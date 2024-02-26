Ипотека для иностранных граждан в России в 2024 году

В России проживают граждане из разных стран: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других. Многие из приезжих хотят купить собственное жильё. Руководитель агентства недвижимости «Планета 312» Зарита Акматова рассказала, как иностранцу взять ипотеку: какие документы нужны, где доступны специальные программы кредитования. Более того, эксперт дала несколько важных советов, как повысить шансы на одобрение займа в сложных ситуациях.

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Условия банков для выдачи ипотек иностранным гражданам

Российские кредитные организации неохотно идут на выдачу крупных и долгосрочных займов в виде ипотек гражданам других стран. Причины понятны:

Высоки риски миграции заёмщика из РФ и, как следствие, судебные тяжбы. Чаще всего отсутствует постоянный официальный доход и нет данных по кредитной историии мигранта на территории РФ. У мигрантов чаще случаются проблемы с работой из-за языкового барьера и отсутствия связей.

Однако некоторые банки готовы пойти навстречу и оформить ипотеку иностранному гражданину. Но для этого нужно соответствовать конкретным требованиям. Чаще всего выделяют три критерия:

Законность пребывания на территории РФ. Это подтверждают документы:

временная регистрация;

миграционная карта;

разрешение на временное проживание (не всегда обязательно);

вид на жительство (не обязательно);

патент на работу для некоторых стран;

виза (рабочая, студенческая).

Официальное трудоустройство на территории РФ. Непрерывный трудовой стаж не менее одного месяца.

Первый взнос при покупке жилья в размере минимум 15% от стоимости недвижимости.

Что ещё важно: требования и условия кредитования у иностранных граждан такие же, как и у граждан РФ.

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Нюансы оформления ипотечного кредита для мигрантов из ближнего зарубежья

Граждане Казахстана, Белоруссии, Туркменистана и других стран СНГ имеют больше шансов, чем выходцы из дальнего зарубежья. Процедура получения кредита для граждан ближнего зарубежья:

Личные документы с нотариально заверенным переводом. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ, заверенная работодателем-резидентом РФ, или справка по форме банка. Первоначальный взнос — минимум 15% от стоимости жилья. Для увеличения кредитной суммы можно предоставить до пяти созаёмщиков из числа граждан РФ с хорошей кредитной историей.

Ставка по ипотеке для мигрантов ближнего зарубежья такая же, как и для граждан РФ. Для граждан из Китая, Турции, Вьетнама и других стран, в том числе стран Европы, они практически одинаковые.

Программа «Дальневосточная ипотека» для мигрантов

В России работает несколько льготных программ ипотечного кредитования. Самые известные среди них:

дальневосточная ипотека;

сельская ипотека;

ипотека для многодетных семей;

ипотека для IT-специалистов.

Эти программы предусматривают субсидирование государством части банковской процентной ставки. Благодаря этому заёмщик получает ипотеку под 2–3% годовых.

Однако подавляющее большинство подобных ипотечных программ доступно только гражданам РФ. Иностранцы под них обычно не подходят.

Исключение — «Дальневосточная ипотека». По ней при определённых условиях кредит могут выдать не только россиянам, но и гражданам СНГ. Например, если у мигранта есть вид на жительство и официальная работа в регионе, то он может претендовать на эту льготу наравне с гражданами РФ.

«Ипотека Мурабаха» для мигрантов-мусульман в российских банках

Среди приезжих из ближнего зарубежья в Россию много мусульман. Возникает вопрос: могут ли они получить ипотеку, которая не противоречит принципам ислама?

С 2023 года в России начал развиваться рынок исламского банкинга и финансирования. У международного холдинга из ОАЭ «Ак Барс Банк» есть специальная программа ипотеки, основанная на принципах исламского права и норм шариата.

На чём базируются принципы

Во-первых, запрещается взимание процентов по кредиту. Взамен банк участвует в прибыли и убытках клиента.

Во-вторых, исключено инвестирование заёмщиком денег в запрещённые исламом отрасли: алкоголь, игорный бизнес, оружейная промышленность.

В-третьих, каждая финансовая операция должна опираться на реальный актив. Исключено участие в спекуляциях.

