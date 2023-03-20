«Промсвязьбанк» тестирует собственный маркетплейс с разными товарами, с начала 2023-го продажи телевизоров в России выросли до 1,55 млн, сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone и другие события 20 марта — в дайджесте RB.RU.

Маркетплейс «Промсвязьбанка», сотрудники администрации президента без iPhone: главное 20 марта