Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют, маркетплейсы предложили вывести из-под моратория на проверки IT-компаний, курс доллара превысил 82 рубля и другие события 7 апреля.

Россия на втором месте в мире по майнингу криптовалют, Danone откажется от части брендов в РФ: главное 7 апреля