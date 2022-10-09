Правительство расширило возможности использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции, ЦБ РФ предупредил россиян о новом виде мошенничества, а мы продолжаем следить за ключевыми событиями в бизнес-сфере.

Льготный кредит можно тратить на НДС, Clearstream возобновил расчеты с расписками РФ: главное для бизнеса 9 октября