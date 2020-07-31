TikTok и HeadHunter проведут «День карьеры»

Сервис TikTok совместно с рекрутинговой платформой HeadHunter проведут «День карьеры». С 29 июля по 8 августа пользователи смогут получить советы от профессионалов и узнать больше о разных профессиях, рассказали в пресс-службе TikTok.

В официальном аккаунте HeadHunter в TikTok пройдут серии прямых трансляций от рекрутинговых экспертов. Специалисты расскажут о рынке труда для молодых специалистов и дадут советы по выбору профессионального пути.

Среди участников Дня карьеры — Британская высшая школа дизайна, Московская школа кино, онлайн-школы Skysmart и Foxford.

День карьеры проходит в рамках программы TikTok Универ. Программа создана, чтобы мотивировать людей выкладывать образовательный контент в формате коротких видео.

Под хэштегом #ДеньКарьеры пользователи могут выкладывать свои ролики и рассказывать о той профессии, в которой они работают.