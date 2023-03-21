Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники, «Фанагория» решила выпускать безалкогольное игристое вино, продажи литературы на иностранном языке в России в феврале снизились на 15–30% и другие события 21 марта — в обзоре RB.RU.

Смартфоны Samsung кустарно адаптируют для России, собственный бренд электроники Wildberries: главное 21 марта