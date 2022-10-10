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Санкции для третьих стран за помощь РФ, возвращение «Иль де ботэ»: главное 10 октября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Эстония планирует расторгнуть заключенные с компаниями из России договоры о госзакупках, Россия вводит запрет на автоперевозки грузов для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины, ВТБ повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта и другие новости 10 октября — в дайджесте RB.RU.

Санкции для третьих стран за помощь РФ, возвращение «Иль де ботэ»: главное 10 октября

Мир

  • Эстония планирует расторгнуть заключенные с компаниями из России договоры о государственных закупках.
  • Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз продукции за границу для семи производителей мясо-молочной продукции — им временно запретили экспортировать мясо курицы, столовые яйца, молочную продукцию, в том числе в Россию. 
  • Евросоюз в восьмом пакете санкций против России пообещал вводить их против юридических и физических лиц из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.

Россия

  • Россия вводит запрет на автоперевозки грузов для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины.

Финансы

  • ВТБ повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта — до 10,4% годовых. Новые условия распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования.

Бизнес

  • Выходцы из «Яндекса» организовали сообщество YNDX Family, которое объединяет людей, когда-либо работавших в этой IT-компании. Цель сообщества — помощь в поиске кофаундеров для новых проектов, экспертизы, нетворк, обмен опытом.
  • «Иль де ботэ» c 10 октября возобновляет работу на месте торговых точек Sephora. Вывеску уже сменили в ТЦ «Авиапарк», ребрендинг остальных магазинов планируют закончить до января 2023 года.
  • Две трети компаний, планировавших праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, решили не проводить их. Это уже привело к снижению загрузки популярных площадок и отелей, а также ожидаемо негативно скажется на доходах артистов, музыкантов и операторов кейтеринга.

Медиа

  • После начала мобилизации россияне стали больше пользоваться соцсетями. Среднесуточное время потребления соцсетей выросло на 8% до 61 минуты.

Фото на обложке: Oyls / Shutterstock

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