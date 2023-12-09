Кадровые новости OpenAI и Apple, регулирование ИИ, приток иностранных туристов в РФ: главное для бизнеса 9 декабря

Пока столичные ритейлеры решают вопрос с резко подорожавшими куриными яйцами, зарубежные компании перетасовывают кадры: в Apple стало известно о предстоящем уходе уже второго топ-менеджера, в OpenAI заключают партнерство с бывшим главой Twitter India для налаживания связей в стране, в Евросоюзе достигли предварительного политического соглашения по Закону об искусственном интеллекте, а RB продолжает следить за самыми интересными событиями в сфере предпринимательства.
- Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) выпустил прогноз на 2024 год: мировой спрос останется высоким из-за продолжающейся геополитической неопределенности.
- Правительство РФ разрабатывает дорожную карту отказа от федеральной адресной инвестиционной программы в 2024 году и замены ее на реестр финансируемых из бюджета строек на базе системы «Электронный бюджет».
- После интенсивных переговоров Европейский союз достиг предварительного политического соглашения по Закону об искусственном интеллекте. Но вступит в действие этот закон не раньше 2025 года.
- «Азбука вкуса», «Глобус» и «Верный» ограничили наценку на куриные яйца, цены на которые подскочили до 28,6% (непосредственно в ноябре — в среднем на 15,07%).
- Люксовые столичные отели заявили о росте числа иностранных клиентов.
- Рыболовецкие компании Калининграда с начала года добыли 195 тыс. тонн рыбы, что на 2% выше аналогичного периода 2022 года.
- Россияне в ноябре в 2,4 раза чаще меняли доллары, чем евро, и больше продавали, чем покупали («Русский стандарт»).
- Судебные приставы РФ за десять месяцев 2023 года взыскали с осужденных за коррупционные преступления кратные штрафы в размере 1,6 млрд руб.
- Исполнительный директор Apple, отвечающий за дизайн продуктов, Танг Тан покинет компанию в феврале (Bloomberg).
- OpenAI нанял в качестве старшего советника для переговоров с правительством Индии бывшего главу Twitter India Риши Джайтли.
- Мотивом краткосрочного увольнения Сэма Альтмана из OpenAI могли стать жалобы сотрудников на психологическое давление со стороны руководителя (The Washington Post).
- Volkswagen с целью сэкономить $10,8 млрд планирует сократить на 20% расходы на административный персонал.
- Amazon подает в суд на группу мошенников REKK, которая за плату «возвращала» дорогостоящий товар продавцу без фактического возврата вещей за счет фишинга и подкупа персонала.
- Google вновь оштрафовали в РФ на 4 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора об удалении ряда видео с YouTube. Всего Google получил уже таких штрафов на сумму свыше 135 млн рублей.
- А также компания официально объявила, когда отключит Google Podcasts — в апреле 2024 года.
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