В России запустили серийное производство немецких 3D-принтеров Composer

Российский производитель робототехники и медоборудования Ten fab начал серийное изготовление 3D-принтеров Composer А3 и Composer А4. Ранее принтеры создавались в Германии. Об этом сообщает пресс-служба «Роснано», в группу которой входит Ten fab.

3D-принтеры Composer принадлежат российско-люксембургской компании Anisoprint. Подписав контракт с Ten fab, Anisoprint переместила производство принтеров из Германии в Россию в начале июня 2020 года, говорится в сообщении.

По соглашению российская компания создает полностью готовый продукт — от изготовления корпуса и внутренних элементов до финального тестирования перед отгрузкой. Ten fab и Anisoprint сотрудничают с 2019 года, когда компании договорились о выпуске корпусов Composer в России.

«С приходом коронавируса мы решили перенести его (серийное производство. — Прим. ред.) в Россию: здесь, независимо от ситуации с международными границами, мы всегда можем пообщаться с сотрудниками производства лично», — рассказал генеральный директор Anisoprint Федор Антонов.

3D-принтеры Composer печатают композитные изделия, усиленные непрерывными углеродными или базальтовыми волокнами. Технология позволяет печатать производственную оснастку, кронштейны и другие элементы интерьера самолетов. Также есть возможность печатать запчасти и прототипы для многих сфер от авиастроения до здравоохранения.

В 2019 году Ten fab также начала производство 3D-принтеров для печати пластиком по контракту с компанией Imprinta.

Ten fab — контрактный производитель мехатроники, робототехники и медицинского оборудования. Компания входит в группу «ТехноСпарк», являющуюся участником инвестиционной сети ФИОП группы «Роснано».