Исследование: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать

По данным исследования HP Inc (есть у Rusbase), 71% руководителей в течение ближайшего года планируют инвестировать в технологии цифрового производства. При этом 85% из них собираются увеличить вложения в аддитивное производство/3D-печать.

Исследование трендов на рынке цифрового производства проводилось по заказу HP среди двух тысяч руководителей производственных предприятий по всему миру. Согласно полученным данным, сегодня компании активно инвестируют в передовые решения промышленной 3D-печати.

Отмечается, что это обеспечивает оперативность и гибкость производственных процессов, необходимые для развития бизнеса и повышения его конкурентоспособности и стабильности.

Руководители компаний стремятся использовать технологии 3D-печати независимо от сферы деятельности и места нахождения бизнеса, говорится в исследовании. Это помогает им оптимизировать цепочки поставок, обеспечивать гибкость процессов и внедрять инновационные стратегии разработки продуктов.