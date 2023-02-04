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Выгоды «Киберпонедельника», инвестиции «Эксмо-АСТ» в кино, оправдание Маска: главное для бизнеса 4 февраля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

На российском рынке ждут белорусский магазин с товарами-аналогами IKEA, сетевые площадки наращивают продажи в «Киберпонедельник», «Эксмо-АСТ» вынашивает идею инвестирования в кинопроизводство, присяжные оправдывают Илона Маска, а RB продолжает следить за бизнес-новостями в нашей стране и по всему миру.

Выгоды «Киберпонедельника», инвестиции «Эксмо-АСТ» в кино, оправдание Маска: главное для бизнеса 4 февраля
  • Минфин США установил потолок цен на российские нефтепродукты с 5 февраля: $100 за баррель ($45 для тех, что продаются со скидкой к сырью).
  • США также впервые перевели Украине конфискованные у попавшего под санкции российского бизнесмена средства: $5,4 млн долларов главы совета директоров ГК «Царьград» Константина Малофеева, хранившиеся в Sunflower Bank.
  • Оборот сетевых площадок-участниц распродажи «Киберпонедельник-2023» вырос на 16%, а число покупок — на 31% по сравнению с 2022 годом. Больше всего продали одежды и обуви (40%). 
  • Белорусская компания Swed House откроет в марте в столичном ТЦ «Щелковский» магазин с аналогами товаров IKEA («РИА Недвижимость»).
  • Баварский автоконцерн BMW инвестирует €800 млн евро в перепрофилирование завода в Мексике: теперь там будет производство электромобилей и литиевых батарей.
  • Издательская группа «Эксмо-АСТ» намерена инвестировать в экранизации книг российских авторов, на первый проект выделят 200 млн рублей, на последующие — до 25% стоимости кинопроизводства.
  • «Слава Богу, мудрость народа победила!»: таким постом владелец Tesla и SpaceX Илон Маск отметил оправдательный вердикт. Присяжные сочли его невиновным в мошенничестве с ценными бумагами (иск подавали инвесторы из-за постов в Twitter в 2018 году).
  • А основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс посоветовал Маску не летать на Марс: «На самом деле полететь на Марс довольно дорого. Вы можете купить вакцину против кори и спасать жизни за $1000» (BBC).

Фото на обложке: Unsplash

 

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