Рост экспорта из РФ, новости банковского кризиса, фальшивый никель, сочинский туман: главное для бизнеса 19 марта

Банковский кризис в США и Европе обрастает новыми деталями: власти консультируются с миллиардерами, кредитные организации требуют госгарантий, а ОАЭ на этом фоне заключает стратегические соглашения с Египтом, Россия наращивает экспорт, Турция ждет черноморский газ. RB продолжает следить за ключевыми новостями в сфере финансов и предпринимательства в мире и в нашей стране.
- Правительство США привлекло Уоррена Баффетта к консультациям по «текущим потрясениям» (банковскому кризису). Миллиардеру также намекнули, что он мог бы инвестировать в региональный банковский сектор.
- Банковская группа First Citizens проявила интерес к выкупу обанкротившегося Silicon Valley Bank (Bloomberg).
- Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS намерен приобрести второй по размеру банк страны Credit Suisse, но требует от властей государственных гарантий на $6 млрд (Reuters).
- Минэнерго Турции ожидает начала поставок черноморского газа до конца апреля, предыдущие сроки сорвались из-за землетрясения.
- Россия в 2022 году с оборотом товаров на $591,5 млрд вошла в топ-10 крупнейших стран-экспортеров (поднялась на два пункта на 10 место). Первая тройка традиционно — Китай, США и Германия. Наибольший рост на экспорт показали никель, удобрения и минеральное топливо.
- На складе Лондонской биржи металлов (LME) в Роттердаме нашли партию фальшивого никеля: вместо него в мешках обнаружили обычные камни (Bloomberg).
- Крупнейший в ОАЭ логистический оператор Abu Dhabi Ports Group заключил с правительством Египта концессионное соглашение на 30 лет на развитие и эксплуатацию порта Сафага: компания инвестирует $200 млн в модернизацию порта в обмен на право пользоваться им.
- Правительство Чукотского автономного округа в полном составе уходит в отставку.
- «Аэрофлот» приостановил полеты в Сочи 19 -20 марта из-за сильного тумана. По этой же причине из сочинского аэропорта за ночь выполнено лишь 2 рейса из 57.
- «Деловая Россия» предложила привлекать предпринимателей по уголовным статьям только при повторном нарушении, а в первый раз наказывать по административному кодексу (ТАСС).
- Прокат электросамокатов увеличится на треть: столичные власти Москвы в 2023 году планируют выдать 60 тыс. разрешений, а в 2022 году их было 40 тыс. («Известия»).
- Средний доход российских таксистов за смену вырос за год на 33%. При этом выросла и стоимость поездки для клиентов, и количество поездок за смену («РИА Новости» со ссылкой на исследование «ГТК Холдинга»).
Фото на обложке: Unsplash
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