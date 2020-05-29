Колонки
Цифровая ипотека и скоринг по эмоциям: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #122
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Цифровая ипотека и скоринг по эмоциям: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет всем, кто нас читает!
- Open banking в массы! Банки в тестовом режиме будут делиться друг с другом данными о счетах юрлиц, а потом и на физиков, говорят, расширят. Хорошее начинание, так держать.
- Чего там, когда уже ждать нормальную eSIM в РФ? Говорят, до конца года технология окончательно зайдет на российский рынок. Спойлер: переход не будет революционным, а все потому, что все всё еще не готовы.
- Вы же знаете, что у Джека Дорси есть своя платежная система — Square? Тут должна быть шутка про максимальный перевод в $280, по аналогии с числом символов в его другом детище, но ее, увы, нет. Развитие сервиса — весьма неплохой пример того, как во время пандемии сделать из стартапа онлайн-банк.
- Ребята из Leta Capital собрали статистику за 8 лет работы по жизненным циклам стартапов. Как думаете, сколько стартапов выживает после прохождения через пайп? Спойлер: половина. Там еще много интересной статистики по отраслям и стадиям. Почитайте.
- Сбербанк занял шестое место в мире среди всех публичных компаний и первое место в мире среди банков по созданию ценности для акционеров за пять лет. Amazon и Netflix не обошли, конечно, но выступили достойно!
- А еще теперь можно включить переводы по СБП в «Сбербанк Онлайн», прямо в приложении: на главном экране выбираем свой профиль (слева сверху), «Настройки», «Соглашения», «Система быстрых платежей», поставьте галочки напротив «Входящих переводов» и «Исходящих переводов». Готово!
- Андрей Попов, экс-лидер agile-трансформации «Райффайзенбанка», в деталях рассказал об инсайтах команды трансформации: с кого начинать трансформацию, какие типовые ошибки совершают при запуске Agile в компании, как найти оптимальный фреймворк и т.д.
- Не секрет, что пандемия отрицательно сказалась на банковской отрасли: падение прибылей, уменьшение продаж кредитных продуктов и тд. Но чего ждать после? Еще один взгляд на проблему, так сказать. Главный вывод: цифровая трансформация — это не просто слова. Это то, что помогло во время пандемии многим и поможет после.
- В MobiCash сравнили затраты эмитентов при осуществлении клиентами операций С2С и С2В в различных платежных системах и пришли к выводу, что самая выгодная из трех — СБП! Внезапно!
- Анализ приложений банков и необанков от Built for Mars. Спойлер: финтех-приложения удобнее и быстрее. Их преимущества: скорость оповещений, число кликов, выбор счёта по умолчанию, предупреждающий ошибки интерфейс.
- ЦБ РФ собирается реализовать полный цикл операций по цифровой ипотеке на базе блокчейн-платформы «Мастерчейн». Это первый зампред центробанка заявила, Ольга Скоробогатова.
- «Альфа-Банк» и «Абсолют Банк» в пилотном режиме проводят тестирование нового метода оценки клиентов — психологическое тестирование, методику уже обозвали «скорингом по эмоциям». Скоро еще полиграф подключать начнут (шучу).
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