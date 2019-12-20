Сервис доставки «Кухня на районе» совместно с компаниями-партнерами представила прогноз 20 экономических трендов на следующие 10 лет. Об этом рассказал основатель сервиса Алексей Колесников на своей странице в Facebook.

«Кухня на районе» рассказала о том, каким будет бизнес в 2020-х годах