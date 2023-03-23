Еще одна ассоциация разработчиков видеоигр в РФ, объем потенциально проблемных кредитов в России составил примерно 700 млрд рублей, российские сервисы онлайн-бронирования гостиниц не смогли занять позиции Booking и другие события 23 марта.

Еще одна ассоциация разработчиков видеоигр в РФ, проблемные кредиты в размере 700 млрд рублей: главное 23 марта