Эстония планирует расторгнуть заключенные с компаниями из России договоры о госзакупках, Россия вводит запрет на автоперевозки грузов для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины, ВТБ повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта и другие новости 10 октября — в дайджесте RB.RU.

Санкции для третьих стран за помощь РФ, возвращение «Иль де ботэ»: главное 10 октября