художники — делали там посты со ссылкой на опрос.

Глубинные интервью — беседы с представителями целевой аудитории продукта. Они позволяют лучше понять потенциальных клиентов и узнать, что люди ожидают от сервиса. Для подобных исследований не обязательно нанимать штат социологов, особенно если ресурсы ограничены. Я сама люблю проводить глубинные интервью, потому что такой разговор дает подсказки, куда двигаться дальше и что менять в проекте.

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«Внутренняя кухня»: работа над продуктом

Идея сформулирована, исследования проведены, наступает этап прототипирования. Ошибка, которую можно здесь допустить — стремиться довести все до идеала. Минимально жизнеспособный продукт (MVP — minimum viable product) необходим для того, чтобы протестировать его на целевой аудитории и получить первую обратную связь.

На основе фидбека и будет дорабатываться проект. Поэтому не нужно вкладывать много сил и ресурсов в то, что потом, возможно, придется переделывать.

Когда прототип создан, приступаем к этапу тестирования и запуску альфа- и бета-версий продукта: первая рассчитана на близкий круг лиц и тех, кто участвовал в коридорных исследованиях, а вторая — на более широкую аудиторию, в том числе менторов и стейкхолдеров.

Если после релиза вы понимаете, что пользователей/ скачиваний/ регистраций (в зависимости от ваших целей) меньше, чем вы рассчитывали, задача команды — оперативно сориентироваться и поменять стратегию, отказаться от изначальной киллер-фичи и переориентироваться на тестирование других гипотез.

К счастью, в нашем стартапе мы не сталкивались с ситуацией, когда нужно кардинально переделывать проект. И, на мой взгляд, этого не случалось благодаря хорошо проведенным маркетинговым исследованиям на этапе разработки идеи.

Выход во внешний мир: как найти менторов и инвесторов

Привлечь в проект опытных людей и ресурсы — особый вид искусства. Взаимодействие с человеком из индустрии (ментором, инвестором или бизнес-ангелом) для начинающих фаундеров очень важно: с ним вы сможете избежать многих ошибок в процессе работы и получить ценные советы.

Нам удалось запитчить идею проекта и найти будущего ментора на хакатоне. Тогда мы действовали, скорее, интуитивно — предварительно успели посмотреть только несколько питч-сессий на YouTube. Сейчас у нас уже больше опыта в том, как заинтересовать инвесторов и выстраивать с ними отношения. Вот несколько советов:

Активно участвуйте в конкурсах, хакатонах или питч-сессиях. На моем опыте, удобнее всего находить эти активности в тематических группах «ВКонтакте». Кроме того, я часто вижу рекламу про масштабные события и в других соцсетях. На таких мероприятиях присутствуют представители крупных компаний и частные инвесторы.

На моем опыте, удобнее всего находить эти активности в тематических группах «ВКонтакте». Кроме того, я часто вижу рекламу про масштабные события и в других соцсетях. На таких мероприятиях присутствуют представители крупных компаний и частные инвесторы. Во время презентации проекта говорите четко и по делу. Поставьте себя на место инвестора и подумайте, какие слова стартаперов привлекли бы ваше внимание и вы захотели бы взять их «под крыло». Например, очень важно подкреплять инсайты об аудитории цифрами из исследований, рассказывать, как именно вы обнаружили боли пользователей и как проект будет их закрывать, описывать финансовые перспективы стартапа и говорить о планах по развитию.

Поставьте себя на место инвестора и подумайте, какие слова стартаперов привлекли бы ваше внимание и вы захотели бы взять их «под крыло». Например, очень важно подкреплять инсайты об аудитории цифрами из исследований, рассказывать, как именно вы обнаружили боли пользователей и как проект будет их закрывать, описывать финансовые перспективы стартапа и говорить о планах по развитию. Не переживайте из-за возраста. Детское технологическое предпринимательство сейчас активно развивается, потому что у молодежи много хороших идей и есть желание создавать что-то новое. К тому же сами менторы заинтересованы в том, чтобы передавать свои знания про бизнес и предпринимательские лайфхаки подрастающему поколению.

Детское технологическое предпринимательство сейчас активно развивается, потому что у молодежи много хороших идей и есть желание создавать что-то новое. К тому же сами менторы заинтересованы в том, чтобы передавать свои знания про бизнес и предпринимательские лайфхаки подрастающему поколению. Заранее обговорите все условия сотрудничества , например, с инвестором стоит обсудить, на каких условиях он вкладывает деньги в развитие, а с командой — как будете делить прибыль после запуска. В частности, это касается распределения долей в стартапе и построения эффективного взаимодействия.

, например, с инвестором стоит обсудить, на каких условиях он вкладывает деньги в развитие, а с командой — как будете делить прибыль после запуска. В частности, это касается распределения долей в стартапе и построения эффективного взаимодействия. Заинтересовав идеей, постарайтесь не подкачать с реализацией. Важно грамотно планировать работу команды и следовать графику. Например, в рамках нашего стартапа мы проводим регулярные созвоны в Zoom с ментором и обсуждаем стадии реализации проекта.

Какие навыки нужно прокачивать начинающему фаундеру

IT-образование облегчает работу над стартапом. Ты разговариваешь с командой на одном языке и понимаешь, как технически реализовать идею. Однако начинающему предпринимателю не обязательно иметь глубокий бэкграунд в программировании. Стартовать можно с базовым уровнем навыков и постепенно их прокачивать.

К тому же только в процессе работы над проектом возможно понять, какие hard skills действительно нужны. Я, например, до сих пор развиваю:

дизайн-мышление, так как при питчинге и разработчикам, и менторам важна визуальная составляющая продукта (чаще всего я работаю в Figma);

программирование, чтобы трезво оценивать сроки работы и ставить выполнимые дедлайны;

умение анализировать информацию и применять ее при создании новой технологии.

С soft skills немного сложнее. Руководить проектом без лидерских качеств может быть непросто. Но и здесь всегда есть куда расти. Например, когда я только собрала команду, допустила большую ошибку — взвалила на себя много задач. Однако хороший руководитель — это не только тот, кто все держит под контролем, но и тот, кто умеет делегировать, доверять сотрудникам и слышать их.

Прокачивать менеджерские качества можно путем проб и ошибок, но я советую изучать чужой опыт — смотреть лекции на YouTube, читать книги, в которых собраны истории как небольших стартапов, так и крупных компаний. Обращайте внимание не только на их успех, но и на провалы — это невероятно интересно и поучительно.

Когда помимо своего опыта есть опора на бэкграунд других людей, то гораздо легче находить выход из сложных ситуаций и не ошибаться.

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