Исламская ипотека, предлагаемая в России, полностью соответствует всем этим принципам. Ипотека, базирующуюся на нормах шариата, также есть на сайте «ДомКлик» от Сбербанка.

Как увеличить шансы иностранца на получение ипотеки

Главные факторы, на которые смотрят банки, обрабатывая заявку иностранного заёмщика на ипотеку:

статус пребывания;

трудовой стаж и уровень дохода;

первоначальный взнос.

Для повышения шансов на одобрение займа для иностранного гражданина лучше воспользоваться услугами аккредитованных агентств недвижимости, имеющих в штате опытных ипотечных брокеров, работающих с иностранцами. Это избавит от многих проблем при сборе документов, мошеннических схем по недвижимости и посещении банков.

Пошаговая инструкция оформления ипотеки для иностранных работников в РФ

Чтобы лучше представлять весь процесс от начала до конца, давайте разберём последовательно все шаги оформления ипотеки в России для трудового мигранта.

Шаг №1. Определение параметров желаемой квартиры и финансовых возможностей. Нужно решить, где и какое именно жилье вы хотите купить:

район: центральный, с развитой инфраструктурой или отдалённый и тихий;

квартира: в новостройке или на «вторичке»;

количество комнат: из расчёта не менее 10 кв.м на человека;

бюджет и первоначальный взнос.

Шаг №2. Документооборот и принятие предварительного решения банком. Этап сбора и подачи документов в банки-партнёры агентства. Менеджеры помогут грамотно заполнить все заявки, чтобы максимально соответствовать требованиям банков к иностранным клиентам.

За два–три дня вы должны получить предварительные одобрения. Это может быть как один банк, так и несколько с указанием суммы ипотеки, которую готовы предоставить.

Шаг №3. Рассмотрение квартир и составление списка понравившихся. Агентство подберёт подходящие объявления с различных интернет-платформ. Нужно будет посетить понравившиеся объёкты и отсеять неподходящие варианты. Рекомендуем составить список до трёх квартир.

Шаг №4. Выбор финального объекта, торги с продавцом и проведение сделки купли-продажи. Когда определились с вариантом квартиры, можно переходить к активной фазе:

переговорам с продавцом и возможным торгам по цене;

заключению предварительного договора о намерениях;

обновлению пакета документов с появлением конечной стоимости жилья;

проведению онлайн-сделки в банке по купле-продаже квартиры.

После одобрения останется подождать регистрации сделки в Росреестре до 10 дней, а дальше можно заселяться в квартиру.

Алгоритм не сильно отличается от стандартного оформления ипотеки для граждан РФ. Просто для мигрантов предусмотрено больше бумажной волокиты.

Сложности, с которыми сталкиваются мигранты при получении кредита на жильё в России

Иностранных граждан на пути к цели подстерегают некоторые подводные камни. Часть из них мы уже упоминали. Теперь систематизируем основные трудности:

Сложность подтверждения своего дохода, полученного неофициально. Без справки 2-НДФЛ или трудового договора некоторые банки не дадут кредит. Запрос на предоставление большого количества дополнительных документов и справок. Дополнительные сложности при общении с сотрудниками банков из-за языкового барьера и ментальных различий.

Разумеется, все эти проблемы по отдельности решаемы. Но в совокупности они серьёзно осложняют процесс получения ипотеки для людей без российского гражданства.

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Где выгоднее всего оформлять ипотеку для иностранцев: Москва, Санкт-Петербург или регионы

Считается, что в столицах проще найти работу и оформить все финансовые операции с недвижимостью. Однако для иностранных граждан это не всегда актуально. Дело в том, что в крупных мегаполисах, особенно в Москве, высокие цены на жильё. Это значит, сумма первоначального взноса должна быть крупная даже при покупке небольшой квартиры-студии. Поэтому при прочих равных условиях ипотеку выгоднее оформлять для мигранта не в столицах, а в регионах, например:

в крупных областных центрах европейской части России: Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону;

в сибирских мегаполисах вроде Новосибирска, Омска или Красноярска;

на Дальнем Востоке: Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске.

В таких городах-миллионниках тоже есть рабочие места для мигрантов, но жильё стоит в 2–3 раза дешевле. А выбор новостроек зачастую даже больше, чем в Москве.

