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Россия на втором месте в мире по майнингу криптовалют, Danone откажется от части брендов в РФ: главное 7 апреля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют, маркетплейсы предложили вывести из-под моратория на проверки IT-компаний, курс доллара превысил 82 рубля и другие события 7 апреля.

Россия на втором месте в мире по майнингу криптовалют, Danone откажется от части брендов в РФ: главное 7 апреля

Финансы

  • Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США, пишет «Коммерсантъ».
  • Курс доллара на торгах Московской биржи вновь обновил годовой максимум и превысил 82 рубля за доллар, евро — 90 рублей. 

Бизнес

  • До конца апреля 2023 года общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний. 
  • В 2022 году Китай экспортировал в Россию на 33,4% больше автомобилей, чем годом ранее. Доля марок китайских машин на российском рынке выросла более чем в два раза, пишет «Коммерсантъ».
  • Winter Capital и другие фонды инвестировали $36 млн в индийский стартап cloud kitchen Curefoods.
  • Французский производитель молочных продуктов Danone готовится вывести с российского рынка часть своих брендов, сообщили «Известия».

Транспорт

  • Аэропорты пожаловались в Минпромторг и Минтранс на то, что не могут оформить электронные паспорта и получить госномера на свою спецтехнику, сообщил «Ъ».

Фото на обложке: frank60 / Shutterstock

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