Потолок цен на дизель, прогнозы банковской прибыли от ЦБ: главное для бизнеса 28 января

Аналитики продолжают изучать ушедший 2022 году: россияне чаще вносили средства через банкоматы, чем снимали, большинство строительных контрактов пришлось пересмотреть из-за резко выросших цен, но ЦБ РФ не теряет оптимизма и прогнозирует банкам высокую прибыль в 2023 году. RB продолжает следить за актуальными инфоповодами в сфере предпринимательства в России и в мире.
В мире
- Страны G7 поддержали ЕС в установлении потолка цен на дизельное топливо из РФ на уровне $100-110 за баррель (Bloomberg).
- Из-за отсутствия снега и традиционно большого числа клиентов горнолыжные курорты в Альпах могут закрыться (The Wall Street Journal).
- Страной с самым дорогим в мире репчатым луком стали Филиппины.
- Кабмин Белоруссии расширил список компаний с заблокированными в рамках контрсанкций иностранными долями, теперь таких фирм 1849.
В России
- Центробанк спрогнозировал прибыль российских банков в 2023 году в размере более одного триллиона рублей.
- Банк «Русский стандарт» подсчитал, что в 2022 году россияне чаще вносили деньги через банкоматы, чем снимали, но при получении наличных средний чек в прошлом году вырос до 28 097 рублей (в 2021 году он был 26 820 рублей).
- Цена каждого десятого строительного госконтракта стоимостью свыше 100 млн руб. в 2022 году была пересмотрена из-за удорожания стройматериалов («Нострой»).
- Россияне через системы денежных переводов за 2022 год вывели более $23 млрд. И это только в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию.
- Роскомнадзор насчитал около 150 крупных утечек персональных данных в России в 2022 году.
- Объем производства филе минтая в России в 2022 году впервые в истории превысил соответствующий показатель в США и достиг почти 140 тыс. тонн.
В бизнесе
- Google повысит прозрачность Flights, Hotels и Play Store для соответствия требованиям регулятора в ЕС о геоблокировке.
- Boeing планирует нанять 10 тыс. сотрудников в 2023 году на фоне восстановления после пандемии (Reuters).
- Twitter вводит новые правила: с 1 февраля инфополитика соцсети станет более мягкой, а владельцы заблокированных профилей смогут обжаловать решение.
- Акции Tesla растут второй день (+10%) на фоне новостей о встрече Маска с командой Байдена. Ранее на повышение стоимости ценных бумаг повлияла позитивная отчетность компании, выпущенная 25 января и показавшая, что ряд цифр превышают прогнозы Wall Street.
- МТС планирует вложить $100 млн в создание своей метавселенной. Но на фоне отсутствия развитых 5G-технологий эта затея выглядит странно, считают эксперты.
- В пятницу вечером в сети появилась информации об утечке данных клиентов «Газпромбанк Инвестиции», на текущий момент компания утечку отрицает.
- Платье принцессы Дианы с обложки Vanity Fair продали на аукционе Sotheby`s за $604,8 тыс.
Фото на обложке: Unsplash
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