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Льготный кредит можно тратить на НДС, Clearstream возобновил расчеты с расписками РФ: главное для бизнеса 9 октября

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Правительство расширило возможности использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции, ЦБ РФ предупредил россиян о новом виде мошенничества, а мы продолжаем следить за ключевыми событиями в бизнес-сфере.

Льготный кредит можно тратить на НДС, Clearstream возобновил расчеты с расписками РФ: главное для бизнеса 9 октября
  • Правительство расширило возможности использования льготных кредитов, выдаваемых на закупку приоритетной импортной продукции. Теперь в списке помимо комплектующих, сырья и оборудования – пусконаладочные работы, налоги и таможенные пошлины.
  • Минтранс заявляет, что паромная переправа в Крым работает стабильно, «Керченский 2» совершил к утру 9 октября три рейса с грузовыми автомобилями и пассажирами.
  • Международный депозитарий Clearstream возобновил расчеты по российским распискам ценных бумаг, которые были приостановлены в августе. 
  • ЦБ РФ предупредил россиян, что мошенники все чаще используют онлайн-игры для вовлечения школьников в финансовые пирамиды.
  • Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» с воскресенья возобновляет рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), приостановленные летом из-за ареста самолета. 

Фото на обложке: Kanchanara / Unsplash

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