Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов. Последний раз регулятор отчитывался о резервах в марте 2022 года, с того времени их общий объем сократился с $617 млрд до $574 млрд, из которых более 70% – иностранная валюта.

ЦБ РФ начал публиковать расширенный состав показателей по международным резервам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

По данным на 1 марта 2023 года, общий объем международных резервов Банка России составлял $574,2 млрд, из которых 71,5% – иностранная валюта. В монетарном золоте хранится $135,5 млрд резервов.

В марте 2022 года объем международных резервов Банка России составлял $617,1 млрд, то есть за один год он сократился на $42,8 млрд. Доля валюты в структуре резервов незначительно сократилась, а доля золота – также незначительно возросла.

ЦБ перестал публиковать структуру международных резервов в марте 2022 года после того, как их весомая часть были заблокирована в США и Европе из-за санкций.

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