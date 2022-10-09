Льготный кредит можно тратить на НДС, Clearstream возобновил расчеты с расписками РФ: главное для бизнеса 9 октября

Екатерина Алипова
Правительство расширило возможности использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции, ЦБ РФ предупредил россиян о новом виде мошенничества, а мы продолжаем следить за ключевыми событиями в бизнес-сфере.
Льготный кредит можно тратить на НДС, Clearstream возобновил расчеты с расписками РФ: главное для бизнеса 9 октябряЕкатерина Алипова
- Правительство расширило возможности использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции. Теперь в списке помимо комплектующих, сырья и оборудования – пусконаладочные работы, налоги и таможенные пошлины.
- Минтранс заявляет, что паромная переправа в Крым работает стабильно, «Керченский 2» совершил к утру 9 октября три рейса с грузовыми автомобилями и пассажирами.
- Международный депозитарий Clearstream возобновил расчеты по российским распискам ценных бумаг, которые были приостановлены в августе.
- ЦБ РФ предупредил россиян, что мошенники все чаще используют онлайн-игры для вовлечения школьников в финансовые пирамиды.
- Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета.
Фото на обложке: Kanchanara / Unsplash
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