Лимит на оплату стикерами без PIN-кода, Wildberries договорился с партнерами: главное для бизнеса 24 марта

11-й пакет антироссийских санкций будет включать меры против обхода действующих ограничений, лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам НСПК установила на уровне 3 тыс. рублей, Wildberries договорился с партнерами по всем 12 пунктам и другие события 24 марта.
Мир
- 11-й пакет санкций против России будет включать меры против обхода действующих ограничений, заявила глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Финансы
- НСПК установила лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам на уровне 3 тыс. рублей, как по бесконтактной карте. Он защитит от списания крупной суммы с наклейки при потери платежной наклейки.
Бизнес
- Wildberries договорился с партнерами по всем 12 пунктам, вызывавшим разногласия, узнали РИА Новости.
- Российское подразделение поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs. Кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano.
Медиа
- Глава Twitter Илон Маск сообщил о доступности Twitter Blue для пользователей во всем мире. Подписчики смогут публиковать более длинные твиты, редактировать их до пяти раз в течение получаса, загружать видео с разрешением 1080p.
Транспорт
- Параллельный импорт автомобилей стал основным каналом обеспечения модельного разнообразия на авторынке РФ после начала кризиса, пишет «Коммерсант».
- В России образовался избыток электросамокатов. Это связано с активным развитием рынка кикшеринга. Заполненные склады будут влиять на поставки в 2023, сообщили «Ведомости».
Фото на обложке: Andrii Yalanskyi /
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