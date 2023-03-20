Маркетплейс «Промсвязьбанка», сотрудники администрации президента без iPhone: главное 20 марта

«Промсвязьбанк» тестирует собственный маркетплейс с разными товарами, с начала 2023-го продажи телевизоров в России выросли до 1,55 млн, сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone и другие события 20 марта — в дайджесте RB.RU.
Россия
- До конца марта 2023 года сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone и использовать смартфоны других марок.
Финансы
- ЦБ разрабатывает правовой механизм ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран, узнали «Ведомости».
Бизнес
- Почти треть российских компаний ожидает сокращения сотрудников до конца 2023 года. К этом готовятся и сотрудники: четверть находится в активном поиске работы.
- X5 Group нарастила выручку на 18,2%, до 2,6 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 7,2%, до 45,2 млрд рублей, сообщили «Ведомости».
- Турецкая компания Yeni Dusler Animation выделит $1 млн на новую работу Тимура Бекмамбетова. Компания профинансирует мультфильм о приключениях Ходжи Насреддина — одного из главных персонажей восточного фольклора, узнал РБК.
- С начала 2023-го продажи телевизоров в России выросли на 6,6%, до 1,55 млн, но в деньгах упали на 30%, до 39,1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Сервисы и технологии
- Россиянам приходится ждать ремонта консолей PlayStation по несколько месяцев. Среди причин — усложнившаяся логистика и наличие нескольких вариантов девайса, не отличающихся только внешне.
- «Промсвязьбанк» тестирует собственный маркетплейс с разными товарами. Его консультирует и выдаёт заказы KazanExpress, рассказали в поддержке этого маркетплейса, выяснили «Ведомости».
- Студия Mundfish, выпустившая игру «Atomic Heart», планирует запустить в России и СНГ франшизу товаров по вселенной игры: правообладатель подписал лицензионный договор с агентством Megalicens, сообщил «Коммерсантъ».
Фото на обложке: Unsplash
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