Пока падают нефтегазовые доходы страны, правительство публикует правила работы «цифрового паспорта», а президент России отмечает день Рождения, Amazon запускает в космос прототипы спутников, Apple окончательно скрывает весь русскоязычный контент на сайте, Финляндия против повысить дотации из-за соседства с РФ, а RB продолжает слежить за интересными для предпринимателей новостными поводами.

Проект правил о «цифровом паспорте», падение нефтегазовых доходов, новости ПИК и Т1: главное для бизнеса 7 октября