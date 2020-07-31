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ЕС впервые ввел санкции против россиян за кибератаки

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Под санкции Евросоюза попали 4 россиянина. Их обвиняют в кибератаках против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также ограничения введены против Главного центра специальных технологий Генштаба. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

ЕС впервые ввел санкции против россиян за кибератаки

«Сегодня Совет решил ввести ограничительные меры в отношении шести лиц и трех организаций, ответственных за различные кибератаки или причастных к ним. Сюда относятся попытки кибератак против ОЗХО, известные как WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper», — говорится в сообщении.

Cреди россиян, попавших под санкции, — Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Отмечается, что они пытались взломать сеть WiFi ОЗХО.

Также ограничения введены против двух жителей Китая и двух китайских компаний: Huaying Haitai и Chosun Expo.

Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Также указанные лица не смогут получить денежные средства на территории ЕС.

Фото: NicoElNino / Shutterstock

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