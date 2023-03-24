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Лимит на оплату стикерами без PIN-кода, Wildberries договорился с партнерами: главное для бизнеса 24 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений, лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам НСПК установила на уровне 3 тыс. рублей, Wildberries договорился с партнерами по всем 12 пунктам и другие события 24 марта.

Лимит на оплату стикерами без PIN-кода, Wildberries договорился с партнерами: главное для бизнеса 24 марта

Мир

  • 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений, заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен

Финансы

  • НСПК установила лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам на уровне 3 тыс. рублей, как по бесконтактной карте. Он защитит от списания крупной суммы с наклейки при потери платежной наклейки.

Бизнес

  • Wildberries договорился с партнерами по всем 12 пунктам, вызывавшим разногласия, узнали РИА Новости.
  • Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano.

Медиа

  • Глава Twitter Илон Маск сообщил о доступности Twitter Blue для пользователей во всем мире. Подписчики смогут публиковать более длинные твиты, редактировать их до пяти раз в течение получаса, загружать видео с разрешением 1080p.

Транспорт

  • Параллельный импорт автомобилей стал основным каналом обеспечения модельного разнообразия на авторынке РФ после начала кризиса, пишет «Коммерсант».
  • В России образовался избыток электросамокатов.  Это связано с активным развитием рынка кикшеринга. Заполненные склады будут влиять на поставки в 2023, сообщили «Ведомости».

Фото на обложке: Andrii Yalanskyi / Shutterstock

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