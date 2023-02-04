На российском рынке ждут белорусский магазин с товарами-аналогами IKEA, сетевые площадки наращивают продажи в «Киберпонедельник», «Эксмо-АСТ» вынашивает идею инвестирования в кинопроизводство, присяжные оправдывают Илона Маска, а RB продолжает следить за бизнес-новостями в нашей стране и по всему миру.

Выгоды «Киберпонедельника», инвестиции «Эксмо-АСТ» в кино, оправдание Маска: главное для бизнеса 4 февраля