ЕС впервые ввел санкции против россиян за кибератаки

Под санкции Евросоюза попали 4 россиянина. Их обвиняют в кибератаках против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также ограничения введены против Главного центра специальных технологий Генштаба. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Сегодня Совет решил ввести ограничительные меры в отношении шести лиц и трех организаций, ответственных за различные кибератаки или причастных к ним. Сюда относятся попытки кибератак против ОЗХО, известные как WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper», — говорится в сообщении.

Cреди россиян, попавших под санкции, — Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Отмечается, что они пытались взломать сеть WiFi ОЗХО.

Также ограничения введены против двух жителей Китая и двух китайских компаний: Huaying Haitai и Chosun Expo.

Санкции включают запрет на поездки и замораживание активов. Также указанные лица не смогут получить денежные средства на территории ЕС.

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