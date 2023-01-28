Аналитики продолжают изучать ушедший 2022 году: россияне чаще вносили средства через банкоматы, чем снимали, большинство строительных контрактов пришлось пересмотреть из-за резко выросших цен, но ЦБ РФ не теряет оптимизма и прогнозирует банкам высокую прибыль в 2023 году. RB продолжает следить за актуальными инфоповодами в сфере предпринимательства в России и в мире.

Потолок цен на дизель, прогнозы банковской прибыли от ЦБ: главное для бизнеса 28 января