Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге, субсидиарная ответственность за «Дочки-сыночки»: главное 22 марта

Карина Пардаева
Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций, владельцев «Дочки-сыночки» могут привлечь к субсидиарной ответственности, спрос на бизнес-литературу в России падает и другие события 22 марта — в дайджесте RB.RU.
Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге, субсидиарная ответственность за «Дочки-сыночки»: главное 22 мартаКарина Пардаева
Финансы
- Российская группа компаний Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций. На момент разбирательства торги бумагами будут приостановлены, а решение о делистинге — неподтвержденным.
Бизнес
- Минфин разработает порядок компенсации ущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения, и механизм защиты прав россиян, запретивших себе участие в азартных играх. Право на компенсацию инвесторам будет действовать 10 лет с момента создания игорной зоны, пишет «Коммерсантъ».
- Владельцев ритейлера «Дочки-сыночки» могут привлечь к субсидиарной ответственности. Конкурсный управляющий хочет взыскать с них почти 1,5 млрд рублей, сообщили «Ведомости».
- Спрос на бизнес-литературу в России падает — в феврале, по оценке разных издательств, продажи год к году снизились на 10–28% в натуральном выражении, узнал «Коммерсантъ».
- К банкротящемуся ООО «Гугл» выстроилась очередь из кредиторов: 885 российских компаний подали заявления о включении их требований в иск. Большинство исков связано с неоказанием услуг по размещению рекламы, отмечают «Ведомости».
- Зарубежные инвесторы при продаже недвижимости в России могли не получить до 50 млрд рублей. Остающийся портфель коммерческой недвижимости оценивается без скидок в 800 млрд рублей, посчитали аналитики для РБК.
Технологии
- Российское правительство обдумывает идею создания фонда для поддержки разработчиков симуляторов по управлению дронами и другой похожей техникой. Выделять деньги на это планируется через отдельный фонд.
Транспорт
- Пассажиры просят Минтранс продлить сроки истекающих весной ваучеров на отмененные из-за пандемии полеты или предоставить перевозчикам деньги из бюджета на возврат средств, узнал «Ъ».
Фото на обложке: rblfmr /
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