Еще одна ассоциация разработчиков видеоигр в РФ, проблемные кредиты в размере 700 млрд рублей: главное 23 марта

Карина Пардаева
Еще одна ассоциация разработчиков видеоигр в РФ, объем потенциально проблемных кредитов в России составил примерно 700 млрд рублей, российские сервисы онлайн-бронирования гостиниц не смогли занять позиции Booking и другие события 23 марта.
Еще одна ассоциация разработчиков видеоигр в РФ, проблемные кредиты в размере 700 млрд рублей: главное 23 мартаКарина Пардаева
Мир
- Чехия до конца марта 2024 года продлила действующий с февраля 2022-го запрет на выдачу виз россиянам и белорусам. Граждане России и Беларуси не смогут получить чешскую визу даже при наличии второго гражданства.
Финансы
- Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» оценили объем потенциально проблемных кредитов в России в порядка 700 млрд рублей.
Бизнес
- Российские сервисы онлайн-бронирования гостиниц не смогли занять позиции Booking.com. Сейчас почти половину номеров отельеры продают напрямую, предлагая цены ниже, чем онлайн-платформы, пишет «Коммерсантъ».
- Общий оборот рынка розничной онлайн-торговли в России по итогам 2022-го составил 5,7 трлн рублей, узнали «Ведомости».
- У банка «Точка», 90% которого может продать «Траст», изменился миноритарий, узнал «Ъ»: через Catalytic People Limited 9,9% принадлежали основателям «Точки», а теперь долю получили владельцы группы S7 — семья Филевых.
- Один из крупнейших китайских операторов, оказывающий услуги пропуска трафика в России, China Telecom планирует расширить присутствие в стране, в том числе повысить узнаваемость бренда, пишет «Коммерсантъ».
Технологии и сервисы
- В России планируется создать еще одну ассоциацию разработчиков видеоигр. Среди целей — развитие экспортного потенциала российских проектов. Одним из инициаторов создания стал VK.
Фото на обложке: patpitchaya /
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