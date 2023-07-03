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Максимальный доход самозанятого увеличат, штрафы за рекламу товаров из недружественных стран: главное 3 июля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ЛДПР предложила увеличить максимальный доход самозанятого до 4,8 млн рублей в год, бизнес-патриоты предложили штрафовать блогеров за рекламу товаров из недружественных стран и другие новости 3 июля.

Максимальный доход самозанятого увеличат, штрафы за рекламу товаров из недружественных стран: главное 3 июля

Финансы

  • ЛДПР предложила увеличить максимальный доход самозанятого до 4,8 млн рублей в год. Авторы инициативы считают, что их предложение будет способствовать увеличению количества самозанятых.
  • Карты «Мир» будут принимать на всей территории Кубы. До конца 2023 года планируется вывести эти карты в пять-шесь новых стран, пишут «Известия».
  • «Тинькофф банк», Московский кредитный банк (МКБ) и аэропорт «Домодедово» планируют выпустить замещающие облигации. Рынок замещающих бондов может вырасти на $10–30 млрд до конца года, пишут «Ведомости».

Бизнес

  • Российские компании публикуют многочисленные вакансии и повышают зарплаты, но количество новых сотрудников не увеличивается. С помощью высокой зарплаты пытаются привлечь специалистов, которые смогут повысить производительность, выйти на новые рынки, получить новых клиентов, развить производство.
  • Бизнес-патриоты предложили штрафовать блогеров за рекламу товаров из недружественных стран. За систематическое нарушение запрета предлагается вносить их в реестр иноагентов.
  • На приобретение финансовой компании «Точка» претендует семь компаний. В окончательный список претендентов вошел Росбанк, но из него выбыли Qiwi и Совкомбанк, выяснил «Коммерсантъ». Цена компании в ходе торгов может вырасти до 30-35 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

Фото на обложке: Unsplash

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