11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений, лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам НСПК установила на уровне 3 тыс. рублей, Wildberries договорился с партнерами по всем 12 пунктам и другие события 24 марта.

Лимит на оплату стикерами без PIN-кода, Wildberries договорился с партнерами: главное для бизнеса 24 марта