Санкции для третьих стран за помощь РФ, возвращение «Иль де ботэ»: главное 10 октября

Карина Пардаева
Эстония планирует расторгнуть заключенные с компаниями из России договоры о госзакупках, Россия вводит запрет на автоперевозки грузов для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины, ВТБ повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта и другие новости 10 октября — в дайджесте RB.RU.
Санкции для третьих стран за помощь РФ, возвращение «Иль де ботэ»: главное 10 октябряКарина Пардаева
Мир
- Эстония планирует расторгнуть заключенные с компаниями из России договоры о государственных закупках.
- Власти Белоруссии ввели ограничения на вывоз продукции за границу для семи производителей мясо-молочной продукции — им временно запретили экспортировать мясо курицы, столовые яйца, молочную продукцию, в том числе в Россию.
- Евросоюз в восьмом пакете санкций против России пообещал вводить их против юридических и физических лиц из третьих стран, которые помогают россиянам обходить ограничения.
Россия
- Россия вводит запрет на автоперевозки грузов для транспорта из стран ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины.
Финансы
- ВТБ повысит ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта — до 10,4% годовых. Новые условия распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования.
Бизнес
- Выходцы из «Яндекса» организовали сообщество YNDX Family, которое объединяет людей, когда-либо работавших в этой IT-компании. Цель сообщества — помощь в поиске кофаундеров для новых проектов, экспертизы, нетворк, обмен опытом.
- «Иль де ботэ» c 10 октября возобновляет работу на месте торговых точек Sephora. Вывеску уже сменили в ТЦ «Авиапарк», ребрендинг остальных магазинов планируют закончить до января 2023 года.
- Две трети компаний, планировавших праздничные мероприятия для сотрудников и клиентов, решили не проводить их. Это уже привело к снижению загрузки популярных площадок и отелей, а также ожидаемо негативно скажется на доходах артистов, музыкантов и операторов кейтеринга.
Медиа
- После начала мобилизации россияне стали больше пользоваться соцсетями. Среднесуточное время потребления соцсетей выросло на 8% до 61 минуты.
Фото на обложке: Oyls /
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