Поэтому перед переездом в РФ рекомендуем рассмотреть региональные центры для покупки квартиры в ипотеку.

Какие российские банки чаще всего дают ипотеку иностранным заёмщикам из ближнего зарубежья

Мы уже неоднократно подчеркивали, что отношение у банков к кредитованию мигрантов особое. Но есть несколько крупных российских банков, которые идут навстречу и выдают ипотеку гражданам СНГ при соблюдении определенных условий:

Сбербанк. Самый крупный банк страны периодически запускает специальные программы ипотечного кредитования для отдельных категорий мигрантов, получающих заработную плату на карту Сбербанка.

ВТБ. Входит в топ-3 кредиторов населения в РФ. В последние годы также заявляет об особом подходе к заёмщикам из стран СНГ при выдаче ипотек.

«Газпромбанк». Одобряет ипотеки иностранцам из ближнего зарубежья. Особенно сотрудникам крупных международных компаний.

«Россельхозбанк». Проявляет лояльность к жителям сельских районов ближнего зарубежья, переезжающим на ПМЖ в российскую глубинку.

«Промсвязьбанк». Входит в топ-10 ипотечных банков РФ. Декларирует готовность рассматривать мигрантов из СНГ наравне с гражданами РФ при выполнении базовых требований.

«Росбанк». Пожалуй, самый интересный банк для иностранного гражданина с наименее жёсткими требованиями.

И это не полный список банков. Многие другие крупные и средние банки тоже практикуют выдачу ипотек иностранцам. Главное — изучить условия заранее и подать заявку туда, где они более лояльны к вашей ситуации.

Какие документы обычно запрашивает банк у иностранца для рассмотрения заявки на ипотеку

Чтобы увеличить шансы на одобрение кредита, клиенту-иностранцу нужно быть готовым предоставить полный пакет документов из следующего списка:

Паспорт гражданина иной страны и нотариально заверенный перевод. Миграционная карта. Трудовой договор с российским работодателем, заверенный кадровыми службами, или электронную трудовую книгу с «Госуслуг». Справку о доходах по форме 2-НДФЛ за месяц, заверенную работодателем справку по форме банка. Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса: выписки со счетов, договор займа, дарения. Согласие на обработку персональных данных.

К этому могут добавляться документы о браке и о несовершеннолетних детях. Но основной пакет перечислен выше.

Главная задача — полноценно и достоверно раскрыть информацию о своем статусе, доходах, накоплениях. Это повышает доверие банка и шанс на получение ипотеки даже без российского гражданства.

Основные страховки, необходимые для оформления ипотеки иностранными гражданами в российских банках

Помимо сбора вышеперечисленных документов и заполнения кредитной заявки, обязательным требование банков является оформление страховок. Без них одобрение ипотеки невозможно.

В первую очередь речь идёт о двух видах страхования:

Страхование жизни и здоровья заемщика. Это гарантирует банку, что в случае смерти или инвалидности клиента кредит будет погашен страховой компанией.

Страхование приобретаемого жилья от риска утраты и повреждения. Защищает залоговую недвижимость банка от форс-мажора.

Страховые премии вносятся ежегодно. Их размер для мигрантов из СНГ чуть выше, чем для граждан РФ. Но экономить не стоит, иначе банк может увеличить процентную ставку по кредиту.

При желании можно дополнительно застраховать риски потери работы или дохода. Но эти страховки уже не являются обязательными для получения жилищного займа.

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Как избежать рисков мошенничества при покупке квартиры в России иностранным гражданином

На рынке недвижимости,к сожалению, нередки случаи обмана покупателей. Особенно уязвимы для этого иностранцы, которые часто плохо знают российские реалии. Как снизить риски:

Работать только через крупные агентства недвижимости с многолетней репутацией, у которых в штате профессиональные юристы и ипотечные брокеры. Не встречаться с продавцом без сопровождения сотрудника агентства, через которое проходит сделка. Проводить юридическую экспертизу документов на квартиру, собственников, прав на недвижимость и условий договора. Проверять продавца и членов семьи собственника через специальные онлайн-сервисы. Привлекать опытных ипотечных брокеров, специализирующихся на сделках с участием мигрантов.

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