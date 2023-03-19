Банковский кризис в США и Европе обрастает новыми деталями: власти консультируются с миллиардерами, кредитные организации требуют госгарантий, а ОАЭ на этом фоне заключает стратегические соглашения с Египтом, Россия наращивает экспорт, Турция ждет черноморский газ. RB продолжает следить за ключевыми новостями в сфере финансов и предпринимательства в мире и в нашей стране.

Рост экспорта из РФ, новости банковского кризиса, фальшивый никель, сочинский туман: главное для бизнеса 19 марта