ЛДПР предложила увеличить максимальный доход самозанятого до 4,8 млн рублей в год, бизнес-патриоты предложили штрафовать блогеров за рекламу товаров из недружественных стран и другие новости 3 июля.

Максимальный доход самозанятого увеличат, штрафы за рекламу товаров из недружественных стран: главное 3 июля