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«Кухня на районе» рассказала о том, каким будет бизнес в 2020-х годах

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Сервис доставки «Кухня на районе» совместно с компаниями-партнерами представила прогноз 20 экономических трендов на следующие 10 лет. Об этом рассказал основатель сервиса Алексей Колесников на своей странице в Facebook.

«Кухня на районе» рассказала о том, каким будет бизнес в 2020-х годах
«Мы не просто верим в эти 20 тенденций, но собираемся руководствоваться ими для развития "Кухня на районе" в будущем. А значит, вы с одной стороны можете угадать нашу стратегию, а с другой — на основе эти трендов придумать свою стратегию», — прокомментировал Колесников.
Для отчета была создана отдельная страница, на которой можно прочесть обзор трендов и проголосовать за них.

В фокусе исследования — поколения Y и Z, их потребительские привычки и среда, в которой они живут.

Прогноз строится на основе глобальных и российских данных из социологии, урбанистики, бизнеса. Часть информации была предоставлена компаниями-партнерами: «Рокетбанк», «Яндекс.Такси», LG, группа компаний «ПИК» и другие.

Обзор поделен на 20 глав, каждая из которых описывает предпосылки определенной тенденции, ее текущее состояние и возможное будущее.

В последней главе содержится вывод об основном тренде 2020-х годов:
«Обобщая, можно сказать, что мы, люди в 202Х, будем стремиться к эффективности, причем практически во всех аспектах — времени, эмоциях, ролях, потреблении и воздействии на окружающую среду».
Фото: Rawpixel.com / Shutterstock

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