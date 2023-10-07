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Проект правил о «цифровом паспорте», падение нефтегазовых доходов, новости ПИК и Т1: главное для бизнеса 7 октября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Пока падают нефтегазовые доходы страны, правительство публикует правила работы «цифрового паспорта», а президент России отмечает день Рождения, Amazon запускает в космос прототипы спутников, Apple окончательно скрывает весь русскоязычный контент на сайте, Финляндия против повысить дотации из-за соседства с РФ, а RB продолжает слежить за интересными для предпринимателей новостными поводами.

Проект правил о «цифровом паспорте», падение нефтегазовых доходов, новости ПИК и Т1: главное для бизнеса 7 октября
  • Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о возможном расширении ЕС в 2030 году.
  • Министерство торговли США ввело санкции против 49 компаний Китая, Эстонии, Финляндии, Германии, Индии, Турции, ОАЭ и Великобритании за помощь российскому ВПК.
  • Семь регионов Финляндии запросили у правительства ЕС с 2028 года дополнительное финансирование — в том числе по причине соседства с Россией (Lapin Kansa). 
  • Нефтегазовые доходы бюджета сократились на 34,5% до 5,6 трлн рублей за январь-сентябрь, доходы других отраслей совокупно выросли на 26% до 14,1 трлн рублей (Минфин). 
  • Минцифры опубликовало проект правил предъявления «цифрового паспорта» (QR-кода с «Госуслуг»): он заменит бумажный документ при покупке алкоголя, табака, билетов на поезд, но полной аналогией оригинала являться не будет.
  • Ранее переставшая обновлять русскоязычный контент на своем официальном портале компания Apple теперь скрыла все страницы с переводом на русский язык, доступны только справочные материалы.
  • Ушедший осенью 22 года с поста гендирактора ПИК миллиардер Сергей Гордеев снизил свою долю в компании до 32%.
  • Позицию генерального директора в отечественной IT-корпорации «Холдинг Т1» вскоре займет директор департамента технологического развития розничного бизнеса ВТБ Алексей Фетисов («Ъ»).
  • Правительство дополнительно выделило из резервного фонда более 632 млн рублей на разработку оборудования базовых станций мобильной связи на базе OpenRAN.
  • Средняя стоимость вторичной недвижимости в России по итогам третьего квартала год к году выросла на 8%, до 92 тыс. руб. за 1 кв. м.
  • Маркетплейс «Сравни» выяснил, что 89% россиян считают необходимым учить детей финансовой грамотности, начиная с 6-7 лет.
  • У Amazon даже две важные новости: запуск ракеты-носителя Atlas V компании ULA с двумя прототипами спутников для миссии Amazon Kuiper Protoflight и старт продаж компьютерных игр Ubisoft на специальном сервисе Luna cloud.
  • А Владимир Путин отметит свой 71-ый день рождения вот уже в 20-ый раз на посту президента РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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