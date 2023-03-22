Qiwi обжаловала решение руководства биржи Nasdaq о делистинге акций, владельцев «Дочки-сыночки» могут привлечь к субсидиарной ответственности, спрос на бизнес-литературу в России падает и другие события 22 марта — в дайджесте RB.RU.

Qiwi обжаловала решение Nasdaq о делистинге, субсидиарная ответственность за «Дочки-сыночки»: главное 22 марта