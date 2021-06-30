Платформа для стриминга данных Ably привлекла $70 млн в раунде B от Digital Horizon и других

Digital Horizon и другие инвестировали $70 млн в раунде B в платформу для стриминга данных Ably, клиентами которой являются, в частности, Toyota, Yahoo! и Bloomberg. Ably вдвое расширит штат и намерена укрепить позиции на рынке США.

Это повторные инвестиции Digital Horizon в Ably. 15 июня 2020 года венчурный фонд вложился в компанию в раунде А вместе с MMC Ventures, общая сумма привлеченных средств составила $7 млн. В данном раунде, помимо Digital Horizon, в компанию инвестировали Insight Partners, Dawn Capital, MMC, Triple Point и Forward Partners.

Ably намерена наращивать инфраструктуру, укреплять позиции на рынке США и вдвое увеличить штат основной команды, работающей в Великобритании.

Платформа для стриминга данных Ably, основанная в 2016 году, располагает 15 data-центрами, расположенными по всему миру. По информации Digital Horizon, компания ежемесячно передает триллионы сообщений на 250 млн устройств. Среди клиентов Ably – Toyota, Yahoo!, Bloomberg, HubSpot, Hopin, Capgemini.

«Тотальный переход мира в онлайн увеличил нагрузку на технологическую инфраструктуру. Объем данных, необходимый для эффективного взаимодействия с пользователями, вырос кратно. Такая ситуация стала серьезным вызовом, и команда Ably с ним справилась отлично. И мы верим, что существующие тренды помогут компании реализовать ее амбициозные планы», – отметил основатель управляющий партнер инвестиционной компании Digital Horizon Алан Ваксман.

По оценкам IDC – международной исследовательской компании, к 2025 году real-time данные будут составлять 30% всех данных в мире.

Венчурный фонд Digital Horizon инвестирует на ранних стадиях в стартапы с работающими продуктами и перспективными разработками для финансовой индустрии, e-commerce, образования и корпоративного программного обеспечения.

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