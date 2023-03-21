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Смартфоны Samsung кустарно адаптируют для России, собственный бренд электроники Wildberries: главное 21 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники, «Фанагория» решила выпускать безалкогольное игристое вино, продажи литературы на иностранном языке в России в феврале снизились на 15–30% и другие события 21 марта — в обзоре RB.RU.

Смартфоны Samsung кустарно адаптируют для России, собственный бренд электроники Wildberries: главное 21 марта

Бизнес

  • Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники —  Razz и Ruzz. В списке товаров — смартфоны, холодильники, миксеры и т. д.
  • В России хотят запретить импорт пластиковых товаров. Минпромторг также хочет ограничить производство этой продукции внутри страны, сообщили «Известия».
  • Российская винодельня «Фанагория» решила выпускать безалкогольное игристое вино Zero White и Zero Rose. Первую партию выпустят объемом примерно 60 тыс. бутылок, рекомендованная розничная цена — от 230 рублей за бутылку 0,75 л.
  • Продажи литературы на иностранном языке в России в феврале снизились на 15–30% в натуральном выражении год к году. Издательства и маркетплейсы распродают складские запасы со скидками, пишет «Коммерсантъ».

Сервис

  • Платформа для изучения иностранных языков Duolingo работает над приложением для освоения теории музыки. Разработкой занимается небольшая группа с музыкальным консультантом.
  • Частные мастера и небольшие сервисные центры начали оказывать услуги по смене вшитого в телефон Samsung кода региона. Программы для ПК, инструкции к которым опубликованы на профильных форумах, позволяют включить Samsung Pay на не предназначенных для России аппаратах, узнал «Ъ».

Фото на обложке: kirill_makarov / Shutterstock

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