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TikTok и HeadHunter проведут «День карьеры»

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Сервис TikTok совместно с рекрутинговой платформой HeadHunter проведут «День карьеры». С 29 июля по 8 августа пользователи смогут получить советы от профессионалов и узнать больше о разных профессиях, рассказали в пресс-службе TikTok.

TikTok и HeadHunter проведут «День карьеры»

В официальном аккаунте HeadHunter в TikTok пройдут серии прямых трансляций от рекрутинговых экспертов. Специалисты расскажут о рынке труда для молодых специалистов и дадут советы по выбору профессионального пути. 

Среди участников Дня карьеры — Британская высшая школа дизайна, Московская школа кино, онлайн-школы Skysmart и Foxford.

День карьеры проходит в рамках программы TikTok Универ. Программа создана, чтобы мотивировать людей выкладывать образовательный контент в формате коротких видео. 

Под хэштегом #ДеньКарьеры пользователи могут выкладывать свои ролики и рассказывать о той профессии, в которой они работают. 

Фото на обложке: Shutterstock / EA March

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