Исследование: 85% производственных компаний планируют увеличить инвестиции в 3D-печать
По данным исследования HP Inc (есть у Rusbase), 71% руководителей в течение ближайшего года планируют инвестировать в технологии цифрового производства. При этом 85% из них собираются увеличить вложения в аддитивное производство/3D-печать.
Исследование трендов на рынке цифрового производства проводилось по заказу HP среди двух тысяч руководителей производственных предприятий по всему миру. Согласно полученным данным, сегодня компании активно инвестируют в передовые решения промышленной 3D-печати.
Отмечается, что это обеспечивает оперативность и гибкость производственных процессов, необходимые для развития бизнеса и повышения его конкурентоспособности и стабильности.
Руководители компаний стремятся использовать технологии 3D-печати независимо от сферы деятельности и места нахождения бизнеса, говорится в исследовании. Это помогает им оптимизировать цепочки поставок, обеспечивать гибкость процессов и внедрять инновационные стратегии разработки продуктов.
- 99% респондентов считают, что технологии цифрового производства могут привести к экономическому росту.
- 89% респондентов стремятся развивать бизнес-модели с учетом текущих мировых тенденций на рынке.
- 71% руководителей в течение ближайшего года планируют инвестировать в технологии цифрового производства, 85% из них отметили, что компании собираются увеличить вложения в аддитивное производство/3D-печать.
- 75% руководителей уверены, что технологии аддитивного производства/3D-печати помогают их компаниям быть более гибкими, являются достойной альтернативой традиционному производству и даже заменой, когда привычные методы уйдут в прошлое.
- 90% руководителей исследуют новые модели производства/цепочки поставок, при этом 59% руководителей рассматривают возможности гибридных моделей производства, а 52% – думают о локализации производства.
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