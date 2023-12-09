Пока столичные ритейлеры решают вопрос с резко подорожавшими куриными яйцами, зарубежные компании перетасовывают кадры: в Apple стало известно о предстоящем уходе уже второго топ-менеджера, в OpenAI заключают партнерство с бывшим главой Twitter India для налаживания связей в стране, в Евросоюзе достигли предварительного политического соглашения по Закону об искусственном интеллекте, а RB продолжает следить за самыми интересными событиями в сфере предпринимательства.

Кадровые новости OpenAI и Apple, регулирование ИИ, приток иностранных туристов в РФ: главное для бизнеса 9 декабря