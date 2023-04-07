Россия на втором месте в мире по майнингу криптовалют, Danone откажется от части брендов в РФ: главное 7 апреля

Карина Пардаева
Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют, маркетплейсы предложили вывести из-под моратория на проверки IT-компаний, курс доллара превысил 82 рубля и другие события 7 апреля.
Россия на втором месте в мире по майнингу криптовалют, Danone откажется от части брендов в РФ: главное 7 апреляКарина Пардаева
Финансы
- Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют. Лидером остаются США, пишет «Коммерсантъ».
- Курс доллара на торгах Московской биржи вновь обновил годовой максимум и превысил 82 рубля за доллар, евро — 90 рублей.
Бизнес
- До конца апреля 2023 года общественный совет при ФАС предложит правительству вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний.
- В 2022 году Китай экспортировал в Россию на 33,4% больше автомобилей, чем годом ранее. Доля марок китайских машин на российском рынке выросла более чем в два раза, пишет «Коммерсантъ».
- Winter Capital и другие фонды инвестировали $36 млн в индийский стартап cloud kitchen Curefoods.
- Французский производитель молочных продуктов Danone готовится вывести с российского рынка часть своих брендов, сообщили «Известия».
Транспорт
- Аэропорты пожаловались в Минпромторг и Минтранс на то, что не могут оформить электронные паспорта и получить госномера на свою спецтехнику, сообщил «Ъ».
Фото на обложке: frank60 /
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